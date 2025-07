Crematorio en Ciudad Juárez mantuvo 383 cuerpos ocultos, algunos de ellos por años…

Por Blanca Carmona, Rocío Gallegos y Gabriela Minjares

Chihuahua, 30 de junio (La Verdad Juárez).- En un inmueble que opera presuntamente como un crematorio, al sur de Ciudad Juárez, se localizaron al menos 383 cuerpos de personas no identificadas, acumulados, ocultos y en condiciones insalubres. Algunos de ellos fueron depositados en ese lugar desde el año 2020, de acuerdo con información de la Fiscalía de Chihuahua.

El hallazgo se registró la noche del jueves 26 de junio, después de que una persona reportara al 911 lo que creía era un hecho delictivo: un cadáver dentro de un vehículo que estaba estacionado en la calle Chihuahua, entre avenida Granjas y Tapachula, de la colonia Granjas Polo Gamboa, a unos 10 kilómetros del monumento La Puerta del Milenio, que marca la entrada a la ciudad.

Tras la denuncia, los primeros respondientes fueron policías municipales, quienes confirmaron que había dos cadáveres en el interior de un vehículo tipo carroza. Al ingresar a la propiedad, se encontraron con decenas de cadáveres acumulados, por lo que dieron aviso a la autoridad investigadora.

Los cuerpos encontrados estaban apilados unos sobre otros, como si fueran costales. Algunos yacían en el piso; otros, colocados sobre muebles, en habitaciones sin las condiciones de refrigeración que debería tener una instalación forense, en condiciones insalubres. Además, el yeso del techo se desprendía y el piso parecía anegado por un líquido negruzco, de acuerdo a lo que se pudo observar en fotografías del hallazgo filtradas a medios de comunicación.

El Fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, dijo este domingo que los cuerpos estaban acumulados en un inmueble, que describió como una casa pequeña, con cinco o seis cuartos. “Ahí estaban apilados por la negligencia criminal”.

Al investigar, se dieron cuenta de que el lugar era un crematorio y que los cuerpos fueron puestos a disposición del establecimiento por funerarias que lo subcontrataron para la incineración de cadáveres, pero les incumplían, dijo en entrevista con el Canal 44.

Jáuregui Moreno reveló que hay dos personas detenidas por este hecho, el dueño y un trabajador, pero no reveló sus identidades. Tampoco dio el nombre del crematorio ni de las funerarias que le subcontratan el servicio, por la investigación en proceso.

Datos extraoficiales consultados por La Verdad Juárez indican que el lugar se identifica como Crematorio Plenitud, el cual comercializa servicios de incineración a por lo menos seis funerarias de Ciudad Juárez. Como presunto propietario se menciona a una persona identificada como José Luis Arellano Cuarón.

En una revisión realizada al Registro Nacional de Detenciones –sistema de consulta pública que concentra la información a nivel nacional sobre las personas detenidas– se detectó en calidad de arrestado a una persona con el hombre de José Luis Arellano Cuarón.

La cédula de detención que arroja el sistema indica que fue detenido el viernes 27 de junio a las 17:00 horas por la Policía Ministerial/Investigación y quedó a cargo del Ministerio Público de la Fiscalía de Chihuahua.

El Fiscal general de Chihuahua calificó este caso como “una negligencia criminal”. Dijo que son cuerpos que no tuvieron la disposición final para la que estaban destinados, la incineración. Además, se mantenían en un lugar sin refrigeración.

“Se trata de la absoluta y total irresponsabilidad criminal de una empresa que trató con indignidad a las familias que dieron su confianza para un proceso de incineración y cremación (de sus difuntos), para tener presentes a sus familiares y que no se realizó”, afirmó.

Consideró que es un fraude, pero también se cometieron otros delitos, relacionados con la salubridad, inhumación clandestina, así como el incumplimiento al trato digno que merecen los cuerpos.

“Nos dimos cuenta de que se trataba, en todos los casos, de cuerpos que traían procesos mortuorios que se realizan en funerarias, cuerpos tratados y, muy probablemente, fueron incluso velados, para posteriormente ser trasladados a ese lugar donde su destino era la cremación y otorgamiento de sus restos a familias que habían solicitado ese servicio” explicó Jáuregui Moreno.

“Seguramente [este caso] va a causar inquietud en gente que acudió a las funerarias, solicitaron este servicio y muy probablemente no tengan en sus manos los restos de su familiar”, adelantó el funcionario.

Simple y sencillamente, dijo, la empresa no realizó su tarea desde hace mucho tiempo. “A ojo de buen cubero, desde el 2020”. Al parecer, recogía los cuerpos y seguramente cobraba por un servicio que no realizaba.

“Es un caso atroz, es inédito”, dijo el funcionario, quien no se refirió a las omisiones que pueden atribuirse a dependencias de gobierno encargadas de regular el funcionamiento de estos servicios.

Se buscó la postura de algunas funerarias sobre la cantidad de cuerpos abandonados sin incinerar, pero se dio a conocer que este lunes, a través de su asociación, expondrán su posición ante los hechos relacionados con el Crematorio Plenitud.

Desde las primeras horas de la investigación, funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) se apresuraron a informar que el lugar operaba legalmente, que no había delito que perseguir, solo un incumplimiento administrativo. Justificaron la presencia de cadáveres abandonados en el sitio, afirmando que se debía a una falta de capacidad del horno crematorio.

Sin embargo, la mañana de este domingo, el fiscal General de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, declaró que es una “irresponsabilidad criminal” por parte del crematorio, aunque contara con permisos para su operación.

El viernes por la tarde se instaló, junto al crematorio, una caja de un tractocamión equipada con un sistema de refrigeración, donde colocaron los cadáveres dentro de bolsas individuales. Además, instalaron un laboratorio móvil del Servicio Médico Forense.

En un recorrido por el lugar se detectó que la mañana de este domingo la caja de refrigeración permanecía en el exterior del lugar, custodiada por una unidad de la Policía Municipal. La zona continuaba acordonada.

El vocero de la Fiscalía General del Estado (FGE), Eloy García Tarín, dijo que lo siguiente será identificar a cada persona, cotejando con las actas de defunción que deberán presentar las empresas funerarias que contratan el servicio de cremación en ese horno, lo que será complicado, porque también hay un caos administrativo.

“No es tan sencillo, porque, así como había una disposición, además de grotesca, de falta de respeto y de dignidad de los cuerpos apilados como si fueran costales, imagínese el estado que guardan los archivos de estos. Entonces no se trata de tener solo documentos, sino ahora poder identificar un cuerpo con su documento respectivo, que es el certificado de defunción, que es la solicitud de la funeraria con la autorización de la familia para la cremación”, declaró.

El proceso de identificación será lento, adelantó el portavoz.

Sobre esto, el Fiscal Jáuregui Moreno dijo que habrá dificultad para la identificación porque todos los cuerpos están tratados con químicos, por los procesos mortuorios que pasaron para prepararlos para su incineración, que hace que el ADN y otras sustancias, que se puedan utilizar para la investigación, ya no funcionen.

Las autoridades estatales colocaron un acordonamiento como a 100 metros alrededor del inmueble. Además, formaron un túnel en un pasillo que comunica de la puerta del crematorio a la caja equipada con un sistema de refrigeración, para impedir la visibilidad.

En conferencia de prensa del viernes, el titular de Coespris, Luis Carlos Tarín Villamar y el fiscal en la zona norte, Carlos Manuel Salas, aseguraron que por este hecho no se encontró ningún hecho delictivo.

Tarín Villamar dijo que desde la noche del jueves 26 de junio se dispuso de personal para realizar una verificación en ese sitio y proceder al aseguramiento. Además, enfatizó que “son cuerpos que están perfectamente bien embalsamados. Son cuerpos que no están en estado de descomposición”.

Tarín señaló que se trataba de 60 cuerpos e hizo hincapié en que no es un crematorio clandestino, dijo que el negocio cuenta con los permisos sanitarios de funcionamiento y se han realizado supervisiones constantes debido a que el negocio fue sancionado en el 2020. La última revisión, aseguró, se realizó en febrero de este año y toda la infraestructura y el trabajo estaba “de acuerdo a la norma”.

Este domingo, el Fiscal general César Jáuregui Moreno, dijo que se levantaron en total 383 cuerpos, “creo que es una cifra que puedo manejar como definitiva”. También habló de delitos por incumplimiento a las disposiciones legales por parte del crematorio.

El titular de Coespris dijo que se suspendió el funcionamiento del crematorio por dos irregularidades y faltas a la Ley General de Salud en cuanto a la disposición de cadáveres y la falta de cuartos refrigerados para la conservación de los cadáveres.

En la misma conferencia de prensa del viernes, el fiscal Salas, indicó que todos los cuerpos estaban embalsamados y, salvo irregularidades administrativas, la Fiscalía no advertía la comisión de un delito.

“Todos los cuerpos fueron debidamente identificados, localizados, los familiares los identificaron, se les dio el servicio funerario, el servicio funerario los embalsamó, se les veló y cumplieron con toda la normatividad. Todos los cuerpos están embalsamados. El tema ahí, como lo explicaba acertadamente el doctor, es que se acumularon bastante dado que tiene una capacidad limitada el horno crematorio y sí, en los cuartos donde están no reúnen las condiciones sanitarias de refrigeración que deben tener”, afirmó.

Salas expresó también que “todo está en orden y documentado”.

El Fiscal también descartó que bandas criminales estuvieran utilizando ese crematorio para ocultar cadáveres.

“Normalmente, las bandas criminales que operan en Ciudad Juárez no hacen esto, no embalsaman los cuerpos, ni los mandan a un negocio privado para incinerarlos. Ha habido grupos criminales en el estado, sí los hay, que queman los cadáveres, pero no es el caso”, aseveró al ser cuestionado sobre esto.