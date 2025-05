VIDEO ¬ Layda vuelve a defender a MrBeast; reparó una puerta en Calakmul, dice

Ciudad de México, 21 de mayo (SinEmbargo).- La Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ratificó su apoyo MrBeast porque el youtuber reparó una puerta en la zona arqueológica de Calakmul. "Llevábamos años pidiéndola al INAH", dijo la mandataria en su programa “Martes del jaguar”. En su espacio, insistió en que el influencer ha logrado llevar buena fama a Campeche y posicionar a Calakmul debido a que su video “Sobreviví 100 horas dentro de un templo antiguo” ya acumula más de 71 millones de visitas.

Sansores explicó que MrBeast colocó una puerta que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no había podido hacer. Relató que en Calakmul les decían que no se podía componer porque no había recursos. Sin embargo, el youtuber la reparó en “cosa de horas”.

El INAH acusó al joven estadounidense de violar un permiso para grabar un video en las zonas arqueológicas de Calakmul y Chichén Itzá. De acuerdo con el Instituto, MrBeast falseó información en su contenido, pues hace parecer que desciende de un helicóptero y que pernocta en esos sitios sagrados. Además, aprovechó para promocionar sus marcas en los sitios históricos en dicho video, por ejemplo, su chocolate Mr. Beast Feastables, Walmart, 7Eleven, Kroger y Albertsons.

Por ello, la Secretaría de Cultura inició una denuncia administrativa contra la productora del youtuber.

Ya la semana pasada la mandataria estatal había defendido a MrBeast por la decisión que tomó la Secretaria de Cultura. Le pidió a la dependencia que cualquier desacuerdo con él, lo tratara con ella. El fin de semana, MrBeast agradeció a Layda Sansores por apoyar su video, a lo que ella le respondió que esperaba que regrese y siga apoyando a la entidad.

Este martes, volvió a agradecerle su generosidad “con un estado que fue olvidado por muchos años” y aprovechó para decir que daría la cara las veces que fueran necesarias.

We would like to express our heartfelt gratitude on behalf of Campeche—a state that has long been forgotten despite its immense natural and cultural wealth. Sadly, it has seen very little development, even though it played a vital role in the nation's history,…

— Layda Sansores (@LaydaSansores) May 19, 2025