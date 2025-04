Muerte de menor en Academia Militar no es aislada. Hay más denuncias de malos tratos

Erika Torbellín, madre de Erick Leonardo, aseguró que tienen conocimiento que su hijo fue arrastrado por varios minutos entre las piedras por una capitana identificada como Mariana. Mientras que testimonios de otros alumnos aseguran que Erik informó, un día antes de su muerte, que se sentía mal, pese a lo cual no le proporcionaron la atención médica para su recuperación.

Ciudad de México, 29 de abril (SinEmbargo).- Erick Leonardo Terán Torbellín fue víctima de golpes y actos negligentes antes de fallecer durante un campamento que se llevó a cabo los días 23, 24 y 25 de abril, en el municipio de Cuautla, Morelos, por parte de la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc. Así lo aseguraron los compañeros del menor y quienes también son alumnos de dicha institución, la cual estaría involucrada en un posible caso de tortura.

Tras el fallecimiento de un menor de 13 años de edad, identificado como Erick Leonardo Terán Torbellín, durante un campamento organizado por la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, testimonios de los compañeros del menor señalan que autoridades de esta institución militar ejercieron tortura en contra del adolescente, quien, de acuerdo con los primeros reportes murió como consecuencia del estallamiento de vísceras.

Erika Torbellín, madre de Erick Leonardo, declaró a medios de comunicación, que los compañeros de su hijo le hicieron saber detalles de la violencia física de la que fue objeto su hijo previo a su deceso. La mujer aseguró que tienen conocimiento que su hijo fue arrastrado por varios minutos entre las piedras por una capitana identificada como Mariana, hecho que apunta a un posible caso de tortura presuntamente perpetrado por personal de la institución.

🚨Erick, de 13 años, #MURIÓ en el campamento de la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc.

Acusan a un sargento y a una capitana de #TORTURAR a los niños.

Señalan que a Erick le pegaron y lo arrastraron durante 10 minutos, pidió ayuda pero NO le hicieron caso.

La Academia le… pic.twitter.com/F5XrksblJ1 — Tania Aguilar (@Tania_aguilarcr) April 27, 2025

La señora Erika añadió que los testimonios aseguraron que su hijo presentó problemas de salud desde un día antes de su muerte, situación por la que se empezó a quejar, sin que las autoridades de la academia hicieran algo para que recibiera la atención médica adecuada. A estos señalamientos se sumaron los de otros padres de familia, quienes denunciaron agresiones contra sus hijos.

Por ejemplo, en una entrevista difundida por el medio ADN 40, Lidia Amezcua, madre de un alumno de la Academia ubicada en la colonia Santa María la Ribera, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, aseguró que su hijo regresó del campamento en Morelos con el brazo fracturado. “Me entregan a mi hijo inmovilizado de su brazo, entramos y trae fracturado su brazo”, dijo.

Otra madre de familia, identificada como Marta Gutiérrez, también habló para las cámaras del mismo medio, al que aseguró que su hija ya le había hecho saber que los alumnos eran víctimas de golpes y amenazas para que no dijeran nada de la violencia que ejercían contra ellos en la institución. “Ella si comentaba que les pegaban y los amenazaban con que no dijeran nada”, afirmó.

Y es que, según estos primeros testimonios, los golpes, las amenazas, los castigos físicos, los castigos psicológicos, entre otros malos tratos contra el alumnado, era una constante al interior de la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, por lo que los afectados decidieron manifestarse y exponer tal situación durante el funeral de Erick. Asimismo, anunciaron que interpondrán las denuncias correspondientes.

Erick tenía 13 años. Ayer MURIÓ en un campamento de la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, de CDMX. La escuela asegura que Erick se desvaneció, pero la necropsia informa que tuvo estallamiento de vísceras. La familia sospecha que fue torturado durante la concentración. pic.twitter.com/cmBMq29Dgq — 𝙍𝙪𝙩𝙝 𝘽𝙖𝙧𝙧𝙞𝙤𝙨 𝙁𝙪𝙚𝙣𝙩𝙚𝙨 (@rbarriosfuentes) April 26, 2025

El sábado 26 de abril, Erika Torbellín, madre de Erick Leonardo, habló con medios de comunicación a las afueras de la funeraria del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en donde explicó que, de acuerdo con la necropsia que se le realizó a su hijo, la causa de muerte fue estallamiento de vísceras, como resultado de los golpes que el menor recibió, según testimonios de los compañeros de su hijo.

Sin embargo, la mujer destacó que las autoridades de la academia habrían intentado ocultar los hechos, ya que, subrayó, estas le dijeron que su hijo habría sufrido un golpe de calor, así como un episodio de asma, afirmaciones que contrastan con los testimonios de los alumnos, quienes aseguraron que además de los castigos físicos a los que eran sometidos, tampoco se les proporcionaba ni alimento ni agua suficiente para mantener una buena condición física.

La señora Torbellín relató que fue el día 23 de abril cuando alumnos y docentes se trasladaron al campamento que se llevaría a cabo en el municipio de Cuautla, Morelos. Un día después, el 24 de abril, las autoridades de la academia militar le informaron que todo estaba bien con su hijo, luego de que la mujer llamó a la institución para preguntar por el adolescente.

No obstante, al regreso del campamento, el 25 de abril, se le hizo saber a la señora Torbellín que su hijo había sufrido de insolación, por lo que el menor tuvo que ser hospitalizado de emergencia, en donde finalmente murió. Pero al hablar con el personal médico, éste le informó a la mujer que Erick había sido víctima de agresiones físicas, las cuales le provocaron un paro cardiorrespiratorio.

El diagnóstico médico se suma a los testimonios de otros alumnos, quienes aseguraron que tanto Erick como el resto de los alumnos habían sido objeto de violencia física y otras vejaciones. Por ejemplo, los menores aseguraron que fueron despojados de sus alimentos y bebidas, y que para comer sólo se les proporcionó una lata de atún la cual tenían que compartir entre cuatro estudiantes o que les racionaban el agua a cuatro sorbos por alumno.

Este 29 de abril, la periodista Azucena Uresti difundió el testimonio de un alumno para Grupo Fórmula, en el que se señaló que Erick presentó síntomas un día antes de su muerte, cuando se le veía con los “ojos hundidos y la boca negra” y detalló que al llegar al campamento los despojaron de todos sus alimentos, para después proporcionales sólo una lata de atún y un litro de agua los cuales debían repartirse entre cuatro personas.

“Nos empezaron a quitar toda nuestra comida y nos dijeron que si nos quedábamos con algo o con lo más mínimo, o con un chicle, ‘se las ibas a pagar’ y que no nos la íbamos a acabar”, recordó el menor de quien no se proporcionaron sus datos personales y sólo dijo que tenía 12 años de edad. “Ya luego empezamos a comer y sólo era una lata de atún y un litro de agua para cuatro personas”, detalló el estudiante.

Al hablar de la condición que presentó Erick, explicó que al segundo día de campamento ya se le veía mal físicamente. “Yo estoy hablando con un compañero y le dije ‘míralo ya se ve bien mal’, porque tenía todos los labios así, ya todos secos, como que la boca negra y los ojos como sumidos”, recordó. “Tenía toda la boca negra y como adentro de su boca, los dientes como negros y los ojos sumidos, así muy negros, muy negros”, dijo.

El testigo añadió que Erick solicitó que lo atendiera una paramédico, quien alertó que el menor necesitaba agua, pero no le dieron agua para beber y sólo le refrescaron el rostro. “Erick fue con la paramédico y yo escuché que dijo la paramédico que Erick necesitaba agua, entonces, no le dio nada agua, se fueron hacia los baños y como que agarró poquita agua y empezó a dar como toquecitos de agua en la cara y ya luego lo regresó, no le dio nada de agua”

Asimismo, recordó que en el último día del campamento se les proporcionó una pequeña ración de fruta, pero que notó a Erick muy hambriento, ya que estaba solicitando a sus compañeros que le regalaran más de sus porciones, pero como era muy poca, la mayoría ya se la había comido. “Se veía muy hambriento [Erick] porque estaba atrás de mí y me estaba pidiendo fruta. Erick estaba pidiendo a muchos que le dieran fruta”, relató.

“Pero yo me la había acabado [la fruta que le habían dado], porque algunos nos dieron unas frutas muy pequeñas, a otro creo que le dieron un limón, un limón así para comer”, relató el menor, quien refirió que Erick les decía “‘¿no me quieres dar?’, pero yo me había acabado mi fruta, porque me dieron una mandarina muy chiquita”, agregó el alumno.

El menor relató los últimos momentos de Erick, quien, dijo, se desplomó antes de llegar al autobús que los traería de regreso a la Ciudad de México, y pese a que lo ayudaron, el alumno ya no logró abordar el vehículo y por lo que uno de los encargados del grupo de estudiantes, lo arrastró. El testigo señaló que le prohibieron voltear, pese a lo cual vio como arrastraron a Erick, quien “respiraba muy feo".

“Ya cuando nos íbamos, empezamos a salirnos y yo estaba junto a Erick, y a otro niño, y seguimos caminando, y ya muchos ya estaban más adelante que nosotros, y escuché a Erick que ya no podía, y nos dijeron [los docentes] ‘les doy cinco para ya estar allá junto a los demás’, y nos hicieron correr y Erick ya no pudo, se le cayeron sus cosas y lo regañaron”, dijo el testigo.

#JusticiaParaErick

Desde La Colectiva Nacional 50+1 expresamos nuestro profundo dolor e indignación por la trágica muerte del niño, Erik Leonardo Terán, de apenas 13 años, ocurrida tras asistir a un campamento organizado por la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc en Cuautla,… pic.twitter.com/qnUf518Ldx — 50+1 (@50mas1Mx) April 29, 2025

“Erick dijo que ya no podía y se cayó ya cuando ya estaba a muy poquito de llegar al autobús, se desplomó y no vi bien quien lo cargó, pero sí lo arrasaron feo, porque me dijeron que no volteara, que si volteaba estaba arrestado yo, lo arrastraron y solo vi que ya estaba todo tirado y estaba respirando muy feo y de ahí no vi nada más de Erick, porque me dijeron que no podía voltear sino yo iba a estar arrestado en la academia”, relató el alumno.

La señora Torbellín relató a medios de comunicación que también, al revisar el cuerpo de su hijo, encontró que tenía golpes en varias partes de su cuerpo, con en las piernas, en el pecho, en el abdomen y en las costillas, además de una herida, tipo cortada, en el pie izquierdo. La mujer también acusó a los docentes de la academia de haber despojado a su hijo de su inhalador, lo que calificó como negligencia.

Por este caso, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina solicitó a la Fiscalía de Morelos información sobre los hechos, mientras que la dependencia de esa entidad tiene previsto reunirse con la familia del menor fallecido. Las investigaciones buscan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió esta tragedia y determinar si existen más irregularidades en la operación de la institución educativa.

En tanto, el Fiscal de Morelos, Edgar Maldonado, informó que se reunirá este martes 29 de abril con familiares de la víctima para brindarles detalles sobre los avances en la carpeta de investigación y ofrecerles acompañamiento en este difícil momento. Además, la Fiscalía se comprometió a realizar una investigación exhaustiva para esclarecer la muerte de Erick y a colaborar activamente con la Fiscalía capitalina para intercambiar información y fortalecer las investigaciones.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer que la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, ubicada en la Alcaldía Cuauhtémoc, organizó un campamento sin solicitar los permisos correspondientes ante la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM). Esta irregularidad quedó expuesta tras la muerte de un menor de 13 años, durante la actividad realizada en Morelos.

De acuerdo con un comunicado de la SEP, la academia opera bajo el acuerdo de incorporación SECR-09220030, expedido en mayo de 2022. No obstante, para realizar el campamento, no se presentó ningún trámite ante la autoridad educativa, por lo que la AEFCM no otorgó autorización para llevarlo a cabo.

"La Academia no realizó ningún trámite ante la autoridad educativa para solicitar los permisos correspondientes para llevar a cabo el campamento; en consecuencia, la AEFCM no otorgó autorización alguna para su realización", señaló la dependencia federal, la cual anunció que el lunes 28 de abril de 2025 llevaría a cabo una visita al plantel para verificar su documentación y revisar las condiciones en que presta sus servicios.

#SEPInforma 🔴 | Respecto al lamentable deceso del estudiante en el estado de Morelos durante el campamento organizado por la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc. pic.twitter.com/V1mo6l5ShN — SEP México (@SEP_mx) April 28, 2025

La Alcaldesa de la demarcación, Alessandra Rojo de la Vega, también se pronunció sobre estos hechos y confirmó que el plantel fue suspendido debido a la falta de un programa interno de protección civil. Además, expresó su solidaridad con la madre del menor y exigió respuestas contundentes de la SEP, así como de las fiscalías de la Ciudad de México y Morelos.

"Ahora exigimos respuestas inmediatas de la SEP, de la Fiscalía de Morelos y de la Fiscalía de la CdMx. Ya son ocho denuncias formales y se esperan más de 30", aseguró Rojo de la Vega.

El plantel ya fue suspendido por no contar con programa interno de protección civil.

Este es apenas el primer paso. Ahora exigimos respuestas inmediatas de la SEP, de la Fiscalía de Morelos y de la Fiscalía de la CDMX. Ya son 8 denuncias formales y se esperan más de 30. No… pic.twitter.com/l2YQMQScuF — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) April 29, 2025

Asimismo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró la mañana del lunes que se dará seguimiento puntual a la investigación sobre la muerte del menor durante un campamento organizado por la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc. En su conferencia matutina, resaltó la necesidad de esclarecer los hechos y adelantó que buscará implementar regulaciones para prevenir el maltrato en escuelas militarizadas.

"Primero, investigar qué fue lo que pasó y también regular una situación así, porque no puede haber violencia contra los niños y las niñas", expresó la titular del Ejecutivo federal, quien también destacó que la SEP debe involucrarse en el caso para conocer a fondo lo sucedido y colaborar en las investigaciones.

Nora Nancy Gaspar Resendiz https://www.sinembargo.mx/author/noranancy/ Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.