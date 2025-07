ENTREVISTA ¬ La nueva Corte tendrá que resolver en 6 meses los adeudos al SAT: Lenia

Ciudad de México, 30 de junio (SinEmbargo).- La Ministra Lenia Batres Guadarrama aseguró que la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estará obligada a resolver en un lapso no mayor a seis meses los adeudos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), pues dijo, no existen motivos por los cuales exceder a este lapso.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de "Los Periodistas" que se transmite por el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, la Ministra Batres mencionó que esta semana discutirá asuntos relacionados con Grupo Elektra, empresa del empresario Ricardo Salinas Pliego quien tiene un adeudo fiscal de 74 mil millones de pesos y que ha logrado alargar por 16 años debido a diversos amparos.

"La Corte está obligada a resolver. A partir de septiembre la Corte está obligada a resolver en seis meses los asuntos fiscales, es decir, no podríamos tener ningún motivo por el cual excedernos de este plazo para resolver estos asuntos fiscales, son los que tienen que ver con la empresa de Grupo Elektra, Elektra Nueva Generación, ya no hay ningún asunto personal de Ricardo Salinas Pliego, pero ya no son solo estos asuntos, hay otros asuntos muy cuantiosos que también se encuentran en la Corte. De la empresa Pegaso, otro que tiene que ver un criterio de cobro de intereses".

La Ministra indicó que tan solo en cuatro juicios que tiene la Corte están implicados 40 mil millones de pesos. Refirió que en total son 15 juicios que están en las salas con un monto que asciende a 47 mil millones de pesos.

Lenia Batres detalló que la Corte aún tiene pendientes otros dos asuntos. Señaló que por cuestión de tiempos es complicado que puedan votarse y dictar sentencia.

"Esta semana estará votándose el fondo de este juicio que es el juicio por mil 400 millones de pesos de Grupo Elektra. Queda pendiente todavía tanto la calificación del impedimento que se me hizo de 67 millones de pesos y queda pendiente también la calificación del impedimento para votar en el juicio que corresponde un adeudo que originalmente era de 34 mil millones de pesos y que está quedando en 18 mil millones de pesos. No sé si le dé tiempo a la Corte de votarlos, si los vota es difícil que sean resueltas dos las sentencias".

El pasado 27 de junio, Grisel Galeano García, Procuradora Fiscal de la Federación, mencionó que la deuda de Grupo Salinas con el SAT ha dado un brinco de 11 mil millones de pesos en un año, lo que significa que el monto de todos los litigios incrementó hasta 74 mil millones de pesos.

La Procuradora dijo que Grupo Salinas tiene al menos 32 juicios que se mantienen pendientes en tribunales y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El corporativo busca evitar el pago de los impuestos.

Galeano García indicó que este grupo ha incumplido con sus obligaciones fiscales durante al menos 16 años.

La Procuradora Fiscal de la Federación, detalló que, de los 74 mil millones de pesos involucrados, tres juicios que están en la Suprema Corte concentran 26 mil millones. Además, precisó que en los Tribunales Colegiados de Circuito hay cinco asuntos; en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa once más, que suman al menos 8 mil millones de pesos; y otros trece casos acumulan 20 mil millones adicionales.

Tras la celebración de una histórica elección para renovar al Poder Judicial de la Federación, la nueva Corte entrará en funciones el 1 de septiembre con nueve integrantes, en vez de 11. Hugo Aguilar Ortiz, el candidato más votado durante los comicios ostentará el cargo de Ministro presidente de la Corte.

Al respecto, Lenia Batres, quien quedó en el segundo lugar de la votación, señaló que la nueva Corte tendrá la oportunidad de ir mejorando. Mencionó que a pesar de los errores que puedan cometer, el método democrático permitirá corregirlos.

"Nunca hay un resultado asegurado, toda la población tenemos que mirar a quienes quedaron en la Corte y sobre sus acciones deben de ser calificados. La democracia no genera automáticamente administraciones perfectas, pero sí permite que sean mejorables, es decir, que si nos llegamos a equivocar en alguna decisión que tomemos democráticamente, el método democrático nos permite corregir, lo que no nos permite el método autoritario, dictatorial o no democrático cuando una sola persona toma las decisiones no hay forma de corregir".