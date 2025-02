Trump recorre hasta el 2 de abril la fecha para aplicar aranceles a México y Canadá

Ciudad de México, 26 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente de los Estados Unidos (EU), Donald Trump, aseguró este miércoles que los aranceles del 25 por ciento, pospuestos durante un mes para Canadá y México, entrarán en vigor el próximo 2 de abril y no la fecha prevista del 4 de marzo.

Apenas el lunes, Trump apuntó que su plan de imponer aranceles a las importaciones que se realicen hacia territorio estadounidense desde Canadá y México seguirá adelante luego de que se cumpla el mes de prórroga que fue pactado entre los gobiernos de dichos países, ya que, desde su punto de vista, Estados Unidos ha sido "sumamente maltratado por muchos países" al entablar acuerdos comerciales de los que no obtiene ningún beneficio.

.@POTUS: "We've lost millions of people due to fentanyl. It comes mostly from China, but it comes through Mexico, and it comes through Canada. I have to tell you that on April 2nd, the tariffs go on... and I think you're going to see something that's going to be amazing." pic.twitter.com/G9WgFtUgJj

