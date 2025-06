Salinas Pliego estalla contra Sheinbaum. La llama “la mejor alumna de Goebbels”

Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).- Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, subió este sábado el tono contra la Presidenta Claudia Sheinbaum a quien llamó "la mejor alumna de Goebbels", el ministro de propaganda de Adolf Hitler, y aseguró que va a seguir luchando para evitar el pago de 74 mil millones de impuestos. Esto luego de que la Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, revelara que el magnate mexicano ha interpuesto 32 juicios para eludir sus contribuciones por 16 años.

"Lo que dice la señora es que no pagamos impuestos. Mentira, sí pagamos, pagamos muchos. De este caso particular, tenemos una disputa que data de hace muchos años. Ella sabe perfectamente porque, no tengo que explicarlo. Pero para que veas como usa la técnica de la gran mentira. Es la mejor alumna de Goebbels, el Ministro de propaganda de Hitler y Goebbels decía 'tú repite una mentira mil veces y vas a ver que se convierte en verdad', entonces la señora está mintiendo, mintiendo mil veces, pero eso no lo hace verdad", aseveró en un video compartido en su cuenta de X, antes Twitter.