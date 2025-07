A la persona que ofendí directamente, le pido perdón: Ximena Pichel en un comunicado

Ximena Pichel ofreció una disculpa pública al oficial de la SSC que insultó luego de días de intensas críticas y señalamientos en redes sociales. La mujer aseveró que no busca compasión ni excusas, pero destacó que no quiere que "este momento defina todo lo que soy".

Ciudad de México, 8 de julio (SinEmbargo).- Ximena Pichel, mejor conocida como "Lady Racista", por los insultos discriminatorios que emitió contra un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México ofreció "una disculpa pública sincera y sin reservas" por este hecho.

"Soy plenamente consciente de la gravedad de mis palabras y sé que lo que dije estuvo mal. No hay justificación para expresiones que hieren, dividen y discriminan. Fue un error que asumo con responsabilidad. Quiero ofrecer una disculpa pública sincera y sin reservas. Mis palabras ofendieron a un hombre que hacía su trabajo y también a muchas personas que, cada día, enfrentan la discriminación y el desprecio. Lo lamento de corazón", expresó en un comunicado fechado el 6 de julio, pero difundido este martes.

En el documento firmado por Ximena Pichel, la mujer aseguró que cometió un "grave error", pero dijo que está dispuesta a: "aprender, cambiar y ser mejor. Mi propósito es reflexionar profundamente sobre este acto, reparar el daño que he causado y contribuir, desde mi lugar, a construir un país más justo, respetuoso y digno para todas y todos".

Aunque aseveró que no busca compasión ni excusas, destacó que no quiere que "este momento defina todo lo que soy" y afirmó que busca "transformar este momento en un punto de partida para crecer y demostrar que los errores no nos definen si tenemos la voluntad de enmendarlos con acciones reales".

"A la persona que ofendí directamente, le pido perdón con honestidad. A quienes se sintieron heridos o decepcionados por mí, también les ofrezco mi disculpa más genuina", expresó.

Además, agradeció a quienes "con su voz firme y su indignación justa" le hicieron ver la gravedad de lo ocurrido y a aquellos que creen en la capacidad humana de cambio.

"Hoy inicio este camino con humildad, pero con la frente en alto y la dignidad de quien sabe que es responsable de sus palabras y sus actos. Que este momento nos recuerde que no somos nuestras peores palabras, sino lo que hacemos para repararlas", finalizó. El actor Aarón Beas, expareja de Ximena Pichel, mejor conocida como "Lady Racista", y padre de su hijo, ofreció este martes una disculpa pública a nombre del menor y exhortó a la mujer a hacer lo mismo.

"Yo quiero pedir una disculpa pública a nombre de mi hijo porque, así como lo ven de grandote, finalmente es un niño, un adolescente de 16 años, que yo creo que es un poco inmaduro para su edad. Obviamente se dejó llevar por la preocupación de ver a su madre tan mal. El sentirse grande y fuerte, y querer protegerla", señaló en un video.

A través de la grabación, difundida en sus redes sociales, el actor consideró que el afán de su hijo por proteger a su madre no justifica el hecho ni su mal comportamiento, al que calificó de reprobable.

A la par, detalló que no comparte la custodia con la madre de su hijo, con quien no habla desde hace más de un año por diferencias en el modelo de crianza que quiere para el menor. Una situación a la que se refirió como "difícil" y expresó su deseo de que la mujer se disculpe pronto.

"Yo espero que también ella salga pronto a dar una explicación, una disculpa pública, porque lo hizo no tiene -de verdad- justificación", expresó.

Finalmente, Beas dijo sentirse orgulloso de ser mexicano y confió en que este conflicto tenga una pronta solución.

"Yo amo a mi cultura, yo amo a mi país, yo amo a México. Me siento muy orgulloso de ser mexicano, de haber nacido aquí en la Ciudad de México, y pues obviamente repruebo esas actitudes y espero que haya una pronta resolución a todo esto. Nuevamente disculpas y gracias por ver el video.

¿Quién es Ximena Pichel, conocida como "Lady Racista"?

La modelo de origen argentino saltó a la fama el pasado 5 de julio cuando se difundió un video en el que se observa a la mujer insultando con comentarios discriminatorios a un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México que colocó un inmovilizador a su vehículo estacionado por no pagar el parquímetro, lo que le valió el apodo de "Lady Racista".

El ataque de la mujer y quien presuntamente sería su hijo fue captada en un video, el cual desató un escándalo en redes sociales.

Las imágenes muestran el momento en el que la señora jala al oficial que sujetaba una "araña", y en varias ocasiones le grita frases como: “¡Odio a los negros como tú! ¡Los odio por nacos! ¡Odio a los putos negros como tú, culeros! ¡Porque negros está bien, pero culeros los odio, maldito!”.

“ESTA PINCHE GATA de MIERDA”

Es ooootro video de insultos, ofensas, vejaciones… de la Argentina Ximena Pichel.

Le quitó su tel a una mujer guardia xq no le abrieron la puerta.

Y así los insultó: de la misma forma en q ofendió, hace unos días, a un agente de @SSC_CDMX pic.twitter.com/NovalLvChg — Carlos Jiménez (@c4jimenez) July 9, 2025

En otro video, se le ve al interior de su automóvil, desde donde ordenó a sus hijos que graben al agente de tránsito y a la otra persona involucrada en el suceso.

"¡Indios! ¡Nacos!", se escucha gritar a la protagonista del pleito, mientras la persona que la graba le pregunta de forma insistente: "¿Qué somos?"

El video también deja testigo de cómo los dos hijos de la mujer se acercaron de forma intimidatoria a quien los grababa y al policía. Los dos sujetos, aparentemente menores de edad y uno de ellos con una clara actitud desafiante, intercambiaron palabras con los testigos.

A este material se sumó un nuevo video difundido este martes por el periodista policiaco, Carlos Jiménez, En las imágenes se observa a Ximena sobre la acera de una avenida y teniendo un altercado con una guardia de seguridad, quien presuntamente no la dejó entrar a un edificio.

Ximena vuelve a proferir insultos discriminatorios y a tener un comportamiento errático. Según el periodista, la mujer incluso le quitó el celular a la guardia que intentaba detenerla."¡Pinche gata de mierda!", expresa antes de ingresar al edificio. Usuarios de redes volvieron a condenar el actuar de la mujer y a pedir que se haga justicia.