Elon acusa al Presidente de EU hasta de pederastia en horas de ofensas en tiempo real.

Ciudad de México, 5 de junio (SinEmbargo).– No hay antecedente de un pleito de este nivel. No en las últimas muchas décadas. El hombre más rico del mundo enfrenta al Presidente de Estados Unidos. Así. Decir que las acusaciones de Elon Musk contra Donald Trump han subido de tono es poca cosa. El dueño de X y de Tesla vincula al agresivo inquilino de la Casa Blanca con pederastia.

Las acciones de Tesla cayeron este jueves 14 por ciento, luego de que Trump amenazó con retirar los contratos gubernamentales a las empresas de su CEO y excolaborador de la Casa Blanca. La medida redujo el valor del fabricante de vehículos eléctricos en 152 mil millones de dólares, el mayor golpe a su capitalización de mercado en la historia, colocándolo por debajo del índice de referencia de un billón de dólares, que se estableció el martes pasado en 916 mil millones de dólares.

La caída de las acciones de Tesla se produce después de que el fabricante de vehículos eléctricos experimentara un repunte del 22 por ciento en mayo pasado, pese a los débiles números de ventas y con Musk terminando su período como jefe del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental de Trump (DOGE). Las acciones de Tesla han bajado casi un 18 por ciento esta semana, ya que Musk ha criticado duramente el proyecto de Ley de de gasto. Este año, las acciones han bajado casi un 30 por ciento y se encuentran muy por debajo de su máximo de 488.54 dólares por título que alcanzó el 18 de diciembre de 2024.

Time to drop the really big bomb: @realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.

“La improbable alianza entre dos multimillonarios volátiles se deterioró de forma notablemente rápida y pública en cuestión de pocas horas el jueves, mientras Elon Musk y el Presidente Trump se atacaban mutuamente desde sus propias redes sociales, intensificando su disputa con ataques incendiarios sobre asuntos importantes y triviales”, reseñó esta tarde The New York Times.

Lo que comenzó como una simple pelea por el proyecto de ley de política nacional de Trump “se transformó en quién merecía más crédito por la victoria electoral de Trump, por qué Musk no se cubrió el ojo morado con maquillaje durante una aparición en el Despacho Oval la semana pasada y la abrupta caída del apoyo de Trump a un socio de Musk nominado para dirigir la NASA”, agrega el diario.

The Wall Street Journal agrega: “El Presidente Trump y el multimillonario Elon Musk intercambiaron pullas e insultos el jueves, rompiendo una relación que había sido una de las más importantes en la política estadounidense moderna. La disputa se hizo pública tras las agresivas críticas de Musk al ‘gran y hermoso’ proyecto de Ley de impuestos y gastos de Trump”.

Trump afirmó que Musk, quien renunció la semana pasada a su cargo como empleado especial del gobierno, sufría del “síndrome de trastorno de Trump” y que su oposición al proyecto de Ley se debía a la reducción de los créditos fiscales para vehículos eléctricos que incluía la medida. Trump también amenazó con eliminar los subsidios y contratos gubernamentales para las empresas de Musk.

Musk, quien gastó cientos de millones de dólares para ayudar a que Trump fuera elegido, dijo que el Presidente era un desagradecido y que no estaría sentado en el Despacho Oval sin su apoyo. Musk planteó la idea de fundar un tercer partido político y, en un tuit, coincidió en que Trump debería ser sometido a un juicio político.

Donald J. Trump Truth Social 06.05.25 02:37 PM EST

The easiest way to save money in our Budget, Billions and Billions of Dollars, is to terminate Elon’s Governmental Subsidies and Contracts. I was always surprised that Biden didn’t do it!

— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 5, 2025