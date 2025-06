Las protestas se extienden a dos docenas de ciudades, de California hasta Nueva York

Los Ángeles/Ciudad de México, 10 de junio (SinEmbargo).– Las manifestaciones contra la ofensiva migratoria de Donald Trump, que afectan a muchas culturas pero que se han concentrado en los mexicanos, se extendieron más allá de Los Ángeles este martes por la noche. Miles de personas se congregan en al menos dos docenas de ciudades, incluyendo San Francisco, Dallas, Austin y Nueva York, dice esta tarde la prensa de Estados Unidos. Debido a las manifestaciones, la Alcaldesa Karen Bass ordenó un toque de queda en Los Ángeles hasta nuevo aviso.

Cientos de personas han sido arrestadas en al menos cinco ciudades desde el viernes, incluyendo más de 160 en Los Ángeles, más de 150 en San Francisco y una docena en Austin, Texas, según informaron las autoridades. Las protestas se han mantenido mayoritariamente pacíficas y limitadas a pequeñas zonas de las ciudades, aunque al caer la noche se produjeron algunos enfrentamientos entre manifestantes y agentes del orden.

En San Francisco, miles de manifestantes salieron a las calles por segundo día consecutivo y se encontraron con policías antidisturbios. La manifestación del lunes transcurrió tranquila, salvo por pequeños grupos que se dispersaron y cometieron actos vandálicos durante la noche, por lo que policías realizaron varios arrestos, dice el Times.

A unos 48 kilómetros del sureste del centro de los Ángeles, en Santa Ana, California, la protesta contra las redadas federales de inmigración se tornó violenta, debido a que los manifestantes lanzaron piedras, botellas y fuegos artificiales, y fueron reprimidos por agentes federales con gas lacrimógeno, gas pimienta y balas de goma, según las autoridades.

Bill Essayli, el principal funcionario policial de la Administración Trump en el sur de California, solicitó ayuda al Departamento de Policía de Santa Ana "debido a que los agentes federales estaban siendo desbordados", informó la ciudad en un comunicado en redes sociales.

Fotografías y videos engañosos sobre las protestas se han difundido ampliamente en redes sociales, repasando viejas teorías conspirativas y expresando apoyo a las acciones de Trump. La avalancha de falsedades en línea parecía tener como objetivo avivar la indignación hacia los inmigrantes y los líderes políticos, en particular los demócratas, y agravó la confusión sobre lo que estaba sucediendo exactamente en las calles de Los Ángeles.

A esta ola de mentiras se unió Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos (EU), quien dijo que Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, “alentó más protestas en Los Ángeles”.

Se planearon más protestas para el miércoles en lugares como Seattle, San Luis e Indianápolis. Trump amenazó con que los manifestantes en otros lugares serían reprimidos con “igual o mayor fuerza” que los de Los Ángeles. La solicitud de una orden de emergencia forma parte de una demanda anterior que solicita al tribunal que intervenga en el despliegue de 4 mil efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles, por parte de Trump, que las autoridades locales han calificado de innecesario y provocador. El estado argumenta que el Presidente ignoró inconstitucionalmente al Gobernador Gavin Newsom al enviarlos.

Las protestas se produjeron cuando un juez federal de California fijó una audiencia para el jueves por la tarde sobre la solicitud del estado de restringir el uso de la Infantería de Marina y la Guardia Nacional por parte del gobierno federal en el área de Los Ángeles, limitándolos únicamente a la protección de propiedad federal, explica por su parte The Wall Street Journal.

Thousands of protesters are marching through Manhattan today shutting down streets demanding ICE out of NYC and standing in solidarity with pro-immigrant protesters in LA and around the country. pic.twitter.com/PMDXapt4pa

— Gerard (@GerardDalbon) June 10, 2025