ENTREVISTA ¬ El chantaje de Trump a México con los aranceles no acaba mañana: Dussel

Ciudad de México, 1 de abril (SinEmbargo).- Enrique Dussel Peters, coordinador del Centro de Estudios China-México de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró que el chantaje de Donald Trump a México con la imposición de aranceles no terminará este 2 de abril, sino que será el inicio de un periodo "doloroso" para nuestro país.

En entrevista para el programa de "Los Periodistas", que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, el especialista señaló que las amenazas de Trump a México se extenderán durante los cuatro años que dure su mandato.

"Me temo que mañana no va a terminar el chantaje. Esto nos va a llevar 4 años. Mañana desgraciadamente no termina esta estrategia, sino comienza un chantaje muy doloroso para México".

Asimismo, el economista indicó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ha quedado obsoleto desde que Trump asumió el poder en enero de este año y comenzó a imponer su política arancelaria.

"El T-MEC en términos prácticos ya no existe. En términos técnicos hay una columna que dice autos paga 0 por ciento si es de origen regional y paga 1 por ciento si es de origen no regional, pues lo que ha hecho Trump es decir ‘yo impongo mi tercera columna, 15 por ciento a todos y si no te portas bien, 30 por ciento’, ¿Pues dónde quedó el T-MEC?"

El plan arancelario de Donald Trump, el cual será anunciado de manera oficial este 2 de abril provocará que el mundo entero se reorganice para tratar de hacer frente al endurecimiento de las políticas comerciales de Estados Unidos. La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo esta mañana que seguirá negociando hasta el final.

La Presidenta de México recordó que ayer hubo una llamada del Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, con el Secretario Marco Rubio, del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Se negocia minuto a minuto para que México no tenga un impacto.

“Recuerden que en febrero hubo una reunión en Washington, se hicieron una serie de acuerdos de colaboración, de coordinación para los temas de seguridad, y hay seguimiento de esos acuerdos. La misma visita de la Secretaria [Kristi] Noem tiene que ver con este seguimiento, y también las visitas que están haciendo el Secretario de Seguridad y el Subseecretario de Relaciones Exteriores para Norteamérica”, declaró Sheinbaum.

“Sigue habiendo diálogo. Eso es importante que lo sepan. [Hay diálogo] entre el Secretario [Marcelo] Ebrard y el Secretario de Comercio [Howard Lutnick] de los Estados Unidos. Y va a seguir habiendo diálogo porque ese nunca debe suspenderse, pues es [parte de] el Plan México. No es solamente una respuesta frente a los aranceles, sino un plan de fortalecimiento de la economía nacional, que es parte de lo que hemos venido trabajando. Sí tiene que ver en algunos casos con posibles medidas arancelarias, pero no es un conflicto con Estados Unidos, sino es el fortalecimiento de nuestra economía. Entonces, en ese sentido, va nuestra propuesta al pueblo de México el 3 de abril, 4 de abril, y vamos a esperar a ver cuál es exactamente la posición que toma el Gobierno de los Estados Unidos el 2 de abril”, agregó Sheinbaum.

Al respecto, Enrique Dussel aseguró que la postura del Gobierno mexicano ante las constantes amenazas de Trump ha sido tímida y cuidando siempre no provocar las molestias del Presidente estadounidense.

"Es muy tímida (postura de México ante Estados Unidos), no solo del sector público, del Ejecutivo, sino también de los organismos empresariales, de las élites mexicanas mucho con la intención de ‘no se nos vaya a enojar el señor Trump’".

El especialista señaló que en caso de seguir con chantajes, llegará el momento en el que el Gobierno mexicano no podrá cumplir con las exigencias de Trump.

"Yo entiendo una visión pragmática, pero me temo que eso ni siquiera en el corto plazo va a funcionar, es decir en el 2025, porque de otra forma vamos a tener que seguir atentos a las ocurrencias del Presidente Trump y vamos a seguir en el centro de atención de sus estrategias y ocurrencias. Va a ser imposible cumplir sus constantes chantajes. Es una agenda imposible, esta relación de chantaje le encanta al Presidente Trump, es una perspectiva de poder y fuerza".

Finalmente, Enrique Dussel insistió en que esta visión tan tímida hacia Estados Unidos tiene que ser mas estratégica.

"No veo que Estados Unidos vea con malos ojos que México participe en los BRICS, refuerce su relación con la Unión Europea, con América Latina, incluso con China. Seguir insistiendo que no se vaya a enojar el Presidente Trump eso va a ser de muy corta vida y nos vamos a quedar muy solos dependiendo por completo de los chantajes del Presidente Trump".

