VERSUS ¬ ¿Hay régimen tiránico en México? Periodistas analizan dichos de expresidente

El expresidente Ernesto Zedillo afirmó a las revistas Nexos y Letras Libres que el país atraviesa el “final de la democracia” y acusó al partido Morena de instaurar un “régimen tiránico”, declaraciones que fueron analizadas en el programa VERSUS.

Ciudad de México, 28 de abril (SinEmbargo).- Las periodistas Perla Velázquez, Alina Duarte, Daniela Barragán y Meme Yamel analizaron las declaraciones que el expresidente Ernesto Zedillo hizo a las revistas Nexos y Letras Libres en las que aseguró que el Gobierno federal, emanado de Morena, está conformando un “régimen tiránico”.

Al respecto, Duarte señaló que “personajes como Zedillo no tienen autoridad moral como para venir a hablar de dictaduras, de tiranías, cuando hemos visto no estos gobiernos, durante los 80's sobre todo, que quienes reinaban eran los grandes capitales, después quienes reina los cárteles de la droga” dijo en esta entrega de VERSUS, programa que se transmite en SinEmbargo Al Aire.

Agregó que lo que está pasando es un ciclo reiterado de crítica a la denominada Cuarta Transformación, a la que califican de "dictadura" y en el caso de Zedillo olvidando que durante su mandato se privatizaron varios bienes de la nación, lo que benefició solamente a unos cuantos.

“Es un ciclo, estamos viendo nuevamente este ciclo en donde la cuarta transformación hace algo y aparece algún vocero de la oligarquías, expresidentes, youtubers, articulistas de repente, del lado oscuro, a volver a insistir en que vamos rumbo a la tiranía, utilizan un montón de sinónimos y es la tiranía, la dictadura, la falta de democracia en el mejor de los casos", dijo.

"Pero recordemos quién este personaje, el habla de falta de democracia, de una tiranía cuando él privatizó puertos, aeropuertos, concesiones mineras, ferrocarriles del cual después él formó parte del consejo empresarial de estas empresas a las que se les otorgaban los bienes del país, los recursos, ese es Ernesto Zedillo”, añadió Duarte.

Los comentarios del exmandatario fueron en referencia de la próxima elección del Poder Judicial, por lo que, en este sentido, Yamel cuestionó la autoridad moral de Zedillo para criticar dicho proceso, ya que, agregó, cuando él tuvo oportunidad, puso a sus amigos en este organismo que se convirtió en una nueva élite dorada.

“Zedillo con no sé con qué tipo de autoridad moral sale y habla respecto de una elección judicial cuando él solamente puso a sus compadres en una reforma Judicial, en el famoso zedillazo, que lo único que hizo fue sacar a unos para meter a sus amigos y hasta ahí, y dejó a una nueva élite dorada dentro del Poder Judicial misma élite dorada ligada a los mismos perfiles políticos de toda la vida", dijo.

"Y a eso vamos a sumarle que venían amparando a políticos y también a narcotraficantes, la propia esposa de Zedillo acusada de tener vínculos con narcotraficantes, el propio Ernesto Zedillo siendo un personaje que de opaco es poco lo que podemos decir de él", añadió Meme.

Por su parte, Perla recordó que en este tipo de medios, de la línea de Letras Libres y Nexos, liderados por “intelectuales orgánicos", en los que se da espacio a opositores como Zedillo, por muchos años, antes de la llegada del Presidente Andrés Manuel López Obrador, recibieron "presupuesto por parte del Gobierno federal”.

“Por eso hacía énfasis también en quiénes están detrás de estas revistas, de letras libres y de nexos, y como ahorita salen otra vez a tratar de darnos esa idea de la historia, que por mucho ya sabemos está desdibujada, o sea, no existe todo esto que está poniendo sobre la mesa Ernesto Zedillo en ambos textos que aparecen en estas revistas", dijo.

"Que además también van a llegar muy probablemente a las casas de solamente un pequeño grupo de personas que están suscritos todavía a estos semanarios de letras libres y nexos, en donde sí coinciden y piensan que sí, en efecto, estamos viviendo en toda esta dictadura”, enfatizó Perla.

Al respecto, Barragán comentó que fueron precisamente este grupo de intelectuales el que tomó en sus manos la historia de México para explicarla a su manera, hecho que se dio particularmente después del mandato de Carlos Salinas de Gortari. “La historia que tenemos es la Krauze”, consideró la periodista.

"Vale mucho la pena señalar que justo después del salinismo viene como el otorgamiento de la historia a las manos de este grupo, o sea, se les entregó a ellos ese derecho de contar la historia, a los intelectuales hermanados con Televisa empiezan a contarnos cómo es que realmente fue el Porfiriato, cómo fue lo de Juárez, el periodo prerevolucionario, posrevolucionario, o sea, también eso es muy grave porque mucha de la historia que sabemos viene de ellos", dijo.

"Y creo que se liga mucho con lo que Alina decía, o sea, hay un período que a lo mejor si le buscas a un puñado de autores vas a encontrarlo, de cómo fue ser de izquierda hace algunos años, hace algunas décadas pero, o sea, todo lo demás es el imperio de ellos por sobre cómo conocemos la historia", añadió Barragán.

En tanto, Yamel reiteró que la población no le debe nada a Zedillo, como él está intentando hacernos creer, al asegurar que con su Gobierno llegó la democracia a México, y que la misma se está yendo con los gobiernos de Morena, y que lo que hay que exigirle al expresidente priista es que hable con la verdad.

“No tenemos absolutamente nada que agradecerle a Zedillo, simplemente tenemos que exigirle que nos diga lo que realmente pasó, y no es que no lo sepamos, porque a lo largo de los años hemos confirmado que el pueblo siempre tuvo razón, nos intentaron ver la cara y ese es un insulto que no les vamos a perdonar y tan no se los vamos a perdonar que el pueblo sigue avanzando en un estado de bienestar qué es lo que ellos nunca quisieron que tuviera el pueblo de México porque hasta eso se quisieron robar”, dijo Yamel.

Por último las periodistas coincidieron en que entre más avanza el proceso para la elección de los nuevos integrantes del Poder Judicial, opositores y críticos del Gobierno federal alimentarán la desinformación entorno a este proceso, e incluso, cuando pasen los comicios, por lo que llamaron a la población a informarse por su cuenta.

Alina, Daniela, Perla y Meme https://www.sinembargo.mx/author/alina_daniela_perla_meme/