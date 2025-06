ENTREVISTA ¬ Habrá justicia cuando reparen el daño: Brenda, víctima del caso Wallace

Ciudad de México, 12 de junio (SinEmbargo).- Brenda Quevedo Cruz, señalada por su supuesta participación en el caso Wallace, expresó su alegría por la liberación de Juana Hilda González Lomelí, otra de las acusadas del presunto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, y aseguró que habrá justicia cuando todas las víctimas estén libres, incluida ella, y haya una reparación del daño por parte de las autoridades.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas" que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Quevedo Cruz señaló que hoy se dio un paso importante en el caso, pero mencionó que será complicado reparar tanto dolor provocado en todos estos años.

"Que alguien de la investigación ya haya tenido la libertad, creo ya empezó la justicia. Espero que yo próximamente pueda ser ya liberada. No sé si podría decir que ya se hizo justicia. La justicia para mi no podría llegar hasta que no sea reparado y no creo que haya algo que pueda reparar completamente tanto dolor, tanta corrupción yo, mi familia y los demás imputados."