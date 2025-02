SONDEO ¬ Mexicanos critican la DEA y exigen a EU no meterse con pretexto del narco

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su Gobierno podría ampliar la denuncia contra EU por tráfico de armas, si la administración de Donald Trump nombra "terroristas" a grupos del narcotráfico, mientras que ciudadanos consultados por SinEmbargo exigen al Gobierno de EU no interferir en México.

Ciudad de México, 15 de febrero (SinEmbargo).– Ante las presiones del Gobierno de Donald Trump sobre México en torno al combate a grupos del narcotráfico y las amenazas sobre clasificarlos como terroristas, ciudadanos consideraron que es un intento de Estados Unidos (EU) por interferir en la política mexicana, también cuestionaron por qué las autoridades de ese país no se enfocan en resolver problemas que acechan a su población, como las adicciones o la venta de armas.

Esta semana, funcionarios consultados por el New York Times, y que dieron su testimonio de manera anónima, informaron que el Gobierno de EU planea designar como organizaciones terroristas a cinco cárteles de la droga en México: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste, la Familia Michoacana y Cárteles Unidos. Además, recientemente Trump confirmó la nominación de Terrance Cole, quien se ha referido a los cárteles mexicanos como una “plaga”, para convertirse en el nuevo director de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Ante este nombramiento, la Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró el 12 de febrero que en México “nunca vamos a permitir el injerencismo, ni violaciones a la soberanía”, y aseguró que mantienen coordinación y colaboración con las agencias de EU, con el Departamento de Estado de ese país, y sus secretarías.

En este contexto, desde el centro de Coyoacán, Carmen Pérez dudó del trabajo que hace la DEA para enfrentar al narcotráfico, pues recordó que desde EU el Gobierno no muestra voluntad por atender, por ejemplo, la venta de armas desde su país a los grupos del crimen organizado en México; de igual forma, consideró que el interés de EU de nombrar terroristas a los cárteles de la droga muestra que las autoridades de ese país “quieren inmiscuirse en los problemas que solo son de México”.

“Yo siento que es una injerencia de EU, como siempre, es un país represor de todo el mundo. Entonces eso de la DEA de nombrarlos así, terroristas, es para tener todavía más control de lo que ellos mismos entregan a México, que son las armas, las drogas. Está súper demostrado que las armas vienen de Estados Unidos. No es más que eso, quieren apoderarse de voluntades, de todo. La DEA es un grupo maquillado para, entre comillas, querer combatir el narcotráfico, pero no es cierto”, opinó.

De igual forma, Carmen se mostró preocupada por la decisión de Donald Trump de nombrar Embajador en México a Ronald Johnson, con más de 20 años de experiencia como militar y exagente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), por lo que destacó la importancia de que los gobiernos de América Latina mantengan el diálogo para evitar conflictos armados.

Por su parte, Edilberto Castillo consideró que México no necesitaría el trabajo de la DEA si el trabajo de la policía mejorara.

"Yo creo que nadie nos puede venir a decir lo que podemos hacer aquí en México, entonces la DEA aquí en realidad no la necesitamos porque tenemos nuestra propia policía, ahí es donde debemos entrar en acción, no necesitamos la DEA, necesitamos que haya más eficiencia en nuestra policía. En realidad el que hace que haya todo eso, los cárteles, son ellos mismos, porque ellos son los que consumen la droga, ellos son los que venden las armas a los cárteles, ¿quiénes son los culpables de que haya todo esto: ellos", expuso.

Mientras que Horacio, quien trabaja en el centro de Coyoacán y vivió un año en Estados Unidos, consideró que el Gobierno de ese país quiere tener más presencia en México por la falta de resultados para enfrentar al crimen organizado, y teme que eso pueda llevar a más presencia del Ejército estadounidense.

"Este tipo de mercados [el de las drogas] han tomado mucha fuerza, entonces ahorita al Presidente Trump le preocupa esto porque en México tenemos años con esta problemática. El gobierno lo sabe, dice que hace algo, pero no hace nada porque seguimos igual. Podríamos sufrir hasta una invasión [desde EU]. Nos preocupa porque la situación no sólo nos atañe a nosotros, también a nuestros hijos”, mencionó.

Después de que el 1 de febrero Trump amagó con imponer aranceles a México si no mitigaba el flujo de fentanilo y de migrantes, el Gobierno federal envió 10 mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera norte. Además, el Canciller José Ramón de la Fuente ha mantenido diálogo con autoridades estadounidenses y han continuado los decomisos de drogas y laboratorios.

Sin embargo, esta semana el Jefe del Comando Norte, Gregory Guillot, reconoció que se han intensificado los vuelos de vigilancia cerca de territorio mexicano y que la información obtenida es compartida con autoridades de México.

“Recientemente nos han permitido incrementar ISR [vuelos], nuestra vigilancia y reconocimiento de inteligencia”, declaró Guillot ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado de EU. “Hemos aumentado la cooperación con México para abordar la violencia de los cárteles en términos de enviar más tropas”.

Para Guillermo, un señor que descansaba en las bancas aledañas al Zócalo de la Ciudad de México, los anuncios que ha hecho el Gobierno de EU podrían leerse como un pretexto para acechar los yacimientos de petróleo y litio.

–¿Qué piensa que Estados Unidos está enviando más aviones a México para vigilar?– se le cuestionó.

–Debería empezar por su casa, cuántos drogadictos hay en la casa. Quién les da el dinero para comprar la droga, según el fentanilo no es tan barato. Dónde agarran ese dinero para comprar la droga y adónde va ese dinero, quién lo tiene, a dónde lo guarda, quién lo está lavando. No se sabe, no se dice nada.

–También Trump quiere llamar terroristas a los cárteles del narco de aquí…

–Pero no tiene caso. Aquí desde cuándo existe “El Chapo” Guzmán y el otro y el otro. Llamarlos terroristas para qué, ¿para hacer una invasión a México, como ha hecho en otros países? Como ha sucedido en varios países de Medio Oriente. Lo que quiere es adueñarse del petróleo, del litio, cuánto litio tenemos.

–¿Y qué piensa de la acción del Gobierno de México en torno al narco?

–Está bien, [la Presidenta] Claudia no se deja. Dice las cosas por su nombre y las dice claramente. Quién les vende armas, de dónde consiguen todo ese armamento, verás que es armamento que usan los soldados, armamento que está sellado por Estados Unidos.

Respecto al tráfico de armas de EU a México, las cuales terminan en manos principalmente de miembros del CJNG y del Sinaloa, de acuerdo con un informe de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos estadounidense, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció el 14 de febrero que podrían ampliar la denuncia iniciada el sexenio pasado por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

"México tiene una demanda contra fabricantes de armas... Si llegaran a decretar a grupos de delincuencia organizada como terroristas, tendríamos que ampliar la demanda en EU, porque, como ya reconoció el Departamento de Justicia, el 74 por ciento de las armas de grupos delictivos vienen de EU. ¿Cómo quedan armadoras y distribuidoras frente al decreto? Los abogados lo están viendo, pero pueden ser cómplices. Es uno de los temas que estamos revisando", expresó Sheinbaum.

Gloria, quien protesta en un plantón frente a la Suprema Corte de Justicia, en el centro de la ciudad, planteó que EU no puede entrar “como si fuera su casa” y, más bien, debería vigilar su frontera donde se trafican armas con las cuales se cometen homicidios en el país.

“Es bueno que haya vigilancia por parte del Gobierno de México, pero en donde no estaría de acuerdo es en que vengan aviones de EU porque ahí estarían violando nuestra soberanía, ya que ellos tienen que respetar, no pueden entrar como si fuera su casa. Otra cosa, antes de venir aquí a vigilar deberían ellos vigilar su frontera porque ellos están trayendo armas. La mayoría de las armas que entran aquí en México vienen de EU, entonces ellos deberían primero vigilar su frontera para que no nos metan armas a nosotros, por las cuales hay miles y miles de asesinatos", aseveró.

Y, sobre la amenaza de nombrar terroristas a los grupos del crimen organizado en México opinó: "Tenemos un despertar de conciencias a nivel internacional y sabemos que ellos dicen ‘terroristas’ para tener un pretexto para venir por nuestro petróleo, por nuestro litio. Ya se acabó eso de que nos pongan películas, que EU nos va salvar de los terroristas porque ya despertamos, ya sabemos que solo es un pretexto para entrar a Latinoamérica por nuestros energéticos, eso es la verdad, que no nos mientan”.

Dulce Olvera y Montserrat Antúnez https://www.sinembargo.mx/author/dulce_olvera_y_montserrat_antunez/