Sheinbaum afirma que su Gobierno hace lo correcto para atender tema de desapariciones

Ciudad de México, 20 de marzo (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este jueves, al hablar sobre el fortalecimiento de los mecanismos y las leyes para la búsqueda de personas desaparecidas, que su Gobierno es diferente al del PRIAN y que tiene confianza en que tomarán las decisiones correctas en la materia.

"Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Yo no tengo ninguna duda de que estamos haciendo lo correcto, y eso es lo que nos da la tranquilidad. Por su puesto de que atendemos todo y estamos en todo. Pero en el sentido de que no somos el Gobierno del neoliberalismo, no somos el PRIAN. No, no somos el PRIAN. Nosotros nos comprometimos a no mentir, a no robar y a no traicionar al pueblo. Así hasta el último día de mi mandato", expresó.