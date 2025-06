El Departamento del Tesoro castiga al líder del CJNG y a otros 4 de sus cabecillas

WASHINGTON, 18 Jun. (EUROPA PRESS).- El Gobierno de Estados Unidos (EU) ha informado este miércoles de nuevas sanciones contra cinco cabecillas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellos su actual líder, Ruben Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

Se trata de "un cártel brutalmente violento", dice el Departamento del Tesoro, que le responsabiliza de una parte importante del fentanilo y otras drogas que llegan a Estados Unidos. "Utiliza el asesinato como táctica para intimidar a sus rivales", denuncian las autoridades de Washington.

