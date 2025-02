La CdMx presenta su política de vivienda; combatir la gentrificación, meta importante

El Gobierno de la Ciudad de México presentó su política de vivienda; entre los objetivos a alcanzar está el combate de la gentrificación, así como la edificación y reconstrucción de 15 mil viviendas.

Ciudad de México, 18 de febrero (SinEmbargo).- Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), presentó hoy su política de vivienda para la capital, que tiene el objetivo principal de garantizar a las y los ciudadanos de la CdMx el acceso a una vivienda digna, para lo cual se tienen planeado implementar diversas acciones, incluida la edificación y reconstrucción de 15 mil viviendas.

En un evento que tuvo lugar en el Teatro del Pueblo, la mandataria capitalina señaló que el derecho a la vivienda es algo esencial, por lo que su Gobierno tiene la encomienda de brindar a las y los capitalinos viviendas de buena calidad y con acceso a todos los servicios públicos (agua, electricidad, transporte, etc.)

Para lograrlo, informó, se llevarán a cabo 200 mil acciones habitacionales, 30 mil de las cuales están planeadas para concretarse a lo largo de este 2025, entre las cuales se incluye la construcción de cinco mil viviendas y la regeneración de otras más que están en situación de riesgo.

#EnVivo ▶️ Acompáñame a la presentación de la #PolíticaDeVivienda para la Ciudad de México.

Brugada mencionó en la presentación que uno de los objetivos principales de su política de vivienda es el combatir la gentrificación, fenómeno al que responsabilizó por expulsar cada año a 30 mil familias de la CdMx.

"No queremos eso, queremos vivienda adecuada, accesible, asequible, social, sustentable. Eso es lo que queremos, y queremos que la política pública que desarrollaremos, combata la gentrificación", acotó.

Asimismo, se comprometió a construir viviendas en zonas donde estén garantizados los servicios públicos. "No podemos seguir mandando a la población a lugares en donde el suelo es muy barato porque no tiene agua. A lugares en donde sale más accesible obtener vivienda, pero hay grietas, o hay sobrepoblación; no podemos hacer eso", comentó al respecto.

En 2025 se duplicó el presupuesto de vivienda, a 9 mil mdp, y estamos avanzando en la gestión y en los mecanismos de acceso para la producción de vivienda. Este año iniciaremos con 35 mil acciones de vivienda que consisten en 20 mil acciones de mejoramiento, mil 500 para la…

En el mismo sentido, afirmó que no permitirá el crecimiento del urbanismo en zonas verdes o de conservación ecológica, lugares a los que suelen desplazarse personas a causa de la gentrificación.

"Ni una vivienda en cerros, en zonas verdes o en zonas de conservación", sostuvo la mandataria capitalina en el evento, donde resaltó que este 2025 se duplicó el presupuesto destinado a vivienda, el cual pasó de cuatro mil a nueve mil millones de pesos.

"Así que, ahí está la garantía de que vamos en serio, a la construcción de vivienda en la ciudad. Y también es importante decir que este año, en este año, nos comprometemos a sacar adelante, a avanzar con más de 30 mil acciones de vivienda. Este año 2025", indicó.