Benjamín Netanyahu afirma que el líder de Hamás ha fallecido tras un ataque aéreo

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS).- El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró ese miércoles ante el Parlamento que el entonces líder del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza, Mohamed Sinwar, había muerto durante un ataque del ejército israelí en ese enclave palestino.

Hasta ese momento, Netanyahu se había limitado a catalogar como "probable" la muerte de Mohamed Sinwar, quien asumió el control de Hamás en la Franja tras el fallecimiento, en octubre de 2024, de su hermano, Yahya Sinwar, considerado el cerebro de los atentados del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos mil 200 muertos y alrededor de 250 secuestrados.

Ni la milicia palestina ni las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se pronunciaron sobre la presunta muerte del entonces responsable de Hamás, supuestamente como resultado de un ataque ocurrido ese mismo mes en el sur de la Franja, pero Netanyahu la dio por segura dentro de una batería de "victorias" que intentó reivindicar ese miércoles en un encendido discurso ante el Parlamento, según Times of Israel.

Prime Minister Netanyahu confirms from the Knesset stage, "We eliminated Muhammad Sinwar" pic.twitter.com/tmkMxMu1Sw

— הרדאר The Radar (@haradar10) May 28, 2025