"Que no regrese nunca el porfirismo a México": Claudia Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el porfirismo no debe regresar nunca más; declaración que hizo al aseverar que los restos de Porfirio Diaz no serán repatriados a México.

Ciudad de México, 30 de mayo (SinEmbargo).-El director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto Hernández, rechazó este viernes que los restos del dictador y expresidente Porfirio Díaz vayan a ser repatriados a México y se pronunció en contra del regreso del porfirismo, afirmación que fue respaldada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

"Lo que coincido con el maestro es que no regrese el porfirismo; lo demás puede debatirse, sería un buen debate”, expresó Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional.

Al ser cuestionada sobre la repatriación de los restos de Díaz, la Presidenta prefirió evitar comentar el tema y pidió al director del INAH responder. “Yo creo que los primeros restos que no deben volver son los que hablan del autoritarismo, la dictadura, la represión, esos nunca. Yo creo que no es algo que importe al Estado mexicano, que el pueblo esté deseando. [...] Don Porfirio decidió irse a Francia, murió ahí, pues que permanezca en paz. Sobre todo que no regrese el porfirismo porque regreso el porfirismo a finales del siglo XX y apenas estamos superando ese neoporfirismo que mucho daño nos causó”, señaló el funcionario.

El Gobierno de Sheinbaum recupera dos mil 082 objetos patrimoniales

El director del INAH informó este jueves que el Gobierno de Sheinbaum ha recuperado dos mil 082 objetos patrimoniales que se encuentran de manera ilícita en el extranjero, especialmente en Europa y Norteamérica.

A la par destacó que esta labor viene implementándose desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en el que se recuperaron 14 mil 162 piezas arqueológicas. También destacó que esta labor continúa de la mano de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), la Secretaría de Cultura (SC) y el INAH, quienes encabezan la repatriación de bienes culturales.

La institución encargada a Diego Prieto detalló que entre los bienes recuperados destacan el denominado “Portal al inframundo” obra monumental de estilo olmeca “que tras seis décadas de su robo fue devuelta a su lugar de origen, en Chalcatzingo, Morelos, el pasado 12 de febrero”.

Además dio a conocer que recientemente llegó al país una estructura olmecoide tipo baby face procedente del Tlatilco en el Valle de México de más de dos mil 500 años de antigüedad, así como un lote de 417 piezas históricas.

El funcionario subrayó la cooperación con el Gobierno de Italia y el Arma Carabineri que, de 2019 a la fecha, ha decomisado y recuperado más de 800 piezas arqueológicas e históricas.

Con la consigna “Mi patrimonio no se vende” el Gobierno de México ha impulsado la recuperación los bienes culturales lo que representa una lucha por la defensa y la dignidad de la culturas originarias del país. Una labor, que dijo, fortalece la hermandad con todos los países del mundo.