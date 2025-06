Musk sube el tono contra Trump y califica su plan fiscal de "abominación repugnante”

MADRID, 3 de junio (SinEmbargo).- El multimillonario Elon Musk ha elevado este martes el tono contra el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha catalogado de "abominación repugnante" el proyecto de Ley de reforma fiscal que busca recortar impuestos y aumentar el gasto militar y fronterizo.

"Lo siento, pero ya no lo soporto más. Este proyecto de Ley del Congreso, enorme, escandaloso y lleno de gastos superfluos, repugnante. Qué vergüenza para quienes votaron por ello. Saben que lo han hecho mal. Lo saben", ha dicho en la red social X.

Hey @elonmusk, the only people who voted for this bill were House Republicans. pic.twitter.com/ZVyHCfn3Q1

— Congressman Robert Garcia (@RepRobertGarcia) June 3, 2025