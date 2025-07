María Laura defiende a su marido, Salinas Pliego, de "ataques" de CSP y periodistas

María Laura Medina de Salinas aseguró que ser mujer no da derecho a atacar sin pruebas a ningún hombre, al defender a Ricardo Salinas Pliego, luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum reprobara al magnate por expresarse con comentarios misóginos de tres periodistas.

Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).- María Laura Medina de Salinas, esposa del magnate Ricardo Salinas Pliego, salió este miércoles en defensa del dueño de Grupo Azteca, luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenara los ataques misóginos que Pliego profirió contra a las periodistas Sabina Berman, Vanessa Romero Rocha y Denise Dresser.

"Ricardo es un hombre que me impulsa, me defiende, me cuida y me respeta. Es un compañero de vida que honra su palabra y sus vínculos. Me admira y yo lo admiro. Juntos hemos construido una familia, proyectos, sueños y realidades. Y eso no se borra ni se ensucia con calumnias", explicó en un largo mensaje en X, antes Twitter, Medina de Salinas.

Se trata de la primera declaración pública que Medina de Salinas emite respecto al conflicto entre su esposo y el Ejecutivo Federal. La mujer aseguró que Salinas Pliego también "cuida, respeta y apoya a su madre, a su hija, a su hermana, a sus cuñadas, a sus concuñas, a sus nueras, a sus nietas, a sus sobrinas, a sus colaboradoras y a sus amigas", pues todas son "personas de bien".

Aquí les dejo mi posición como esposa y como mujer @Claudiashein @DeniseDresserG @sabinaberman @vannessarr. Ante los recientes ataques de ustedes 4 hacia mi esposo, siento la necesidad —como mujer, como ciudadana y como esposa— de alzar la voz con firmeza y claridad. Ricardo es… pic.twitter.com/j1gBqyd2Dk — María Laura Medina de Salinas (@MLMSalinas) July 9, 2025

En ese sentido, aseveró que ser mujer no da derecho a atacar sin pruebas a ningún hombre. "Así como hay mujeres que merecen respeto, también hay hombres que lo merecen. El género no define la ética, ni la integridad. Lo hacen los actos", sostuvo. "Hoy sostengo, con orgullo y convicción, que mi esposo es un hombre íntegro, generoso, trabajador, valiente y amoroso. Cumple cabalmente su papel como esposo, hijo y padre. Y merece el mismo respeto que se exige para cualquier persona", afirmó.

Medina de Salinas pidió no confundir justicia con revancha. "No travistamos el feminismo para volverlo un arma de odio. Porque lo que buscamos las mujeres valientes no es venganza… es verdad, es respeto y es dignidad para todos. Defendamos a los mexicanos que quieren oportunidades, trabajo digno y un país sin miedo. Deje de usar la bandera de la violencia de género como excusa para encubrir abusos de poder", finalizó.

Sheinbaum condena misoginia de Salinas Pliego

Por la mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó los comentarios de Salinas Pliego hacia las periodistas Sabina Berman, Vanessa Romero Rocha y Denise Dresser, quienes han sido blanco de agresiones verbales por parte del dueño de Grupo Salinas.

“Toda mi solidaridad con Sabina, Vanessa e incluso Denisse Dresser que, miren que no coincidimos en casi nada, pero no se puede llamar ahora a una mujer de la manera en la que esta persona se dirige, con una misoginia, un machismo terrible”, declaró durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum Pardo consideró que los ataques del empresario buscan desviar la atención del adeudo fiscal de 74 mil millones de pesos (mdp) que mantiene con el Estado mexicano. “¿Qué es lo que está en el fondo? Pues que no quieren que se hable de lo que le debe al pueblo de México. Entonces le busca por aquí, le busca por allá… y que él va a combatir a la 4T y a la Presidenta, pues sí, pero debe 74 mil millones de pesos”, señaló.

Salinas Pliego arremete contra Sheinbaum

Horas después, Salinas Pliego contestó a la mandataria mexicana a través de X, donde volvió a proferir comentarios misóginos. "Hoy me obliga de nuevo a responderle, de Presidente a Presidente. No es nuevo que su Administración me use como distractor. Sin embargo, sus recientes declaraciones apoyando a tres 'escritoras' —financiadas por su Gobierno y dedicadas a difamarme— me obligan a responder: ¿usted sólo se solidariza con quienes están de su lado?", cuestionó Salinas Pliego.

Presidente Sheinbaum, Hoy me obliga de nuevo a responderle, de presidente a presidente. No es nuevo que su administración me use como distractor. Sin embargo, sus recientes declaraciones apoyando a tres “escritoras” —financiadas por su gobierno y dedicadas a difamarme— me… https://t.co/u1cBBQy9Im pic.twitter.com/VgmfyXkSml — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) July 9, 2025

El empresario aseguró que ha enfrentado ataques sistemáticos, calumnias y juicios mediáticos orquestados por el Gobierno. También interrogó a Sheinbaum por qué permite que se lo llame oligarca, delincuente, evasor, corrupto "sin pruebas", al tiempo que sí exige evidencia a quienes acusan al Gobierno anterior y al actual de complicidad con el crimen organizado.

"¿Es justo que desde el Ejecutivo se dé línea a la Suprema Corte para que se me persiga por consigna política?, ¿Por ser hombre debo tolerar abusos de poder, insultos y linchamientos públicos? Sus prioridades están equivocadas. Mientras usted defiende a quienes me atacan, México enfrenta crisis graves: Crecimiento del narcotráfico, contrabando y robo de combustible. Desmantelamiento institucional y una economía debilitada por el derroche", señaló Salinas.

El dueño de Elektra recordó el asesinato de tres niñas esta semana en Sonora y cuestionó que la Presidenta no externara "indignación feminista". Además, le hizo un llamado a la Jefa del Ejecutivo Federal: "Deje de perseguir a ciudadanos que trabajamos, pagamos impuestos y generamos empleos. Enfóquese en resolver los verdaderos problemas del país, no en campañas de odio. Solidarícese con las familias de las víctimas y actúe contra la violencia", exigió.

"No se trata de mí. Se trata de las libertades de todos. Defendamos a los mexicanos que quieren oportunidades, trabajo digno y un país sin miedo. Deje de usar la bandera de la violencia de género como excusa para encubrir abusos de poder", finalizó.