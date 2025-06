RADICALES ¬ La oposición se reagrupa en torno a temas. ¿Le bastarán para remontar?

Ciudad de México, 24 de junio (SinEmbargo).- Luego se sufrir una serie de fracasos, la oposición partidista en México, PRI, PAN y MC; los grupos intelectuales lidereados por Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín; empresarios como Ricardo Salinas Pliego y grupos de la sociedad civil comandados por Claudio X. González comienzan a agruparse para hacerle frente al Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum y tratar de competir con Morena en los próximos procesos electorales, sostuvieron Alejandro Páez, Álvaro Delgado, Fabrizio Mejía Madrid y Héctor Alejandro Quintanar.

"Son varios los frentes por los cuales la derecha se organiza. Están viendo hacia donde se pueden mover con esta idea de reagruparse de cara a la elección intermedia. Yo creo que hay muchas razones para que la derecha se movilice, pero no hay muchas razones para que la derecha tenga éxito. Sí hay muchas causas por donde la oposición puede reaparecer pero la mayoría de esas causas se les caen de la mano", afirmó Alejandro Páez.

El periodista señaló que para que la oposición en México empiece a ser relevante necesita de hombres y mujeres que la encabecen y den la cara, pues dijo, la derecha está acostumbrada a tomar decisiones importantes desde las sombras.

"Si quieres tener partidos políticos, si quieres tener un movimiento necesitas hombres y mujeres con rostros, con nombres y apellidos. Los señores que están ahora mismo al frente de los núcleos de oposición como Krauze y Aguilar Camín, qué prestigio tienen. Los partidos políticos tienen a dos señores como Dante Delgado, Anaya o ‘El niño verde’, por el otro lado tienes al jefe del cártel inmobiliario al frente del PAN. En la sociedad civil tienes a Claudio X. González. ¿Qué queda? Quedan los grupos de ultraderecha que reviven para ciertos momentos, queda alguna representación en los estados que controlan, quedan Acosta Naranjo y Edmundo Jacobo".

Por su parte, Álvaro Delgado mencionó que la oposición aún no logra reponerse de las derrotas que ha sufrido en los últimos tiempos, pero indicó que tampoco se le puede dar por muerta.

"No es que se haya ido, pero está más disminuida. Su discurso es más beligerante hoy y hay una agenda que van a impulsar. Es una derecha respondona, muy impetuosa, odiosa y también muy disminuida", afirmó Álvaro Delgado.

El periodista señaló que personajes como Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín reflejan que los grupos de derecha en México desean regresar al pasado y no tienen una visión a futuro.

"Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín con los dos grandes santones de la intelectualidad en México son profetas del pasado, por eso no proponen nada hacia el futuro, están pensando en el pasado, volver a ese pasado y lo ven como el ideal del futuro. Estos profetas del pasado lo que buscan es volver al régimen de la transición, este periodo donde no termina de concluir el régimen autoritario y no termina de materializarse la democracia".