VIDEO muestra el momento en que agentes de inmigración arrestan a Julio César Jr.

Ciudad de México, 3 de julio (SinEmbargo).- Las primeras imágenes del arresto de Julio César Chávez Jr., realizado ayer por parte de agentes migratorios en Studio City, California, comenzaron a circular la tarde de este jueves, luego de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunciara su detención y su posible relación con el Cártel de Sinaloa.

En el video compartido por el periodista Matthew Seedorff se puede ver al boxeador a lado de una camioneta, mientras autoridades aseguran sus manos por detrás de su espalda con unas cadenas. El atleta, vestido con una chamarra gris y una gorra color negro, no pone nada de resistencia.

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) le preguntan qué objetos lleva consigo. "Nada... mi celular aquí en la bolsa", responde, tranquilo, César Chávez Jr.

"¿No le informan a mi abogado cuando tienen una orden?", pregunta el boxeador, a lo que los oficiales responden: "Lo vamos a llamar...".

El boxeador fue detenido el 2 de julio, en Studio City, California, cuando agentes de ICE lo arrestaron tras determinarse en junio que radicaba irregularmente en el país y que era "expulsable".

NEW; Through federal sources, I have obtained video of ICE arresting Mexican boxer Julio Cesar Chavez Jr. Wednesday in Studio City, CA. The boxer is accused of being affiliated with the Sinaloa Cartel. pic.twitter.com/FpD0v4aTta

