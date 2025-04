México y EU celebran pacto para resolver la deuda por el Tratado de Aguas de 1944

Ciudad de México, 28 de abril (SinEmbargo).- El Gobierno de Estados Unidos (EU) celebró hoy el haber llegado a un acuerdo con México para poner fin a varias semanas de tensión sobre el adeudo de agua que tiene el Gobierno mexicano, en el marco del Tratado de Aguas de 1944.

El acuerdo, anunciado por el Departamento de Estado de EU, establece que México transferirá agua de embalses internacionales, además de aumentar la cuota estadounidense en seis afluentes mexicanos del río Bravo.

En dicho documento, la dependencia estadounidense aseguró que tales medidas "ayudarán a los agricultores, ganaderos y municipios estadounidenses del valle del río Grande [río Bravo] en Texas, a obtener el agua que tanto necesitan y a reducir la escasez de agua".

Asimismo, se informó en el comunicado que México y Estados Unidos se comprometieron a desarrollar un plan a largo plazo para cumplir los requisitos del Tratado de Aguas de 1944 y atender, a la vez, los adeudos de agua que existen.

Good news for our farmers and ranchers in the Rio Grande Valley. Through our diplomatic efforts, Mexico will make an immediate transfer of water from international reservoirs and increase water deliveries to help American farmers pursuant to the terms of the two countries’ 1944…

— Deputy Secretary Christopher Landau (@DeputySecState) April 28, 2025