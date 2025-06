La ruptura Trump-Musk dañaría intereses de EU pero, sobre todo, los dañaría a ellos

Ciudad de México, 6 de junio (SinEmbargo).– Esto es precisamente lo que Donald Trump y sus asesores intentaban evitar, dice hoy The Wall Street Journal.

Hasta el miércoles por la noche, Trump minimizó cualquier conflicto con Musk en una reunión con senadores republicanos, según personas familiarizadas con sus declaraciones, a pesar de que el multimillonario había pasado los últimos días menospreciando la agenda legislativa del Presidente.

“Durante el fin de semana, después de que Trump despidiera al aliado de Musk como director de la NASA, el Presidente dejó claro a sus allegados que no planeaba una confrontación de alto perfil con su exasesor”, dice The Wall Street Journal. “Esa buena voluntad desapareció el jueves. A los trece minutos de una reunión en la Oficina Oval con el canciller alemán Friedrich Merz, Trump expuso sus frustraciones con Musk, marcando el inicio de un día vertiginoso en el que dos de los hombres más poderosos del mundo pasaron de ser amigos a enemigos”.

. @POTUS presents @elonmusk with a gold White House key as a gift for his service as a special government employee. pic.twitter.com/vmpp3RcSTm

El año pasado, dice The New York Times, los dos multimillonarios impredecibles formaron una sociedad y se comprometieron a impulsar al país en una nueva dirección. Donald Trump tenía el poder político. Elon Musk, el dinero y el poder de las redes sociales.

Pero el jueves, coincide el diario neoyorquino con The Wall Street Journal, su unión se disolvió de forma sorprendentemente pública y rápida, con ambos atacándose mutuamente por asuntos tan importantes como insignificantes. Más allá del drama inmediato, la ruptura entre el Presidente y el hombre más rico del mundo trastocó una de las dinámicas más poderosas que moldeaban el segundo mandato de Trump.

Su disputa comenzó días atrás por el emblemático proyecto de ley de política nacional del Presidente, que Musk había calificado de “repugnante abominación”. Pero el jueves se intensificó de forma descontrolada, “convirtiéndose en una pelea sobre quién merecía más crédito por la victoria electoral de Trump, por qué Musk no se había maquillado el ojo morado durante una aparición en el Despacho Oval la semana pasada y por qué Trump había retirado abruptamente su apoyo a un socio de Musk nominado para dirigir la NASA”.

Entonces vino la locura: Ataques en sus respectivas redes sociales; Trump amenazó con recortar los miles de millones de dólares en contratos del Gobierno federal con las empresas de Musk, etcétera. Musk desató una andanada de ataques contra el hombre al que una vez había elogiado efusivamente. Sugirió que podría ser el momento de crear un nuevo partido político, afirmó que había referencias a Trump en documentos gubernamentales sobre el difunto financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein y manifestó su apoyo a una publicación que pedía el impeachment del Presidente.

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.

Have a nice day, DJT!

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025