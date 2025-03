Trump pide quitar su retrato de Capitolio en Colorado: lo distorsionaron a propósito.

Trump exigió que retiren la pintura y aseguró que se trata de una imagen "distorsionada a propósito", y que prefiere no tener retrato antes que verse así.

Berlín, 24 de marzo (DeutscheWelle).-Donald Trump desató una nueva polémica al exigir la retirada de su retrato presidencial del Capitolio del Estado de Colorado, en Estados Unidos, alegando que la pintura está "distorsionada a propósito a un nivel que incluso yo, tal vez, nunca he visto antes", según expresó en Truth Social el pasado domingo por la noche, agregando que "a nadie le gusta una mala foto o pintura de sí mismo".

El Presidente no sólo criticó la obra, sino que también arremetió contra la artista Sarah A. Boardman, quien anteriormente había pintado el retrato de Barack Obama para el mismo espacio.

"La artista también hizo al Presidente Obama, y él se ve maravilloso, pero el que está sobre mí es verdaderamente el peor. Debe haber perdido su talento al envejecer", señaló Trump.

Nobody likes a bad picture or painting of themselves, but the one in Colorado, in the State Capitol, put up by the Governor, along with all other Presidents, was purposefully distorted to a level that even I, perhaps, have never seen before. The artist also did President Obama,… pic.twitter.com/NIUxU4Ybu8 — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) March 24, 2025

La controversia del retrato presidencial

La disputa tiene sus raíces varios años atrás. Según reportó la revista Time, durante el primer mandato de Trump, la organización Colorado Citizens for Culture, que normalmente financia estos retratos presidenciales mediante donaciones privadas, necesitaba recaudar 10 mil dólares para encargar el suyo, pero en 2018 no había recibido ni una sola donación.

La situación dio un giro inesperado cuando un activista político se coló en el Capitolio y colocó un retrato del Presidente ruso Vladimir Putin en el espacio vacío reservado para Trump. Este incidente, que, según medios, provocó indignación entre los republicanos y generó titulares internacionales, terminó siendo el catalizador para la financiación del verdadero retrato.

Side-by-side of the image chosen as the basis of Trump's portrait in Colorado and the actual portrait. pic.twitter.com/6MYuiBJQiV — Rusty (@Rusty_Weiss) March 24, 2025

La artista detrás del polémico retrato de Trump

Boardman, artista de origen británico residente en Colorado Springs, tardó unos cuatro meses en completar la obra que, según afirmó, se basó en una fotografía aprobada por el Comité Asesor del Edificio del Capitolio. Durante la ceremonia de inauguración en agosto de 2019, explicó que intentó mantener un estilo realista clásico, similar al utilizado en los retratos presidenciales anteriores.

"Mi retrato del Presidente Trump ha sido calificado de reflexivo, no conflictivo, no enfadado, no feliz, no tuitero", declaró Boardman según Time. "En cinco, 10, 15, 20 años, será otro presidente en la pared que solo es fondo histórico, y tiene que parecer neutral".

En otra entrevista con el Colorado Times Reporter citada por The Independent, la artista afirmó que no deja que su política personal influya en su trabajo: "Cuando empiezo a pintar un retrato, es el retrato, el parecido y la 'esencia' del sujeto lo que intento retratar. Cualquier sentimiento personal sobre cualquier tema no es relevante".

Since he brought it up, here are the portraits of Barack Obama and Donald Trump, painted by British-born artist and Colorado Springs resident Sarah Boardman, which hang in the Colorado State Capitol in Denver 🎨 https://t.co/MjgcNb8Imv pic.twitter.com/cvLFh9CKYR — Bad Fox Graphics (@BadFoxGraphics) March 24, 2025

Tensiones políticas en Colorado

En su mensaje en Truth Social, Trump también arremetió contra el Gobernador demócrata de Colorado, Jared Polis, a quien calificó de "Gobernador de izquierda radical" que es "extremadamente débil ante el crimen". "¡Jared debería avergonzarse de sí mismo!", concluyó Trump.

Cabe destacar que, contrariamente a lo que sugirió Trump, Polis no estuvo detrás del retrato, que fue encargado en 2018, meses antes de que asumiera el cargo, según aclara The Independent.

Un portavoz de la oficina del gobernador respondió con ironía a la petición de Trump: "El Gobernador Polis se sorprendió al saber que el Presidente de los Estados Unidos es un aficionado de nuestro Capitolio del Estado de Colorado y sus obras de arte. Apreciamos el interés del presidente y de todos en nuestro edificio del Capitolio y siempre estamos buscando cualquier oportunidad para mejorar nuestra experiencia de los visitantes".

Precedentes históricos

No es la primera vez que un Presidente estadounidense muestra su descontento con un retrato oficial. Según Time, Theodore Roosevelt detestaba su retrato de la Casa Blanca realizado por el artista francés Theobald Chartran en 1902, diciendo que le hacía parecer un "gato maullando". Roosevelt llegó a esconder la obra en su armario y finalmente ordenó su destrucción.

Curiosamente, mientras Trump rechaza este retrato en Colorado, parece tener mucho más aprecio por otro: según Time, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, comentó recientemente que Trump "estaba claramente conmovido" después de que Vladimir Putin le entregara un "hermoso" retrato del Presidente estadounidense, encargado por el mandatario ruso a un destacado artista de su país.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE DEUTSCHE WELLE. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Deutsche Welle https://www.sinembargo.mx/author/deutsche-welle/