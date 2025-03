La conjura del Yunque para controlar escuelas católicas causa temores en la Iglesia

Mientras el Papa Francisco convalecía, desde El Vaticano se construyó soterradamente un proyecto conservador para controlar a todas las universidades católicas del mundo, cuyos principales protagonistas son miembros de la organización secreta de ultraderecha El Yunque.

Ciudad de México, 27 de marzo (SinEmbargo).- El plan de la organización secreta de ultraderecha El Yunque para controlar a las universidades católicas del mundo, tramado a espaldas del papa Francisco durante su convalecencia, detonó un escándalo en la iglesia y una persecución contra el fundador y director general de la Academia Internacional de Líderes Católicos (AILP), el mexicano José Antonio Rosas Amor, por oponerse públicamente a ese proyecto que, afirma, entraña “un grave peligro” para las instituciones educativas y para la propia iglesia.

El tema ha cobrado mayor relevancia porque Rosas Amor es un confeso juramentado de El Yunque, con el que asegura que ya rompió, y porque amplió la información revelada por SinEmbargo en el sentido de que dos miembros de esta organización secreta, Rodrigo Guerra López, secretario de la Pontificia Comisión para América Latina —nombrado por el papa—, y Emilio Baños Ardavín, rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), son los autores del plan para tomar el control de las universidades católicas del planeta.

Según Rosas Amor, este proyecto es avalado por el presidente de la Academia Internacional de Líderes Católicos, el político italiano Rocco Buttiglione, quien además de ser amigo de los jerarcas de El Yunque —como su consuegro Francisco Xavier Salazar Sáenz, Bernardo Ardavín y Guillermo Velasco Arzac—, ya anunció que emprenderá represalias contra él en su calidad de director del organismo que él mismo fundó y que expandió en 15 países de tres continentes por oponerse al plan de la organización secreta que considera es nocivo.

“Habiendo yo pertenecido al Yunque en mi juventud, conozco sus entrañas y el peligro real que tiene que un militante de esta organización controle a las universidades en América o en el mundo”, alerta Rosas Amor, quien confirma que el plan secreto es que Baños Ardavín sea electo presidente de la Organización de las Universidades Católicas de América Latina y el Caribe (Oducal), en junio, con todos los riesgos que implica para estas instituciones y sus comunidades.

Se pregunta: “¿A quién va a responder el futuro presidente de la Oducal? ¿A los rectores de las universidades que lo elegirán o su jefe de El Yunque? ¿Conocen los rectores de las universidades católicas la pertenencia del rector de la UPAEP a esta sociedad secreta? ¿Les fue presentado a los mismos rectores la existencia de este grupo político ‘reservado’ o se les ha ocultado? ¿Por qué se les ha ocultado? ¿Se justifica la existencia y acción de una organización ‘reservada’ en el contexto actual de sociedades democráticas en que vivimos?”

Más aún, añade, “en el caso de denuncias que ocurran de abusos al interior de esta organización, ¿quién responde a esas denuncias siendo que es una organización que no reconoce su existencia? ¿Quién se hace responsable si ni siquiera conocemos quienes son los jefes actuales? Su carácter de organización encubierta les permite que, al mismo tiempo que se presentan con candidaturas para controlar organismos internacionales, tengan miembros y otros grupos fachada que actúan directamente contra el papa Francisco y los obispos”.

En un documento enviado a SinEmbargo, Rosas Amor revela también que, desde el año pasado, él mismo le reclamó a Guerra López el uso de la Academia Internacional de Líderes Católicos y de la Iglesia para promover a Baños Ardavín a presidente de la Oducal y hasta renunció en protesta a la dirección del organismo, decisión que él mismo retiró a solicitud de Buttiglione, pero después de manifestar públicamente su postura se detonó una persecución en su contra.

El plan para que Baños Ardavín, rector de la universidad que fundó El Yunque en 1973, sea presidente de Oducal y que el costarricense Fernando Sánchez Campos encabece la Federación Internacional de Universidades Católicas, se tomó, en septiembre de 2024, en la reunión en la UPAEP a la que asistieron Buttiglione, exministro italiano conservador, y Lizardo Estrada, secretario general del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), tal como lo publicó el reportero el 17 de marzo.

“Me parecía y me sigue pareciendo muy grave ese evento, pues después se ha pretendido legitimar la candidatura del rector de la UPAEP por la presencia en ese evento de autoridades de la CELAM. Eso es doblemente inmoral, pues se está instrumentalizando a instituciones de la Iglesia en favor de una campaña política universitaria, al mismo tiempo que estoy convencido que los obispos que asistieron a ese evento desconocían de los vínculos reales y reconocidos de esa universidad y de su rector con El Yunque”, afirma Rosas Amor.

Al referirse Guerra López y Baños Ardavín, “los conocí efectivamente en El Yunque” y en el caso del primero, dice, se supone que dejó de pertenecer a la organización secreta: “Quiero pensar que efectivamente es así e imagino que seguramente habrá informado a sus superiores de su antigua pertenencia al Yunque. Es una obligación moral que tenemos quienes pertenecimos en el pasado a un grupo tan problemático y conflictivo como el que se señala”.

Y en el caso del rector de la UPAEP, añade, ni él ni la Academia de Líderes Católicos tienen ningún vínculo: “Al contrario, cuando hubo quien planteó que nuestra Academia realizará alguna alianza o actividad con esta universidad, siempre me opuse pues el vínculo de la UPAEP con El Yunque es de conocimiento público, inclusive reconocido por ellos mismos en libros que han publicado”.

Añade: “Es muy problemático establecer una alianza con una institución universitaria fundada y controlada por una organización política clandestina, la misma que en otros ambientes combate a obispos y al mismo Papa”.

Tras la publicación en este medio del plan de El Yunque, y luego de que Buttiglione envió una carta para negar que Guerra López forma parte de esa trama, Rosas Amor hizo público su rechazo al proyecto y ahora el político italiano anunció mediante un comunicado que el Consejo Internacional de esta agrupación se reunirá para evaluar las acciones e implicaciones de su director, lo que se prevé que sea una destitución.

Al respecto, Rosas Amor afirma que el comunicado de Buttiglione no fue conocidos por los cardenales que pertenecen al consejo de la AILP y que lamentó que, en vez de hacer una investigación, se le pretenda sancionar. “Lamentablemente es el mismo patrón que tanto daño ha hecho: el encubrimiento al delincuente y persecución al denunciante”.

Fundador de El Yunque en Chile, Rosas Amor lamenta que Buttiglione repruebe sus opiniones sobre El Yunque, pero debe recordar, por ejemplo, que la Conferencia Episcopal Española elaboró un informe sobre los riesgos de una organización política que es secreta y hay obispos que distintos países denunciando la acción de la misma.

Las represalias que anuncia Buttiglione en su contra, afirma, no son para deslindar a la Academia Internacional de Líderes Católicos, sino para encubrir y proteger a Guerra, Ardavín y a El Yunque:

"No tengo más defensa que mis argumentos y la certeza que no he dicho más que la verdad, la cual estoy dispuesto a defender”.

Reta: “Invito a que los jefes de El Yunque y Rodrigo Guerra salgan a la luz y den la cara respondiendo públicamente a los señalamientos en lugar de impulsar tras las sombras y manipular acciones o declaraciones de otros”.

Reflexiona: “La única crítica que me han hecho hasta ahora algunas personas que yo estimaba fuertemente ha sido de porqué no me quedé callado e hice pública esta situación. Parece que no aprendemos: La Iglesia nos ha enseñado que nada bueno se saca ocultando. La corrupción se enfrenta sacándola a la luz y corrigiendo lo que haya que corregir”.

Guerra López, afirma Rosas Amor, ha estado maniobrando subrepticiamente, “como lo hace siempre El Yunque”, para evitar que se conozca el plan y hasta hizo publicar en el semanario Desde la Fe, de la Arquidiócesis de México, una fotografía de él con el Papa Francisco.

Al respecto, dice: “Es miserable usar y utilizar la imagen del Santo Padre como escudo frente a denuncias reales y objetivas. Si las denuncias son falsas, responda dando la cara, públicamente y con transparencia. Pero usar de escudo a otros y especialmente al Papa en estos momentos que tiene tan delicada su salud, es vil, miserable y ruin. Cuidado, porque cada mentira sostenida, habrá más de uno dispuesto para desmentirla”.

Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/delgado/ Álvaro Delgado Gómez es periodista, nacido en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1966. Empezó en 1986 como reportero y ha pasado por las redacciones de El Financiero, El Nacional y El Universal. En noviembre de 1994 ingresó como reportero al semanario Proceso, en el que fue jefe de Información Política y especializado en la cobertura de asuntos políticos. Ha escrito varios libros, entre los que destacan El Yunque, la ultraderecha en el poder (Plaza y Janés); El Ejército de Dios (Plaza y Janés) y El engaño. Prédica y práctica del PAN (Grijalbo). El amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas (Editorial Proceso) es su más reciente libro.