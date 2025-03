Trump alista la expulsión de 532 mil migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela

Berlín, 22 de marzo (DeutscheWelle).- El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció el pasado viernes que revocará la protección legal de cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que se encuentran en el país, lo que los expone a una posible deportación en un mes.

La orden, que afecta a unas 532 mil personas de estas nacionalidades que llegaron a Estados Unidos bajo un plan de permiso humanitario conocido como CHNV o "parole", deberá ser efectiva antes del 24 de abril.

La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, indicó que estos migrantes perderán su estatus legal en esa fecha, 30 días después de la publicación del aviso en el Registro Federal, que está previsto para el martes.

Welcome.US, que ayuda a las personas que buscan refugio en Estados Unidos, instó a los afectados por la medida a solicitar "inmediatamente" asesoramiento legal. La decisión, de hecho, ya ha sido impugnada en los tribunales federales.

“...parolees without a lawful basis to remain in the United States following this termination of the CHNV parole programs must depart the United States before their parole termination date," the notice says.https://t.co/In5gnhV9Cf pic.twitter.com/WiFPMXxLs0

— Armando Tonatiuh Torres-García (@GarciaReports) March 21, 2025