Musk amenaza con desbancar a congresistas que aprobaron el proyecto de Ley de Trump

WASHINGTON, 1 jul (Xinhua).-- El magnate Elon Musk renovó el lunes sus críticas al "gran y hermoso proyecto de Ley" del Presidente estadounidense, Donald Trump, amenazando con que los legisladores que lo apoyaron se arriesgan a perder sus primarias el próximo año.

"Y perderán sus primarias el próximo año, aunque sea lo último que haga en esta Tierra", señaló.

Every member of Congress who campaigned on reducing government spending and then immediately voted for the biggest debt increase in history should hang their head in shame!

And they will lose their primary next year if it is the last thing I do on this Earth.

— Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2025