Musk critica a Trump en entrevista (y le responde) y luego, un tuit casi de despedida

Ciudad de México, 28 de mayo (SinEmbargo).– Elon Musk adelantó este miércoles su despedida del equipo de Donald Trump. En un breve mensaje, el multimillonario agradeció al mandatario estadounidense haber formado parte de su equipo y de bajar el gasto no necesario dentro del Gobierno estadounidense.

El mensaje de despedida de Musk se da horas después de que se revelara el adelanto de una entrevista –que se transmitirá el próximo domingo en la cadena CBS– que ya olía a ruptura porque, con Donald Trump, estás con él o estás en contra, el propio multimillonario y supuesto defensor del adelgazamiento del Gobierno, Elon Musk, avivó las críticas del Partido Republicano contra su multimillonaria agenda de impuestos y gastos. Dijo que la medida actual no logró reducir el déficit federal, haciéndose eco de las quejas de las facciones más radicales tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.

The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government.

— Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2025