Represión policial en EU suma quejas de periodistas y reportes de "desaparecidos"

Durante la jornada de protestas No King´s Day, donde miles salieron a las calles a protestar contra el gobierno de Donald Trump periodistas fueron agredidos por la policía de Los Ángeles durante las protestas migrantes del pasado 15 de junio, según se denuncia. Uno de ellos fue el fotoperiodista Héctor Adolfo Quintana, quien recibió un disparo a corta distancia que le provocó una dislocación de rodilla. A la par, medios como The New Yorker han dado a conocer que desde el 6 de junio, han aparecido en redes sociales videos de agentes federales enmascarados deteniendo a inmigrantes en todo el condado de Los Ángeles.

Ciudad de México, 24 de junio (SinEmbargo).- El uso desproporcionado de la fuerza y las agresiones directas contra periodistas que cubrieron las protestas en Los Ángeles, California, Estados Unidos, va revelándose con más fuerza. Varios medios locales e internacionales han documentado que integrantes de la prensa fueron blanco directo de disparos, empujones, gases y hostigamiento policial.

El caso más comentado es el de Lauren Tomasi, corresponsal australiana de 9News, atacada por un oficial mientras ella transmitía en vivo el pasado 9 de junio en Los Ángeles. El video de la agresión recorrió las redes sociales en minutos: las imágenes mostraban a un agente que le disparó directamente una bala de goma a las piernas de forma directa. El ataque ocurrió a plena luz del día, en medio de las primeras movilizaciones convocadas por comunidades migrantes tras las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). La escena se volvió viral. Pero lo vivido por Tomasi no fue aislado.

Entre los comunicadores agredidos se encuentra el fotoperiodista mexicano Héctor Adolfo Quintanar, quien resultó herido tras recibir un disparo por parte de la policía de Los Ángeles durante la protesta del pasado 15 de junio, que fue una de las múltiples movilizaciones que se realizaron ese día bajo la jornada conocida como "No King’s Day". En entrevista con SinEmbargo, relató a detalle cómo ocurrieron los hechos.

“Vi a colegas que les dispararon a sus equipos, les disparaban a las rodillas y la cara a una distancia bastante peligrosa y pues a mí me tocó ser uno de los heridos por un policía de Los Ángeles que me disparó en las rodillas y pues me dislocó la rodilla y me lastimó los tendones”, narró.

El fotoperiodista indicó que, aunque no tiene el conteo exacto, aseguró que tiene conocimiento de al menos 50 denuncias formales presentadas sólo por las agresiones del 15 de junio, y destacó que este número de casos es alarmante para los estándares y agresiones de prensa en ese país.

“El hecho de que hayan sido entre 50 y 100 denuncias, no sé el número exacto, yo solo sé que son más de 50, eso es como un marcador muy alarmante para los estándares de allá”, dijo.

Además de estas agresiones documentadas contra la prensa, medios como The New Yorker han dado a conocer que desde el 6 de junio, han aparecido en redes sociales videos de agentes federales enmascarados deteniendo a inmigrantes en todo el condado de Los Ángeles.

Según la ley estatal, señala este medio, el Departamento de Policía de Los Ángeles y otras agencias locales del orden público tienen limitada su asistencia a las autoridades migratorias federales, y muchos gobiernos municipales, tras haberse declarado ciudades santuario, afirman desconocer la hora y el lugar de las acciones migratorias federales específicas.

Los videos, a menudo grabados por transeúntes y luego recopilados por grupos activistas o medios locales, se han convertido en un registro fundamental de lo que sucede; el gobierno federal no ofrece información detallada sobre el lugar al que se lleva a las personas. Una organización, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, estima que entre quinientas y seiscientas personas han sido detenidas en el área metropolitana de Los Ángeles desde el 6 de junio.

Algunos observadores legales describen lo que está sucediendo como "desapariciones", y pasan días antes de que los detenidos aparezcan en algún registro público del gobierno, momento en el que podrían estar ya retenidos fuera del estado. "Con algunos, según los informes que recibimos, no podemos hacer mucho, ya que ya han sido deportados o enviados a Texas", me dijo Cabrera, de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, y agregó que la organización había recibido miles de llamadas desde el 6 de junio. "Algunos simplemente no sabemos dónde están; seguimos recibiendo informes de personas desaparecidas".

El ataque

A nivel nacional, miles de manifestaciones fueron convocadas ese sábado 15 junio. La movilización se llamó No Kings, en alusión al Presidente Donald Trump, que ese día festejaba su cumpleaños y que había retomado un desfile militar que desde hacía décadas no se realizadas.

Adolfo Quintana, experimentado fotoperiodista, salió a cubrir las protestas desde el centro de Los Ángeles. Él se encontraba –según narró–en la primera línea, como parte de su labor fotográfica. No estaba solo. Había varios colegas haciendo la cobertura

El fotoperiodista explicó que la jornada comenzó de forma pacífica y se desarrolló sin incidentes durante las primeras tres horas. Sin embargo, en algún momento, elementos de la policía montada de Los Ángeles llegaron al edificio federal donde se encontraban manifestantes y prensa. Fue ahí cuando, sin motivo aparente, comenzaron las agresiones.

“La policía montada de Los Ángeles llegó al edificio federal donde estábamos la mayoría de los periodistas y participantes que quedaban y sin motivo alguno empezaron a agresiones directas contra periodistas. Esto no sólo lo digo yo, sino fue una observación general entre colegas y participantes. Tengo entendido que hay más de 100 denuncias por represión sólo de ese día. Sí fueron ataques directos”, detalló.

Los ataques consistieron en que los policías disparaban, no solo a los presentes, sino que también a los periodistas de manera directa, de acuerdo con lo contado por el periodista.

“Vi a colegas que les dispararon a sus equipos, dispararon a las rodillas y la cara, este a una distancia bastante peligrosa y pues bueno, a mí me tocó ser uno de los heridos por un policía de Los Ángeles que me disparó en las rodillas y pues me dislocó la rodilla y me lastimó los tendones”, detalló.

Aunque Héctor no fue perseguido por la policía, se encontraba en primera línea con otros reporteros, entre ellos personal de Getty Images y del Los Angeles Times. De pronto, uno de los agentes apuntó directamente.

“A mí me dispararon un cartucho de disuasión. Lanza gas, pero también es como una bala vacía. Me dispararon como a tres metros. Me pegó en la rodilla izquierda, me la cortó, pero rebotó en la derecha y esa fue la que se me dislocó. Me quedé con la rodilla sangrando y la otra hinchada, casi sin poder caminar”, explicó.

A pesar de la herida, Héctor Adolfo narró que él permaneció al menos dos horas más en la protesta, y en fue en ese lapso de tiempo en que presenció más agresiones: “Vi a muchos colegas siendo gaseados, disparados con balas de goma”.

La cantidad exacta de colegas agredidos es desconocida para Quintana, explicó, no obstante, aseguró que tiene conocimiento de al menos 50 denuncias interpuestas sólo por esa jornada, entre ellas, la de él mismo.

El procedimiento es denunciar ante la ciudad de Los Ángeles, a través del departamento legal –detalló– que se encarga de iniciar procedimientos internos contra los oficiales que hayan cometido los actos”.

Para el periodista el objetivo principal de las denuncias no es obtener una compensación económica, sino visibilizar la necesidad urgente de reformar los protocolos de actuación de la policía, especialmente ante protestas sociales, dijo a esta redacción:

“Queremos que cambien los protocolos para que la prensa no sea agredida. En otras ciudades hubo protestas similares y no agredieron a la prensa. Esto parece muy focalizado en Los Ángeles”.

Pese a la gravedad de los hechos y el número de denuncias, y que incluso algunos casos fueron ampliamente virales, como el de la periodista australiana hasta el momento el gobierno federal de Estados Unidos no ha emitido una postura clara sobre las agresiones a la prensa. Y es que, el periodista explicó que aún no se han publicado investigaciones o reportajes extensos sobre lo ocurrido, por lo que la presión pública aún no ha escalado al nivel necesario para provocar una respuesta contundente de las autoridades.

“Sabemos que el discurso oficial ha sido criminalizar a todos los que protestan, pero no ha habido una mención específica sobre los ataques a periodistas”, lamentó.

No obstante, el fotoperiodista hizo un llamado a no normalizar ni invisibilizar las agresiones a la prensa:

“Entiendo que nunca hay un tiempo perfecto para el periodismo, eso me queda muy claro. Sin embargo, creo que ahora la libertad de expresión y la libertad de prensa tenemos que reforzarlas con nuevos protocolos y poniendo mucha atención en este tipo de agresiones que no deben quedar en la neblina o ser ignoradas. Creo que la denuncia también es protección para nosotros mismos en el futuro”concluyó.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara/ Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.