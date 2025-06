ENTREVISTA ¬ La gente en EU por primera vez quiere volver a México, alerta periodista

Ciudad de México, 10 de junio (SinEmbargo).- Araceli Martinez, periodista de La Opinión de Los Ángeles, diario de California, en Estados Unidos, afirmó que por primera vez los migrantes mexicanos que viven en esta ciudad están considerando regresar al país debido a la persecución que viven por parte del Gobierno de Donald Trump.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas" que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, la periodista quien vive en Los Ángeles desde hace dos décadas indicó que existe un miedo real por parte de la comunidad lo que ha provocado que comiencen a tomar previsiones.

"La gente no creyó que lo iba a hacer, no creyó que iba a cumplir esos planes. También nunca había visto tanto miedo, ver a la gente que por primera vez está pensando en querer regresar a México, ver cómo se pueden llevar a sus hijos, qué papeles necesitan. Sí veo por primera vez un miedo real, no sabe si ir a trabajar, tiene miedo de subirse a los camiones."