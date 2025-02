El Presidente argentino suma decenas de denuncias: la operación $Libra alcanzó 4 mmdd

Ciudad de México, 15 febrero (SinEmbargo).- El Presidente argentino, Javier Milei, se ha sumergido en un lodazal de enormes proporciones a causa del fraude financiero del que se le acusa por incentivar a la población a invertir en una criptomoneda denominada $LIBRA, cuyo valor llegó a alcanzar una millonaria capitalización en el mercado y que, en cuestión de horas, se derrumbó por completo, provocando que las miles de personas que invirtieron su dinero lo perdieran prácticamente por completo.

De acuerdo con reportes, tras su lanzamiento el viernes 14 de febrero, la criptomoneda llegó a rebasar los cuatro mil millones de dólares en el mercado, en gran parte debido a la publicación que realizó Milei en su cuenta de la red social X, donde invitó a la gente a invertir en el proyecto, al señalar que éste iba a "incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos".

Pese al impulso inicial de $LIBRA, con el paso de las horas comenzó a registrar una estrepitosa caída, lo cual provocó que aquellas personas que habían depositado su confianza en el mandatario argentino y decidieron invertir en la denominada "memecoin" vieran su dinero desaparecer casi en su totalidad.

Según estimaciones, aquellas personas que invirtieron en $LIBRA cuando se encontraba en el punto más alto de su valor, habrían tenido pérdidas de más del 90 por ciento en un tiempo menor a las 24 horas.

Mientras todo ello ocurría, los fundadores de la iniciativa, una empresa relativamente nueva llamada Kip, se enriquecían a manos llenas pues, de acuerdo con estimaciones de consultoras especializadas en la materia, se habrían embolsado alrededor de 107 millones de dólares al desprenderse de sus activos poco tiempo después de lanzar la criptomoneda.

A raíz del estrepitoso desplome de la criptomoneda surgieron reclamos y señalamientos hacia Javier Milei, tanto por parte de opositores a su Gobierno como de seguidores que se vieron directamente afectados por el fraude. Y no sólo hubo quejas, ya que también se han planteado posibles demandas legales en contra del mandatario argentino.

Una de las figuras que se posicionó respecto al tema fue la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien expresó en sus redes sociales que "nunca en la historia" se había visto algo semejante, además de acusar a Milei de haber actuado "como el gancho de una estafa digital".

La exmandataria argentina también hizo alusión a la excusa que dio Milei posterior a la caída de $LIBRA, en la cual afirmó que no tiene ningún vínculo con el proyecto, además de no estaba al tanto de los pormenores del mismo.

"¿No era que sos 'el mejor Presidente de la historia'? ¿No era que sos 'el genio de la economía'? De autoproclamado 'líder global' a CRYPTO ESTAFADOR", reclamó la expresidenta en su publicación donde, además, culpó a Milei de haber convertido a Argentina "en un casino".

Al reclamo de Cristina Fernández de Kirchner también se unió el de diputados de la coalición política de Argentina, Unión por la Patria, quienes difundieron un documento en el que informaron que promoverán un juicio político en contra del Presidente Javier Milei, "por el mal desempeño y eventuales delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones".

Asimismo, la Confederación General del Trabajo de Argentina se lanzó en contra de Javier Milei por impulsar la inversión de la fallida criptomoneda, además de señalar que sus disculpas no lo eximen de asumir la responsabilidad de sus actos.

Por otra parte, la firma de abogados Burwick Law, que se especializa en la protección digital de consumidores, hizo un llamado para que quienes hayan perdido dinero por invertir en $LIBRA los contactaran para recibir asesoría en torno al tema.

"Nuestra firma representa a miles de clientes que desean recuperar su dinero por pérdidas en criptomonedas", resaltó la firma.

If you lost money on $LIBRA, contact Burwick Law to learn about your legal rights.

Our firm represents thousands of clients that want to get their money back on crypto losses.

This is attorney advertising. Your results may vary.

— Burwick Law (@BurwickLaw) February 15, 2025