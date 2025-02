EU analiza arancel al cobre; Trump firma orden ejecutiva para estudiar el mercado

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, firmó una orden ejecutiva para iniciar un análisis sobre la posible imposición de aranceles a las importaciones de cobre que realice Estados Unidos.

Ciudad de México, 25 de febrero (SinEmbargo).- Al Gobierno de Estados Unidos no le bastó con imponer aranceles a las importaciones globales de acero y aluminio; ahora va también por el cobre, para lo cual el Presidente Donald Trump firmó una nueva orden ejecutiva con la que se inició un proceso de análisis mediante el cual se determinará si EU incluye a dicho metal en sus medidas arancelarias.

La orden en cuestión fue firmada por Trump la tarde de este martes 25 de febrero, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, donde un funcionario señaló que el cobre "es un recurso crítico" y su suministro es vital para la seguridad de Estados Unidos.

"En años recientes hemos lidiado con un problema importante de ingreso de cobre extranjero en el mercado estadounidense que ha impactado significativamente la producción doméstica de productos a base de cobre", comentó el funcionario, quien indicó que la orden ejecutiva urgía al Secretario de Comercio de EU para iniciar un proceso y estudiar la aplicación de posibles aranceles a la importación de cobre hacia el país.

President Donald J. Trump signs an executive order to protect America's great copper industry pic.twitter.com/eUtv3qlWmx — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 25, 2025

Respecto a la orden, el republicano emitió un mensaje que fue leído por Howard Lutnick, Secretario de Comercio de Estados Unidos.

"Al igual que nuestras industrias del acero y el aluminio, nuestra gran industria del cobre estadounidense ha sido diezmada por actores globales que atacan nuestra producción nacional. Para reconstruir nuestra industria del cobre, he solicitado a mi Secretario de Comercio y al Representante Comercial de los Estados Unidos que estudien las importaciones de cobre y pongan fin al comercio injusto que deja a los estadounidenses sin trabajo", pronunció Lutnick al leer el mensaje que también fue compartido a través de la red social de Donald Trump, Truth Social.

En su mensaje el Presidente estadounidense afirmó que los posibles aranceles que se impondrían al cobre ayudarán a reconstruir su industria, además de fortalecer la defensa nacional. "Las industrias estadounidenses dependen del cobre, y debe ser FABRICADO EN ESTADOS UNIDOS, ¡sin exenciones ni excepciones! El principio Estados Unidos Primero crea empleos estadounidenses y protege nuestra seguridad nacional. Es hora de que el cobre 'regrese a casa'", conmcluyó.

Aranceles a México y Canadá siguen adelante

La nueva orden ejecutiva firmada por Trump para analizar la posible aplicación de aranceles a las importaciones de cobre que realice Estados Unidos se da apenas un día después de que el republicano afirmara que sus planes de imponer aranceles a México y Canadá seguían acorde a lo planeado.

En una conferencia de prensa que ofreció en la Casa Blanca, donde estuvo acompañado por el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, el republicano fue cuestionado sobre el tema, ante lo cual respondió que van "a tiempo con los aranceles" y que todo el proceso parece avanzar de manera rápida.

Trump aprovechó la ocasión para volver a mencionar que los aranceles que pretende imponer su Gobierno son a raíz de que, desde su punto de vista, Estados Unidos ha sido "sumamente maltratado por muchos países, no sólo Canadá y México" al entablar acuerdos comerciales de los que EU no obtiene ningún beneficio.

🚨 TRUMP CONFIRMS 25% TARIFFS ON CANADA & MEXICO! 🇺🇸💰 "It will be very good for our country. Our country will be extremely liquid and rich again." - President Trump #XRP #CRYPTO pic.twitter.com/SSjkwXzw69 — BULLRUNNERS (@BullrunnersHQ) February 24, 2025

"Se han aprovechado de nosotros. Fuimos guiados por, en algunos casos, tontos", afirmó el mandatario estadounidense, quien señaló que cualquier persona que haya aceptado firmar dichos acuerdos comerciales "debería estar avergonzado de sí mismo".

Gobierno de México se dice preparado ante los amagues

Ante tal panorama arancelario la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que su Gobierno mantiene diálogo con Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles del 25 por ciento a productos mexicanos y expuso que, en caso de que se impongan las tarifas a México, tendría que hacer un redireccionamiento de las exportaciones.

No obstante, destacó que el principal problema es la integración de las cadenas de producción en América Latina. En ese sentido, reiteró que si se llegan a aplicar los aranceles por parte de Estados Unidos, tiene un Plan A, un Plan B, un Plan C, un Plan D, un Plan E, etc. La mandataria mexicana adelantó que espera concretar una llamada con Donald Trump antes del 4 de marzo para cerrar el acuerdo y garantizar estabilidad comercial.

Sheinbaum Pardo señaló que aunque su homólogo estadounidense ha insistido en los aranceles, también ha mencionado el principio de "reciprocidad" en el comercio. México, explicó, no impone tarifas a Estados Unidos, por lo que su país debería mantenerse en las mismas condiciones.

En su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, la Presidenta subrayó que "hay que tener cabeza fría y no tomar frases aisladas" del mandatario estadounidense.

Sobre un posible contacto directo con el magnate, Sheinbaum precisó que aún no hay fecha para una llamada, sin embargo, confió en que pueda realizarse antes del 4 de marzo. "Esperamos que se pueda dar esta llamada para poder cerrar el acuerdo", mencionó.