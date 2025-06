ENTREVISTA ¬ Calderón debe responder por fabricación en caso Wallace: Ricardo Raphael

Ricardo Raphael dijo en entrevista con "Los Periodistas" que Felipe Calderón debería ser investigado por su participación en el "Caso Wallace". Recordó que en diciembre de 2010 el expresidente, señalado por las violaciones a los derechos humanos durante su Gobierno, entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos de ese año a Isabel Miranda de Wallace.

Ciudad de México, 25 de junio (SinEmbargo).- El periodista Ricardo Raphael quien ha investigado por años, a Isabel Miranda de Wallace, aseguró que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa debe ser investigado por su participación directa en el caso, pues dijo, este suceso arroja a la luz una mecánica criminal que desde hace muchos años se practica en el país.

En entrevista con Alejandro Páez en el programa de "Los Periodistas" que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Ricardo Raphael indicó que el Gobierno de México debería abrir una investigación especial sobre el llamado "Caso Wallace" para conocer la participación directa que tuvieron funcionarios de alto nivel en el montaje.

"Yo soy de la opinión que habiendo tantas víctimas del caso Wallace, no solo la seis personas que están en la cárcel, sí creo que tendría que haber una investigación muy a fondo de por qué se fabricó este caso, cuál era el crimen que querían ocultar y que nivel de responsabilidad tienen".

El periodista recordó que Felipe Calderón solapó actos de tortura durante su Gobierno, inclusive por el mismo Jacobo Tagle, señalado por Isabel Miranda como uno de los principales responsables del supuesto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda.

"Este caso arroja luz sobre una mecánica criminal que ha venido andando desde hace muchos años en nuestro país. Felipe Calderón está acusado de haber permitido la tortura. Jacobo Tagle lo que dice es que Calderón directamente instruyó que por ningún motivo fuera a salir libre o escaparse de las acusaciones y que acto seguido lo torturaron [...] Hay un expresidente que tiene que rendir cuentas, entonces yo me pregunto quién podría haber pedido el favor para este nado sincronizado que está saliendo adelante, yo solo sé que esa persona vive en Madrid".

Ricardo Raphael recordó que Genaro García Luna, el poderoso exsecretario de seguridad de Calderón, sentenciado en Brooklyn, Nueva York, a mas de 38 años de prisión por nexos con grupos del crimen organizado, fue una pieza clave en la fabricación del "Caso Wallace, por ende, el expresidente tendría que responder ante la ley.

"Genaro García Luna es un personaje que representa el modo corrupto de operación de la policía que está ligada al crimen organizado en nuestro país. Habrá temor de que pueda haber una investigación sobre Felipe Calderón sobre este caso. En cualquier democracia medianamente funcional ya habría una Fiscalía especial que investigue la fabricación de culpables y la participación de funcionarios de alto nivel como el Presidente de la República".

Publican carta póstuma

Esta mañana, el periodista Ciro Gómez Leyva hizo pública una carta póstuma de Isabel Miranda de Wallace en donde denunció actos de corrupción vinculados a la posible liberación de las personas condenadas por el secuestro y asesinato de su hijo, Hugo Alberto Wallace Miranda, ocurrido en 2005.

La misiva, escrita en sus últimos días y difundida este martes en exclusiva por Gómez Leyva en su noticiero "Por la Mañana", el cual se transmite por Grupo Fórmula, contiene un mensaje directo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como un reconocimiento público a su hermano, Roberto Miranda Torres, por su acompañamiento tanto profesional como personal en los años más recientes del caso.

“Derivado de toda la información que me hicieron llegar respecto a los actos de corrupción que se cometieron para liberar a los secuestradores de mi hijo […] todo esto se corroboró con la información que envié a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, escribió Miranda de Wallace, quien falleció el pasado 8 de marzo.

"Yo siempre he respetado a la SCJN, pero si liberan a Juana Hilda, es que actúan como cualquier cártel de la Delincuencia Organizada, ya que en determinados casos votan de esa forma, por consigna", esto aseguró Isabel Miranda de Wallace en una carta escrita días antes de morir.

La activista expresó especial preocupación por la situación legal de Juana Hilda González Lomelí, una de las sentenciadas por el caso, cuyo amparo fue atraído por la Suprema Corte.

González Lomelí permaneció 20 años en prisión sin una sentencia definitiva. El 11 de junio de 2025, la SCJN ordenó su liberación inmediata tras concluir que su condena se sustentó en una confesión obtenida bajo tortura.

De acuerdo con el documento, las pruebas materiales habrían demostrado que no participó en el secuestro de Hugo Alberto Wallace, lo que, para Miranda de Wallace, se daría sin fundamentos jurídicos y equivaldría a “fallarle a la justicia”.

Al respecto, Ricardo Raphael indicó que existen muchas contradicciones y anomalías en torno a la carta que hacen dudar de su autenticidad.

"Ni en nuestros sueños mas remotos hubiéramos imaginado que esta historia es necia para detenerse. Encuentro muchas contradicciones, muchas anomalías. Insisten en que Arturo Zaldívar le habría ordenado a la Primera Sala atraer el caso de Juana Hilda porque en el colegiado donde se encontraba el caso estaban a punto de votar un proyecto de sentencia que iba a ratificar la culpabilidad de Juana Hilda".

El periodista afirmó que esta historia tiene tintes de ficción, debido a que Isabel Miranda predijo con exactitud antes de morir, lo que iba a resolver la Corte.

"Insisten que Arturo Saldivar habría decidido atraer el caso, lo que dice la carta es que Isabel ya sabía que la Primera Sala contaba con tres votos ¿por qué lo sabía?, es increíble, Isabel lo sabia todo antes de que sucediera, como supo desde el primer día quién había secuestrado a su hijo, quién lo había asesinado y quienes eran los culpables, me presentan otra vez a un personaje que tiene una bola de cristal y como sabía todo esto se adelantó y en plena agonía antes de morir dicta esta carta y se la deja guardada a Roberto Miranda".

Ricardo Raphael ahondó e indicó que la carta tiene detalles como la firma de Isabel que no coinciden con los archivos que existen.

"La firma no coincide y de plano hay terminaciones, letras de la firma que no coincide lo que me lleva a suponer que la firma que trae la carta que recibió Ciro no está firmada por la misma persona que firmaba los documentos cuando Isabel Miranda estaba sana. La carta no tiene fecha, es muy raro, se les olvidó poder fecha".

Finalmente, Ricardo Raphael indicó que no puede asegurar si la carta es verídica o no, pero dijo, ha generado que muchos de los involucrados rompan el silencio ante la preocupación de que se abra una nueva investigación.

"Yo no tengo respuesta a la pregunta de si esta carta es de ella o no, si es una carta póstuma, si a lo mejor la escribió en vida o sigue viva, pero las dudas alrededor de este caso se me siguen acumulando, pero sí me pregunto por qué llega hasta ahora la carta y sí te puedo decir es que se guardó silencio desde la muerte de Isabel hasta la semana pasada en lo que he visto a una serie de voces que por fin decidieron hablar, no por la liberación de Juana Hilda, sino porque este caso se debería de investigar. En cabal sentido de justicia habría que perseguir a los culpables de esta fabricación y eso los trae muy preocupados."

