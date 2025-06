Claudia Valle y Gilberto Bátiz ocuparán, por fin, vacantes del Tribunal Electoral

Ciudad de México, 6 de junio (SinEmbargo).- Claudia Valle Aguilasocho y Gilberto de Guzmán Bátiz García serán ser los dos nuevos integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ambos aspirantes llevan una considerable ventaja entre el resto de los candidatos a estos cargos, que están vacantes desde el 2023.

En la elección para la Sala Superior sólo hay dos cargos en disputa para ocupar las dos vacantes que hay en ese órgano, por lo que llegarán un hombre y mujer. El Tribunal Electoral había operado sin la mayoría de sus integrantes desde 2023 ante la falta de acuerdos en las propuestas existentes en el Senado. De hecho, el TEPJF tuvo que calificar la elección pasada con dos magistrados substitutos de las salas regionales para poder contar con el quorum requerido.

Claudia Valle Aguilasocho encabeza las preferencias electorales, entre las candidatas, para formar parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En cuanto a los candidatos, Gilberto de Guzmán Bátiz García es el que cuenta con el mayor número de votos por lo que también se perfila como Magistrado de este órgano electoral.

Valle Aguilasocho, quien cuenta con alrededor del 15.8240 por ciento de los votos entre las candidatas, fue postulada en conjunto por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Actualmente se desempeña en el cargo de presidenta de la Sala Regional Monterrey del TEPJF, órgano al que ingresó como Magistrada en 2016 luego de que fue designada por el Senado de la República.

Con 33 años de experiencia profesional, de los cuales 19 los ha ejercido en el ámbito electoral, Claudia Valle Aguilasocho ha ocupado diversos cargos en el TEPJF, como el de Secretaria General de Acuerdos de Sala Superior y el de Coordinadora de Institucionalización de Perspectiva de Género. Además, en los comicios de 2024, formó parte del Pleno de la Sala Superior encargado de calificar la elección presidencial

En el ámbito académico también ha impartido cátedras como maestra invitada para alumnos de diversas instituciones de nivel universitario como en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), en el Tecnológico de Monterrey, en la Universidad Panamericana, en la Universidad Autónoma de Baja California, en la Universidad Autónoma de Chiapas, y en la Universidad de Durango.

La virtual magistrada cuenta con tres maestrías: una en derecho procesal, otra en derecho electoral y una más en materia de derechos humanos y derecho constitucional, por lo que ha ofrecido conferencias en foros nacionales e internacionales en los que ha abordado temas como derecho procesal electoral, nulidad de resultados electorales, fiscalización de recurso, así como en materia de violencia política y derechos humanos.

Por ejemplo, en 2017, dictó la conferencia Integridad Electoral en las instituciones encargadas de organizar y calificar comicios, durante la 14° Conferencia Europea de Autoridades Electorales, mientras que en 2019 brindó una conferencia sobre justicia electoral y modelos institucionales en El Salvador, en donde también formó parte de la mesa plural para la implementación de mejores prácticas de acceso a la justicia en el marco de los procesos comiciales.

En estos 60 días, me he presentado contigo y me he comprometido a brindar una #JusticiaDeADeVeras.

Con tu voto haremos realidad que desde la Sala Superior se fortalezca una justicia electoral más accesible, incluyente, igualitaria y plural.

Este 1 de junio, vota 06 en la… pic.twitter.com/jOAnwAEKp2

— Claudia Valle Aguilasocho (@CVAguilasocho) May 29, 2025