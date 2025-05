PERFIL ¬ Isaac del Toro: el mexicano que pedalea desde Italia para hacer historia

Isaac del Toro, alias “Torito”, ya escribe su nombre en los libros de historia del ciclismo mexicano, al posicionarse, hasta ahora, como el mejor ciclista del Giro de Italia 2025.

Ciudad de México, 29 de mayo (SinEmbargo).- Con 21 años de edad, el ciclista mexicano Isaac del Toro, alias “Torito”, está haciendo historia en el Giro de Italia de este 2025, considerado como uno de los circuitos más importantes para esta disciplina, luego de que durante 17 etapas ha mantenido la tan ansiada “Maglia Rosa”, distintivo que porta como líder de la clasificación general de dicha competencia.

Originario de Ensenada Baja California, “Torito” se ha posicionado, hasta ahora, como el mejor ciclista del Giro de Italia 2025, por encima de otros atletas de prestigio en esta disciplina, como Richard Carapaz, de Ecuador; o Primoz Roglic, de Eslovenia, por lo que también figura como una de las grandes promesas del deporte, con grandes posibilidades de convertirse en el primer mexicano en ganar esta carrera.

“El equipo tuvo la confianza en mí para hacer las cosas y como siempre no soy nada si mi equipo, no soy nada sin estos chicos y estoy muy feliz por haberle dado algo al equipo de lo que ellos me dan siempre, tanta confianza y tanto trabajo es increíble haberles pagado como siempre me tratan y es bonito”, expresó el ciclista mexicano al culminar la etapa 17.

¡Felicidades a Isaac del Toro! 🚴‍♂️ Eres fruto de la #OlimpiadaNacional, creada por la CONADE, y hoy haces historia al conquistar la etapa 17 del Giro de Italia 2025. Por encargo de nuestra presidentA @Claudiashein apoyaremos el deporte desde lo social hasta el alto rendimiento. pic.twitter.com/Fj07vBNW4X — CONADE (@conadeoficial) May 29, 2025

“Yo creo que todos trabajamos por lo que obtenemos todos los días entonces, me gusta pensar que mañana me tengo que esforzar el doble y, obviamente, algún día me voy a confiar y, obviamente, algún día voy a perder pero eso es parte de la vida y tengo que aprender a no sufrir tanto por ello y a ver cómo solucionar el problema”, agregó Del Toro cuando le comentaron que merecía el triunfo.

El pasado 18 de mayo, el ciclista mexicano quedó en segundo lugar del Giro de Italia. El deportista mexicano se hizo acreedor, por primera vez en la historia del ciclismo mexicano, de la “Maglia Rosa”, jersey que se le otorga al ganador que ha obtenido el tiempo más rápido cuando los resultados del conjunto de etapas se recuentan, convirtiéndose en el primer mexicano en portar ese reconocimiento que cada año se realiza en el país europeo.

“Simplemente hice lo que me apasiona, intenté presionar a Van Aert, pero fue más rápido. Me siento feliz e incrédulo por lo que sucedió hoy”, expresó el mexicano al narrar la destreza del ciclista belga Wout Van Aert, quien se llevó el primer lugar de la competencia.

Para sorpresa de los espectadores, el joven “Torito” realizó una fuga en los últimos kilómetros de la carrera, al dejar atrás por unos momentos a Egan Bernal, de Ecuador, y Wout Van Aert, de Bélgica, que le seguían el paso, lo que ocasionó ovaciones hacia el mexicano, quien corre desde 2024 para el equipo UAE Team Emirates XRG, de categoría UCI WorldTeam.

¡Un día más con la Maglia Rosa! En una etapa sin mucho cambio en la parte alta de la clasificación general, Isaac del Toro🇲🇽 se mantiene como el líder del Giro d´Italia. Mañana viene una de las etapas más difíciles. ¡Vamos Torito! pic.twitter.com/GpQOp8xS4C — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) May 29, 2025

El pasado 23 de mayo, el ciclista mexicano sumó un podio más en el Giro de Italia, gracias a lo cual el deportista logró afianzar su liderato. En la etapa 13 del torneo que se llevó a cabo ese viernes, Del Toro se posicionó en el tercer lugar de la carrera, tras lo cual logró mantener su primer lugar en la tabla general de la competencia europea, con un tiempo de 46:32:59.

En esa treceava etapa del torneo, se corrieron 180 kilómetros entre Rovigo y Vicenza, región al noreste de Italia. De esta forma, el ciclista mexicano mantuvo la llamada “Maglia Rosa“, que lo identifica como uno de los competidores líderes de la competencia. El resultado que obtuvo Del Toro también le permitió ampliar su ventaja sobre el segundo lugar de la tabla general y compañero de equipo, el español Juan Ayuso, gracias a las bonificaciones.

El Torito, quien había empezado el día con 33 segundos de margen y lo concluyó con 38 segundos de diferencia, se mostró emocionado por el desempeño que ha tenido en esta carrera y confirmó la autoconfianza que tiene cuando se le cuestionó "¿por qué no ganar el Giro? Si yo no creo en mí mismo, ¿quién lo hará entonces?", dijo en una declaración a los medios.

Isaac nació el 27 de noviembre de 2003 y desde muy pequeño, con el apoyo de su familia, se inició en el ciclismo en donde incursionó en el ciclismo de montaña, las rutas guiadas y el ciclocross. Fue en el 2019, cuando “Torito” se unió al AR Monex Pro Cycling Team, un equipo integrado por mexicanos que, con ayuda de patrocinadores, brinda la oportunidad para que deportistas participen en competencias de alto nivel en Europa.

Isaac del Toro feeling the support from Mexican fans at the start of today’s stage 🤩🤩🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽 ¡TODO MÉXICO ESTÁ CONTIGO! 🇲🇽💗 pic.twitter.com/ydOYxvlRHg — Isaac del Toro Fan Club 🇲🇽🐂 (@IsaacDelToroFC) May 29, 2025

Gracias a su desempeño, en 2023, Del Toro logró clasificar en varios de los circuitos más importantes de Europa, lo que también lo puso en el foco de los reflectores en México, en donde se tienen grandes expectativas para el futuro del ciclismo nacional, ya que el atleta está siendo contemplado para representar al país en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Tras la culminación de la etapa 15 del torneo, este 25 de mayo, en la que culminó en el puesto 17, el “Torito” conservó el liderato del Giro de Italia, mientras el español Carlos Verona (Lidl-Trek) se impuso en la jornada y pese a que el mexicano no logró posicionarse entre los primeros puestos, tuvo un gran desempeño e hizo lo suficiente para mantenerse en la cima general en la segunda semana de la competición.

Esta fase de la carrera estuvo marcada por un fuerte arranque en el que se produjo una fuga de 20 corredores, además de un buen clima que terminó por favorecer el desempeño de los ciclistas. Al transcurrir la etapa, el grupo de los 20 atletas que se desprendió inicialmente se redujo a sólo nueve, liderados por Carlos Verona, quien logró resistir la constante presión del resto para, finalmente, subir al podio en la primera posición.

Con su desempeño en esa fase del torneo, Del Toro amplió su ventaja en la tabla, ya que culminó liderando con una diferencia de un minuto y 20 segundos sobre el británico Simon Yates, y un minuto con 26 segundos sobre su compañero de equipo, el español Juan Ayuso.

La etapa 17 del Giro de Italia llegó el 28 de mayo, en la cual el ciclista mexicano el triunfo y se impuso como líder del recorrido en una etapa de montaña en los Alpes, durante un recorrido de 155 kilómetros. El ciclista remontó desde el tercer grupo y cerró con fuerza la etapa, lo que le permitió mantener la Maglia Rosa hasta la final. Con este resultado, se convirtió en el primer mexicano en ganar una etapa del torneo en los últimos 23 años.

La victoria de Isaac llegó justo cuando se especulaba que sus piernas flaquearían en la alta montaña y aunque perdió segundos en la etapa anterior, se recuperó en el ascenso final. “Siempre estaré un paso por delante de todos. Hoy también demostré que nunca me rindo. Siempre seguiré luchando, porque no tengo nada que perder”, expresó Del Toro a medios de comunicación.

“La etapa transcurrió a la perfección, tal como lo había previsto con el equipo. Sabíamos que un corredor de la general como Pellizzari atacaría, pero no quería que el equipo se exigiera demasiado. En el descenso presioné a los demás un rato, pero después llegó el momento de ahorrar para ese último impulso en el final de etapa”, añadió el ciclista mexicano.

Tras la carrera, Del Toro acumuló un total de 65 horas, 30 minutos y 34 segundos, lo que representó una ventaja de 40 segundos sobre el campeón olímpico Richard Carapaz, quien intentó darle alcance en los últimos metros rumbo a Bormio. Detrás del mexicano estuvo el francés Romain Bardet, quien se quedó con el segundo lugar en el recorrido italiano.

Entre los logros de Del Toro se encuentran el campeonato del Tour de Francia Sub 23 que se llevó a cabo en 2023; el tercer lugar en el campeonato de la Vuelta a Asturias 2024; y primer lugar en la etapa Milano-Turín de este 2025, hecho con el que se consolidó como líder del Giro de Italia de este año por novena fecha consecutiva.

Hasta el momento, el atleta, que ya escribe su nombre en los libros de historia del ciclismo mexicano, se convirtió en el pedalista más joven en ganar una etapa en lo que va de este siglo. Sin embargo, aún deberá recorrer 658 kilómetros más si desea adjudicarse el primer lugar de esta competencia, que concluye el próximo domingo 1 de junio.

- Con información de La Opinión

