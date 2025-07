"Ningún tribunal le ha dado la razón": Sheinbaum sobre impuestos de Salinas Pliego

Ciudad de México, 4 de julio (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este viernes que no hay ningún tribunal que haya dado la razón al empresario Ricardo Salinas Pliego sobre el litigio que mantiene para evitar el pago de 74 mil millones de pesos en impuestos.

"Hay unos que ya sabemos, uno en particular, que se enojó muchísimo el viernes pasado, muchisisísimo, por decir la verdad, que debe 74 mil millones de pesos, y que dice que se le está cobrando de manera injusta. Pero no hay ningún tribunal -y eso que tiene muchas relaciones, muchísimas relaciones- que le haya dado la razón.", dijo la mandataria.

Durante su conferencia matutina, la Jefa del Ejecutivo destacó la molestia del dueño de Grupo Salinas, quien se ha negado a pagar sus contribuciones por 16 años.

"Lo más que han hecho es postergar y postergar y esos son temas que vienen desde antes del Gobierno de [Andrés Manuel] López Obrador. Ningún tribunal ha dicho que no debe pagar, lo que han hecho es postergar en un caso por 16 años", aseveró.

Claudia Sheinbaum ( @Claudiashein ) reitera que no hay nungún tribunal que le haya dado la razón al empresario para no pagarle al SAT. pic.twitter.com/jjeAFAvZ3b

En ese sentido, celebró que los candidatos electos al Poder Judicial hayan recibido ayer su constancia de mayoría pro parte del Instituto Nacional Electoral (INE) y confió en que harán cumplir el estado de derecho y acabarán con las corruptelas. Además, aclaró que no habrá "jueces carnales".

"Y repito nuevamente, porque también dicen que ahora son jueces carnales, que van a hacer lo que diga la Presidenta, que están puestos a modo, los decidió el pueblo de México, y lo que todo el pueblo de México desea es que haya un Estado de derecho, un verdadero Estado derecho, que haya justicia, que no haya las injusticias que hay ahora, y la corruptela que hay ahora, hay que decirlo con todas sus letras", aseveró.

Luego de que el pasado viernes 27 de junio, la Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, revelara que Salinas Pliego ha interpuesto 32 juicios para eludir sus contribuciones por 16 años, las cuales ascienden a 74 mil millones de pesos; el magnate acusó "presiones políticas" y una intervención del Gobierno en el Poder Judicial.

"Esta es una muestra clara de la herencia del expresidente López Obrador, quien siempre operó con ataques, calumnias y consignas militantes desde la más alta tribuna del país en contra de un grupo empresarial exitoso y próspero con un sólo objetivo: amedrentar y silenciar a quienes critican al poder y presionar a juzgadores para que fallen en el sentido que les conviene", afirmó el consorcio en un comunicado de prensa.

Un día después y ante la ola de críticas en su contra, el accionista mayoritario de Elektra subió el tono contra la Presidenta Claudia Sheinbaum a quien llamó "la mejor alumna de Goebbels", el ministro de propaganda de Adolf Hitler, y adelantó que va a seguir luchando para evitar el pago de 74 mil millones de impuestos.

"Lo que dice la señora es que no pagamos impuestos. Mentira, sí pagamos, pagamos muchos. De este caso particular, tenemos una disputa que data de hace muchos años. Ella sabe perfectamente porque, no tengo que explicarlo. Pero para que veas como usa la técnica de la gran mentira. Es la mejor alumna de Goebbels, el Ministro de propaganda de Hitler y Goebbels decía 'tú repite una mentira mil veces y vas a ver que se convierte en verdad', entonces la señora está mintiendo, mintiendo mil veces, pero eso no lo hace verdad", aseveró en un video compartido en su cuenta de X, antes Twitter.