Los migrantes detenidos por EU no son criminales, la mayoría no tiene ni antecedentes

Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).– Las redadas masivas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) han encontrado sus límites: primero en las comunidades que se organizaron para protestar contra la detención de migrantes, con y sin papeles, y luego en las decisiones que tomó el Gobierno de Donald Trump para atemperar a las industrias que más sufren el golpe económico. Pero las capturas diarias, y las denuncias contra el abuso policial, el racismo y el "perfilamiento" de personas de color", así como las "cuotas mínimas", siguen adelante, a pesar de todo, pero, ¿a quiénes captura "La migra"?

Nuevos datos no públicos del ICE, revelados en un informe del Instituto Cato, indican que el Gobierno de Estados Unidos "está deteniendo principalmente a personas sin antecedentes penales", a pesar de que uno de los argumentos de Trump para lanzar su campaña masiva de detenciones se enfocó en "hacer más seguro" al país a través de la detención de "criminales".

"Aproximadamente nueve de cada diez no tenían condenas por delitos violentos ni contra la propiedad. La mayoría de las condenas (53 por ciento) se clasificaron en tres categorías principales: delitos migratorios, de tráfico o vicios no violentos", destacó el informe.

Solamente en las primeras dos semanas de junio de este año, el ICE detuvo a casi 927 personas no delincuentes, reveló el Instituto Cato. "Esto representa un aumento de aproximadamente el triple en comparación con la tasa de personas no delincuentes ingresadas durante la primera semana de este Gobierno", el de Trump, apuntó el informe.

"La migra" califica a los detenidos como criminales, pero el adjetivo es, por lo menos, dudoso. "ICE registra bajo custodia a personas con cargos penales pendientes. Hasta el 14 de junio, la agencia había registrado a 44 mil 897 personas con solo un cargo pendiente. En ocasiones, la agencia erróneamente llama a estas personas ‘delincuentes’, incluso sin una condena. Esto es incorrecto. Creemos en el debido proceso en Estados Unidos porque muchas personas acusadas nunca son condenadas", destaca el Instituto Cato.

Además, el ICE no ha detallado los cargos de miles de detenidos, o acusa de "entrada ilegal" a residentes de larga data para tildarles de delincuentes y obligar a California y otros estados a colaborar en su deportación, detalla. "Si observamos el aumento neto de migrantes detenidos por el ICE tras un arresto, el 70 por ciento de este aumento se debe a personas sin antecedentes penales", reitera.

El autor del reporte, David J. Bier, afirma que, con estas cifras, puede concluir que el ICE "no está interesado en priorizar la seguridad pública, pero constantemente finge que cualquiera que se oponga a sus tácticas y prioridades defiende a delincuentes violentos". "De hecho, ahora no tiene ningún objetivo en absoluto. Esa es la esencia de la deportación masiva: es indiscriminada, descontrolada y caótica", finalizó.

El aumento de las capturas, sean de migrantes con o sin papeles, e incluso de ciudadanos o personas naturalizaras y con papeles, se explica por las cuotas diarias que ha impuesto el Gobierno al ICE. De acuerdo con Axios, el mínimo de detenciones diarias debe ser de 3 mil personas.

La cifra fue fijada a finales de mayo, en una reunión entre Stephen Miller, el asesor principal de Trump y autor intelectual de su política migratoria desde su primer mandato, cuando de forma sistemática EU encerró en jaulas a los migrantes que llegaban a la frontera del país, y la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Cuestionado sobre estas cuotas, el director del ICE, Todd Lyons, afirmó que "toda organización tiene un objetivo" y que Trump les había dado "un mandato". "No diría que hay cuotas, hay métricas, hay objetivos. Estamos más enfocados en lo que podemos hacer a diario", dijo a la cadena ABC.

Lander intentó impedir el arresto, pidiendo una orden de aprehensión contra el migrante, como pide la ley, pero los agentes federales lo sometieron. El funcionario fue liberado horas más tarde, pero cuestionó los métodos y la legalidad de las actividades del ICE en este tipo de audiencias, donde incluso aquellos que cumplen con los procesos que marca la ley son arrestados.

Antes de Lander, otro que sufrió represión por protestar por las políticas del ICE fue el Senador Alex Padilla, el primer latino en ser elegido en la Cámara Alta. El congresista intentó cuestionar a Noem en una conferencia de prensa y fue sometido por el Servicio Secreto.

