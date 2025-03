PARTE 2 ¬ Europa se queda sin el paraguas de EU, con carencias y el techo agujerado

Washington multiplica los gestos de ruptura hacia Kiev, mientras Europa constata el giro hacia una nueva realidad internacional.

Francia, 7 de marzo (RFI).- Washington ha anunciado la suspensión de la ayuda militar a Ucrania, país que se defiende de la invasión rusa desde hace tres años. El anuncio llega tras un inédito altercado entre Trump y Zelenski en la Casa Blanca, frente a las cámaras. El Presidente estadounidense acusó a su homólogo ucraniano de no querer la paz y llegó a pedir su renuncia. Días antes, Estados Unidos presentó en la ONU un proyecto de resolución que omite cualquier mención al respeto de la integridad territorial de Ucrania. El Kremlin, mientras tanto, se frota las manos, pues estos anuncios y decisiones van en la dirección de sus intereses.

Estos gestos de un giro radical en la política exterior de Estados Unidos tienen lugar en el contexto de la guerra en Ucrania, el primer gran conflicto militar en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Este cambio profundo afecta principalmente a Kiev: su capacidad para defenderse de los rusos está más que nunca en entredicho. Pero también tiene una víctima colateral: las relaciones entre Estados Unidos y Europa. De repente, los europeos se ven sin el tradicional paraguas de defensa norteamericano.

El Canciller francés Jean-Noël Barrot advirtió que "la línea de frente en Ucrania se acerca cada vez más". Un diario francés anotaba que Europa se halla "como atrapada entre el pánico y la incredulidad, sola frente a su destino". Esta opinión es compartida por Miguel Ángel Benedicto, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid.

El reto es no depender de "papá Estados Unidos"

"Sí, Europa tiene que afrontar su destino. Tiene que pasar de niño a adulto. Un adulto debe pagarse sus gastos, incluidos los de defensa. Un adulto tiene que trabajar y no puede seguir dependiendo de 'papá Estados Unidos' para que lo defienda. Tampoco puede depender de 'papá Rusia' para obtener energía barata ni de 'papá China' para comerciar e importar productos asequibles. Ha llegado el momento de que Europa sea más competitiva, desarrolle una defensa propia y avance hacia una mayor federalización. De lo contrario, corremos el riesgo de desaparecer o caer en la inoperancia más absoluta", afirma el especialista.

Algunos guardan la secreta esperanza de que Trump, en su lógica de negociante, esté tratando, sobre todo, de forzar a los europeos a aumentar sus presupuestos de defensa.

"La jugada de Trump de retirarse de Europa y de no apoyar a Ucrania —de una manera rastrera y absurda, apoyando al propio Putin— nos obliga claramente a incrementar los presupuestos de defensa", prosigue Benedicto. "Las promesas que los europeos hemos hecho desde la Cumbre de Cardiff, y que nunca hemos cumplido, deben materializarse. No nos queda más remedio si realmente queremos representar algo en el mundo, desempeñar un papel global, y defender los valores de la democracia y el multilateralismo. Estados Unidos, como vemos, ya no está dispuesto a hacerlo", sostuvo el académico.

Para Benedicto, Europa se encuentra en un momento de inflexión comparable a la Gran Recesión o, más recientemente, la pandemia. Sin embargo, considera que el momento actual es "aún más delicado". Según este observador, "es la hora de que Europa decida, de una vez por todas, que quiere ser adulta. No basta con el soft power; también necesita hard power, poder militar, si quiere jugar en el mundo geopolítico en el que nos encontramos", concluye el experto.

Europa dejó de lado la fuerza

Tras la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, que dejó entre 70 y 85 millones de muertos, Europa apostó por la justicia, dejando de lado la fuerza. Hoy, el viejo continente se encuentra desamparado ante nuevas ambiciones expansionistas. Para afrontar esta delicada situación, los europeos están entre la espada y la pared, entre Trump y Putin, con "ejércitos bonsái", expresión atribuida a un exgeneral francés.

Doce países europeos no poseen tanques y 14 no cuentan con aviones de combate. Además, gran parte del material militar europeo es obsoleto o carece del nivel de preparación adecuado. Europa también enfrenta una carencia significativa de medios estratégicos, como drones, satélites y aviones de transporte. Pero, ¿dispone de tiempo para llenar ese vacío en materia de seguridad y defensa?

"Si hablamos de garantizar la seguridad de Ucrania en su guerra contra Rusia, el tiempo es muy corto. Desarrollar capacidades como satélites estratégicos para obtener inteligencia o satélites de observación terrestre requiere años de diseño y lanzamiento", explica Jesús Manuel Pérez, especialista en defensa en España.

"Un segundo aspecto es la disuasión europea frente a Rusia: la capacidad de mover tropas dentro de Europa, reactivar la producción de municiones para abastecer a Ucrania, incluso a costa de los arsenales nacionales, y proyectarse en el horizonte de cinco, diez o quince años. No hemos llegado al punto final de las negociaciones sobre Ucrania. Tal vez los intentos diplomáticos de Europa y Estados Unidos aún puedan dar frutos. En cualquier caso, lo que sí es evidente es que hay una llamada a la acción sin precedentes en Europa", señala.

El paraguas nuclear francés

El Presidente Macron ha evocado la posibilidad de ejercicios nucleares conjuntos con países socios. Como si quisiera exhibir el músculo nuclear francés en el contexto europeo. ¿Qué opina Jesús Manuel Pérez sobre esta estrategia?

"Si hablamos de Rusia, el factor nuclear es clave. Es difícil pensar que podremos disuadir a Moscú sólo con medios convencionales. Si queremos una disuasión efectiva, Rusia debe entender que no enfrenta a una Europa débil, sino a una Europa fuerte, con todos los medios a su disposición, incluyendo el elemento nuclear. Francia es la única potencia nuclear de la Unión Europea y, dentro de la OTAN, su papel es crucial. Cuando se habla de un paraguas nuclear europeo, inevitablemente nos referimos al francés", sostiene Pérez.

Europa ha sido un continente que se ha identificado profundamente con la paz. Ahora, al parecer, tendrá que volcarse a la guerra. ¿Con qué recursos cuenta el viejo continente para dar este giro radical?

"Lo que vemos es que el mundo multipolar de ayer ha dado paso a un mundo de esferas de influencia, cada una dominada por una potencia sumamente expansionista y agresiva. En la esfera rusa, esto se manifiesta con la guerra en Ucrania. En la esfera china, lo evidencian las maniobras de su Armada en aguas territoriales de Australia y sus enfrentamientos con los guardacostas de Filipinas. Nos dirigimos hacia un mundo cada vez más inestable, mientras que Estados Unidos ya no quiere ejercer el papel de policía global. En este contexto, Europa deberá tomarse mucho más en serio su propia seguridad y defensa. La pregunta, evidentemente, es cuánta parte de su bienestar están dispuestos a sacrificar los europeos para garantizar esa seguridad y defensa", concluye el especialista.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE RFI. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Radio Francia Internacional https://www.sinembargo.mx/author/radiofranciainternacional/