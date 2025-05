VERSUS ¬ Periodistas abordan diagnóstico a Morena: ¿infección de malas prácticas?

En este capítulo de Versus, las periodistas hablan de las malas prácticas que ha habido en Morena, situación por la que la Presidenta Claudia Sheinbaum envió una carta a los militantes de dicho partido.

Ciudad de México, 5 de mayo (SinEmbargo).- Morena tiene el reto de poder honrar sus promesas de no mentir, no robar y no traicionar, que además son parte fundamental del movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador y reivindicado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien envió una carta a los militantes para recordar qué malas prácticas deben evitar, plantearon en VERSUS, las periodistas Meme Yamel, Alina Duarte, Perla Velázquez y Daniela Barragán.

En un inicio Yamel cuestionó: “cada cuánto hay que hacer un recordatorio para que, entonces, Morena se acuerde que estos son los principios con los que nació [no mentir, no robar y no traicionar], eso creo que es la preocupación inicial”. Asimismo, recordó que “es un partido-movimiento que se ha ido construyendo con y por la gente", por lo que los que lleguen deben sumar.

“Por supuesto que podemos entender que en nombre de la unidad hubiera perfiles… que en nombre de una contienda política electoral hubiera perfiles que evidentemente no la conocieran”, dijo la periodista. “Creo que cuando estamos hablando de Morena se tiene que entender que sí, pero bajo esos criterios y si no estás dispuesto a apegarte a esos criterios, entonces, no sumes porque de verdad vas a restar”, agregó.

Por ello, recordó algunos de polémicos episodios de los morenistas, como cuando Yeidckol Polevnsky utilizó helicópteros para viajar y después lo negó, lo que contradice los estatutos del partido guinda. “Hasta había fotografías de Yeidckol Polevnsky, o sea, utilizar y ver esas imágenes que definitivamente no tienen sentido con lo que estás afirmando desde Morena, eso es contra lo que estamos en contra", dijo Meme.

"Por eso repito lo que decía al inicio, cuántas veces vamos a tener que estar escuchando o leyendo una carta que venga del Presidente o de la Presidenta, porque lo hicieron los dos, para recordarle al movimiento nada más lo que está escrito, o sea, lo que ya está escrito, lo que ellos saben, lo que firmaron, con lo que estaban de acuerdo”, Reiteró.

Por su parte, Perla Velázquez coincidió con Yamel al asegurar que el decálogo de Morena no es nuevo y que es una obligación de sus militantes cumplirlo, ante la exigencia de muchos de sus integrantes y de la propia Presidenta Sheinbaum. “Todo al final refiere regresar a las bases, regresar a escuchar a la gente, regresar a ver qué es lo que está pasando con el pueblo", comentó.

"Entonces, algo que me llama mucho la atención es también justamente como se enmarcan estos temas del nepotismo, del influyentismo, del derroche y el lujo (...) no es que el decálogo sea nuevo, no sorprende, porque en realidad ya son hechos que se han estado pidiendo, situaciones que se ha pedido que se eliminen de las prácticas de cada uno de los militantes de Morena”, añadió.

Por su parte, Daniela señaló que la carta que la mandataria federal envió a los morenistas es sólo el reflejo de lo que la ciudadanía está exigiendo. “Esto que hace la Presidenta es nombrar en voz alta todo lo que ya se ha venido diciendo en voz de las personas normales o de las personas de a pie, como cualquiera de nosotros", sostuvo Barragán, quien ejemplificó con el caso de Ricardo Monreal, quien tiene varios señalamientos por presuntos casos de corrupción.

"Por ejemplo, el caso Montreal nos sirve mucho para ejemplificar la molestia que tienen las personas militantes de morena o que votan por morena, si tú tomas el caso Monreal ahí tienes la vertiente del nepotismo, ahí tienes la vertiente de negociar con otros partidos en los oscurito, ahí tienes la vertiente de juntarte con un líder sindical que derrocha en botellas de vino, ahí tienes la vertiente también del mal manejo de los recursos públicos, el tema Monreal es uno de los más documentados”, dijo.

Por ello, consideró que Morena podría enfrentarse a un futuro difícil, en la medida de que cada vez de que alguno de sus miembros incurra en actos irregulares, la Presidenta debe enviar una carta para que regresen a los fundamentos del partido, llegará un momento en que una carta no será suficiente.

“Creo que el futuro no es el mejor para Morena porque sí, entonces, estamos contando con que los políticos que orillaron esta tercera carta de la Presidenta son los políticos que están buscando cualquier espacio en la ley que les permita seguir haciendo de las suyas, aunque no comulguen sus acciones con lo que debe ser un partido de izquierda, no va haber carta que sea suficiente, no va haber llamado que sea suficiente para poder tener en un buen carril a este partido-movimiento que es Morena”, dijo.

En este sentido, Yamel recordó que “la Presidenta no lleva ni un años y ya recordó tres veces lo que dicen los estatutos de Morena, tres veces”, por lo que, reiteró que Morena “es un partido por y para la gente, que aquí sí vale muchísimo lo que diga la gente, pero mi preocupación va (...) porque es la Presidenta la que lo tiene que estar recordando cuando ha sido la propia gente la que lo ha estado reclamando", señaló.

"Ya hemos visto muchos casos de las redes sociales que la gente reclama los excesos, la gente reclama y denuncia cómo ha visto que un Diputado, que un Senador, que un delegado del bienestar en su entidad está haciendo abuso del cargo que ostenta, la gente lo ha reclamado pero la dirigencia solamente escuchó la carta de la Presidenta (...) pero a la ciudadanía es lo más importante, la gente lo ha estado reclamando (...) escuchar no cuesta nada y atender menos", enfatizó.

Perla consideró que el mayor reto que tienen Morena es no romper "la confianza y los lazos que han crecido y que se han fortalecido a lo largo de estos años y que incluso la Presidenta por eso dice al principio de esta carta ‘a ver, cómo nace morena, cómo nosotros nos tuvimos que salir a las calles, tuvimos que hacer”, recordó.

En tanto, Alina Duarte consideró que aún “hay un montón de cosas ahí que nos toca todavía construir y que fundamentalmente va a hacer también el pueblo organizado, que se entiende Morena como la herramienta hacia una vía de democracia, pero también a la gente con el poder absoluto, que nunca se nos olvide, que es la gente y es el pueblo, ese soberano, que tiene que decidir no solamente a través de la urna”.

Sin embargo, Barragán opinó que Morena sí está permitiendo que se filtren "manzanas podridas", lo que, destacó, es una señal de que implementará su política al costo que sea, por lo que llamó a que la carta de la mandataria federal sea activa desde ya. “En el partido sí se están encumbrando tal cual manzanas podridas dentro de una canasta", indicó.

"El hecho de que un partido de regeneración, que busca la regeneración, mejorar la vida política del país, tenga cuidadas a estas manzanas como Adán, a estas manzanas como Monreal (...) y las conserve, y las defienda, y las proteja, sí habla de que está dispuesto a hacer una política al costo que sea”, concluyó.

Alina, Daniela, Perla y Meme https://www.sinembargo.mx/author/alina_daniela_perla_meme/