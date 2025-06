ENTREVISTAS ¬ Magistrada niega nexo con Cabeza de Vaca; ayudará a la derecha: Repper

En entrevista con “Los Periodistas”, Claudia Valle negó tener algún tipo de nexo con el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y su hermano Ismael como se ha señalado. En contraste, Andrés García Repper recordó que en el pasado la Magistrada ha beneficiado al PAN.

Ciudad de México, 17 de junio (SinEmbargo).– La Magistrada Claudia Valle Aguilasocho, quien junto a Gilberto de Guzmán Bátiz García integrará una de las dos vacantes que permanecen vacías desde 2023 en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ha operado en el pasado en beneficio del Partido Acción Nacional (PAN) y del exgobernador Francisco Javier y su hermano Ismael García Cabeza de Vaca, denunció el abogado Andrés García Repper, quien integró el Comité de Evaluación para la selección de candidatos a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, como parte del proceso electoral de 2025.

No obstante, la Magistrada electa Valle Aguilasocho rechazó este martes los señalamientos. En entrevista con “Los Periodistas”, programa que se transmite en el Canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, explicó que en el caso de Ismael García Cabeza de Vaca a quien le permitió tomar protesta como Diputado local de Tamaulipas como Magistrada electoral de la Sala Regional Monterrey, se trató de un caso de hecho y no de derecho. Ahondó que en una decisión colegiada sólo se determinó que el panista estaba enfermo de COVID-19 y no podía asistir al Congreso para tomar protesta.

"Esta resolución se impugnó ante Sala Superior y desechó el recurso porque no vio elementos ni de interpretación constitucional ni de ningún otros aspecto que tuviera que analizar a fondo, por ese quedó firme esta resolución de la Sala Monterrey tomada por unanimidad de votos de las tres magistraturas que la integramos, no es una decisión única de tu servidora".

En ese sentido, el abogado Andrés García Repper expuso en una entrevista por separado con “Los Periodistas” que en realidad permitió que Ismael García Cabeza de Vaca asumiera como Diputado, lo cual le dio fuero, aún cuando se encontraba fuera del país.

"Solicitan una audiencia con los magistrados para explicarles que no puede haber una excepción y tomarle la protesta a alguien que no estaba en México. Se da esa entrevista, la Magistrada le pega una regañada a los diputados y de inmediato se le ordenó al Congreso tomarle la protesta en sábado para que este nuevo Diputado pudiera a entrar al país ya con fuero".

García Repper sostuvo además que a Francisco Javier García Cabeza de Vaca le permitió seguir con su campaña por la gubernatura en 2016, a pesar de que no solicitó licencia ante el Senado con el tiempo de antelación debido.

Cuestionada sobre el tema, la Magistrada electa Valle Aguilasocho aclaró que nunca ha resuelto un juicio electoral respecto a Francisco Javier García Cabeza de Vaca y sostuvo que nunca ha dictado una resolución que busque intereses.

"En la campaña se dijo que una servidora había liberado al exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ya no al Diputado electo, sino a su hermano. Nunca esta sala electoral desde 2016 que fui electa hemos resuelto ninguno asunto de ningún tipo del exgobernador Cabeza de Vaca".

Claudia Valle detalló que existe una constancia de acceso a la información que avala que no ha resuelto ningún asunto o juicio del exgobernador García Cabeza de Vaca.

"Nunca he resuelto un juicio o recurso electoral, porque no jueza penal, no soy jueza de amparo, no hay ningún asunto respecto a esta persona que yo haya resuelto. Tengo una constancia de acceso a la información donde incluso sin mi nombre solicité que se contestara, para que no hubiera ninguna forma de entender parcialidad para darme una respuesta y la respuesta es cero asuntos, cero juicios del exgobernador García Cabeza de Vaca resueltos por la Magistrada Claudia Valle Aguilasocho durante sus nueve años de gestión. Esa es la verdad del caso".

Y ahondó: "Jamás he dictado una resolución que busque beneficiar intereses, no conozco a ninguna de las dos personas, nunca he hablado con ellos."

El abogado Andrés García indicó además cómo la Magistrada Valle Aguilasocho ha beneficiado en el pasado al PAN como ocurrió con las listas de plurinominales.

"Cuidado en la manera en como resuelve porque su criterio ha beneficiado al PAN. Decir que hay dinero de por medio, no me atrevería a hacer una aseveración, pero sí creo que hay cierta decantación, cierta preferencia, cierta parcialidad hacia estos colores."

"En mi experiencia es alguien que va a beneficiar los intereses de la derecha. Yo espero que si ahora va a estar en la Sala Superior haga una reflexión por estar en la máxima autoridad electoral".

Claudia Valle Aguilasocho ha ocupado diversos cargos en el TEPJF, como el de Secretaria General de Acuerdos de Sala Superior y el de Coordinadora de Institucionalización de Perspectiva de Género. Además, en los comicios de 2024, formó parte del Pleno de la Sala Superior encargado de calificar la elección presidencial.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado/