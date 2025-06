RADICALES ¬ La crisis en LA exhibe políticos, futbolistas y artistas cero solidarios

Ciudad de México, 10 de junio (SinEmbargo).- Las redadas realizadas en la ciudad de Los Ángeles, California, para detener a los migrantes que viven de manera ilegal en Estados Unidos exhiben la falta de empatía de gran parte de la sociedad norteamericana con este sector, el cual ha sido despreciado históricamente y echo de menos por los estadounidenses, sostuvieron Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado y Héctor Alejandro Quintanar.

"Qué es lo que hay en Los Ángeles en este momento, es exactamente lo mismo, es una derecha, ultraderecha intolerante que no considera a los migrantes como seres humanos, que no considera que esa gente viene del sufrimiento. Lo que pasa en Los Ángeles es la derecha entronada, eso es Donald Trump al final.", afirmó Alejandro Páez.

El periodista señaló que fiel a su costumbre, Donald Trump se ha encargado de buscar a un enemigo para señalarlo y culparlo de todos los males que aquejan a Estados Unidos.

"No se necesita mucho para explicar a Donald Trump, es la derecha más estúpida, es un personaje ignorante, es un criminal, un tipo profundamente ignorante pero muy bueno para comunicar. Es alguien que está marcándole su enemigo a ciertos grupos que lo siguen, está buscando a enemigos constantemente para marcarlos e irse hacia allá. El enemigo no es él, el enemigo es otro que es distinto en apariencia a ti y hay que ir contra él."

Por su parte, Héctor Alejandro Quintanar señaló que a pesar de que Trump ha emprendido una serie de acciones antimigrantes, no ha podido actuar de manera libre debido al contrapeso que ejercen por los gobernadores demócratas.

"Qué impide que Donald Trump pueda tener una manga ancha como la tuvieron los nazis en Alemania el siglo pasado, el hecho de que hay 22 gobernadores demócratas que están en contra de el modo de hacer política de este señor. El propio Gobernador de California está en contra de estas redadas, está en contra del llamado de la Guardia Nacional para reprimir las protestas."

El académico indicó que las acciones de Trump sólo perjudicarán a los sectores más vulnerables, en este caso a los indocumentados que buscan ganarse la vida honradamente en Estados Unidos.

"Es un choque de fuerzas donde los perjudicados van a ser los más vulnerables, en este caso los mexicanos, porque los que están siendo deportados no son solamente mexicanos que hayan violado la ley o delincuentes migrantes como dice Trump, no. Desde 2016 ahora el denominador común es que también se van inocentes, gente que no tiene ningún débito con la ley."