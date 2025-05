Trump planea quitarle ayuda a menores hijos de migrantes e incluso a los nacidos allá

El Gobierno de Donald Trump busca eliminar las prestaciones federales que reciben migrantes irregulares en EU; sin embargo, dicha acción afectaría también a menores de edad, incluidos niños con nacionalidad estadounidense.

Ciudad de México, 27 de mayo (SinEmbargo).– Donald Trump ha prometido acabar con lo que él llama “desperdicio de recursos que los contribuyentes ganaron con tanto esfuerzo”. ¿A qué se refiere? The New York Times explica hoy: se trata de eliminar las prestaciones federales para migrantes irregulares y garantizando que los fondos se destinen a los ciudadanos estadounidenses necesitados.

Pero lo que el Gobierno de Estados Unidos no dice es que, de tomarse esta medida, miles de niños se verán afectados. Niños migrantes, niños con autorización para estar allá o incluso niños estadounidenses. Sí, estadounidenses.

Funcionarios de la Administración han declarado que erradicarán a los “inmigrantes ilegales” que viven en viviendas subsidiadas por el Gobierno federal, por ejemplo. El Departamento de Agricultura ha ordenado a los estados que mejoren las prácticas de verificación migratoria utilizadas para determinar la elegibilidad para cupones de alimentos. Y los republicanos de la Cámara de Representantes acaban de aprobar un proyecto de ley fiscal que limitaría el acceso de ciertos migrantes a Medicaid y Medicare, un popular crédito fiscal para padres, y a la ayuda financiera federal, entre otros beneficios.

“Estas medidas constituyen un intento agresivo por frenar el uso de los programas de protección social por parte de las familias migrantes. Aunque los republicanos afirman querer eliminar los incentivos para que las personas entren al país ilegalmente, los migrantes no autorizados generalmente no reciben prestaciones federales debido a los esfuerzos por reducir su elegibilidad. Los expertos en migración y defensores de los derechos de los migrantes dicen que los cambios serán sentidos en gran medida por los niños que son ciudadanos estadounidenses pero cuyos padres son indocumentados o migrantes que están autorizados a vivir en Estados Unidos, como los refugiados y las personas a las que se les ha concedido asilo”, explica el diario estadounidense.

El 12 por ciento de todos los niños estadounidenses, unos nueve millones de personas, son ciudadanos con al menos un progenitor no ciudadano, dicen Madeleine Ngo y Lydia DePillis en el texto del diario. Los niños con al menos un progenitor migrante tienen el doble de probabilidades de vivir en la pobreza que los que tienen padres nacidos en el país, dicen, citando un informe de 2022 elaborado por investigadores de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Boston.

The New York Times explica que la ley actual permite que los niños que tienen número en el Seguro Social reciban esa prestación, aunque sus padres sólo tengan un número de identificación fiscal individual, que se expide a las personas no ciudadanas para que paguen impuestos. El cambio haría que unos dos millones de niños con número del Seguro Social dejen de tener derecho a esa prestación, según una estimación del Comité Conjunto de Impuestos.

“Algunos defensores del cambio argumentan que la desgravación fiscal por hijos permite actualmente que los migrantes no autorizados se beneficien del dinero de los contribuyentes, y que esa financiación debería suprimirse aunque sus hijos sean ciudadanos”, dice el diario. “Otros dijeron que los posibles cambios socavarían el bienestar de los niños que son ciudadanos estadounidenses en hogares de migrantes. Las familias en las que alguien no tiene número del Seguro Social ya no pueden acogerse a la desgravación fiscal por rendimientos del trabajo, que supone un importante estímulo para los hogares con bajos ingresos. Las investigaciones han demostrado que los niños que reciben prestaciones económicas similares gozan de mejor salud, ganan más y cometen menos delitos más adelante”.

Hay más. Los periodistas Madeleine Ngo y Lydia DePillis dicen que muchos directores de autoridades de vivienda y expertos en política de vivienda “esperan que el Gobierno de Trump proponga una norma que prohíba a las familias con algún miembro indocumentado acceder a viviendas subvencionadas, aunque sus hijos sean ciudadanos estadounidenses y tengan derecho a la prestación”.

“El Gobierno de Trump propuso una norma similar durante su primer mandato, pero no la puso en práctica. El Departamento de Vivienda descubrió que hacerlo podría desplazar a 55 mil niños que estaban en el país legalmente, y que más de 108 mil personas que recibían ayudas vivían en un hogar con al menos un miembro que no cuenta con el permiso legal para residir en el país”, dice el diario.

En otro texto, The New York Times dice que algunos migrantes están tomando la determinación de salir de Estados Unidos por su pie. Pone varios casos. Temen que sus familias sean divididas o perder lo poco que han acumulado, como ha sucedido ya a muchos. “Situaciones como esta han conmocionado a las comunidades de migrantes, logrando lo que las advertencias del gobierno de Donald Trump —e incluso la promesa de dar mil dólares a quienes estuvieran dispuestos a ‘autodeportarse’— no pudieron lograr por sí mismas: han persuadido a algunos padres migrantes a marcharse de Estados Unidos”.

No está claro, agrega ese reportaje, cuántas personas han abandonado su vida estadounidense desde que el Presidente Trump inició su segundo mandato. Un vuelo reciente transportaba a unas 65 personas que decidieron irse a Colombia y Honduras, según el Gobierno de Trump, y han surgido historias individuales de migrantes que se han marchado voluntariamente por todo el país.