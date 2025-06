Trump manda más fuerza militar contra los manifestantes, defensores de los migrantes

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 9 de junio (SinEmbargo).– El Presidente Donald Trump ha decidido desplegar un batallón de 700 infantes de marina en Los Ángeles para “proteger la propiedad y el personal federal”, según informó el lunes el Comando Norte de Estados Unidos. Los infantes de marina o “marines” se unirán a unos dos mil efectivos de la Guardia Nacional en la ciudad, la segunda más grande del país, lo que podría intensificar las tensiones tras varios días de enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los manifestantes que protestaban contra la ofensiva migratoria del gobierno.

Hasta la tarde del lunes, las protestas del día en Los Ángeles se mantuvieron en gran medida ordenadas y pacíficas. Han sido cuatro días de descontento por los operativos en contra de migrantes.

Cientos de manifestantes le gritaron en estos días a los agentes latinos utilizados para resguardar el edificio Edward R. Roybal. Fueron enviados por el Presidente Trump para respaldar el acoso del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el sur de California. “Renuncien a su trabajo!”, “¡Son una vergüenza!”, “¡Váyanse a casa!”, “¡No sigan las órdenes de lastimar a su propia gente!”.

Trump calificó a los manifestantes de “insurrectos” y las autoridades californianas afirmaron que planean demandarlo por tomar el control de la Guardia Nacional del estado sin seguir el proceso legal. Trump violó la Constitución y avivó las tensiones, afirmaron, al desplegar tropas de la Guardia Nacional para sofocar las manifestaciones contra la ofensiva migratoria del Gobierno.

PRESS RELEASE: Approximately 700 Marines with 2nd Battalion, 7th Marines, 1st Marine Division will seamlessly integrate with the Title 10 forces under Task Force 51 in the Los Angeles Area. @DODResponse @1stMEF @DeptofDefense @USArmyNorth

Read more: https://t.co/7D3vLT4JEU

— U.S. Northern Command (@USNorthernCmd) June 9, 2025