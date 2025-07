VERSUS ¬ ¿Qué quiere Trump?, preguntan periodistas. ¿Por qué el maltrato a México?

En un nuevo episodio de las amenazas arancelarias de Donald Trump a México, el Presidente de Estados Unidos volvió a amagar con imponer aranceles del 30 por ciento a nuestro país debido a la crisis de fentanilo que se vive en el vecino del norte, de la cual, el mandatario culpa al Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Trump cumplirá por fin sus amenazas contra México? Este es el tema del día en VERSUS.

Ciudad de México, 14 de julio (SinEmbargo).- Donald Trump no puede responsabilizar sólo al Gobierno de México de "no hacer lo suficiente" para combatir el tráfico de fentanilo hacia su país, pues se trata de una tarea que debe realizarse de manera conjunta y en la que Estados Unidos no ha puesto mucha atención, sostuvieron las periodistas Alina Duarte, Daniela Barragán, Perla Velázquez y Meme Yamel.

"Tiene varios mecanismos Estados Unidos para atacar a varios países, uno de ellos es la amenaza directamente militar, la otra es deslegitimar en términos de democracia y libertad. Se ha insistido que México ayuda al terrorismo, al narcoterrorismo, que no ha disminuido el tráfico de fentanilo, que no hace nada en términos de seguridad lo cual se demostró en los últimos meses que es completamente falso", señaló Alina Duarte.

La periodista señaló que el discurso de Trump de querer responsabilizar a México de la crisis de fentanilo que se vive en Estados Unidos no ha logrado permear debido a que el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha emprendido acciones para su combate.

"Ese discurso de atacar a un país que está fomentando el narcoterrorismo o que está protegiendo incluso a grupos del crimen organizado no ha logrado permear ni en Estados Unidos, ni en México. Hay un respaldo notorio de parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum y del otro lado hay una decadencia de la popularidad de Donald Trump".

Por su parte, Meme Yamel señaló que alta la falta de resultados de parte del Presidente estadounidense este ha tenido que adoptar medidas de presión, como la imposición de aranceles, en contra de otros países.

"Donal Trump no encuentra el apoyo, su base republicana lo está empezando a abandonar, está perdiendo apoyo de legisladores republicanos ¿a qué tiene que recurrir? A los aranceles. Va con aranceles al 100 por ciento a Rusia si no hay paz, a Canadá 35 por ciento porque no han logrado combatir a los traficantes de fentanilo y México es el siguiente en la lista".

Meme mencionó que Trump debe atender muchos campos, pues a seis meses del inicio de su segundo mandato, no ha podido entregar los resultados prometidos en campaña.

"No solamente es la popularidad de Trump que va en picada, también es la falta de resultados. Él en campaña prometió paz, él en campaña no prometió guerra. Mucho de lo que está haciendo Trump es recurrir al espectáculo, recurrir a la presión, recurrir al show mediático para no enfrentarse a los problemas que tiene en frente".

Este fin de semana Donald Trump dio a conocer a través de una misiva dirigida a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que impondrá a México un arancel general del 30 por ciento. En respuesta, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, señaló que el país fue informado un día antes, el 11 de julio, de la tarifa en la instalación de una mesa bilateral permanente con las autoridades estadounidenses. "Mencionamos en la mesa que era un trato injusto y que no estábamos de acuerdo", aseveró.

"A pesar de nuestra fuerte relación, usted recordará, Estados Unidos impuso aranceles a México para lidiar con la crisis del fentanilo en nuestra nación, que es causada, en parte, por el fracaso de México para detener a los cárteles, que están compuestos por las personas más despreciables que jamás caminaron sobre la Tierra, de verter estas drogas en nuestro país. México me ha ayudado a mantener segura la frontera, PERO, lo que ha hecho México no es suficiente. México aún no ha parado a los cárteles que quieren convertir toda Norteamérica en un patio del narcotráfico. Evidentemente, no puedo dejar que eso pase", expresó Trump en la misiva.

El Presidente republicano advirtió que, si México decide subir los aranceles en respuesta, sea cual sea la subida, esta cifra será añadida al 30 por ciento de arancel estadounidense.

Trump también dijo que el tema del fentanilo no es el único desafío que tiene con México, pues el país tiene "numerosas políticas arancelarias y no arancelarias, así como barreras comerciales, que causan déficits comerciales insostenibles contra Estados Unidos. ¡El déficit comercial es una gran amenaza para nuestra economía y, de hecho, para nuestra seguridad nacional!", afirmó.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de llegar a un acuerdo con su vecino al sur del continente al afirmar que: "es un gran honor para mí remitirles esta carta que demuestra la fuerza y el compromiso de nuestra relación comercial y el hecho de que Estados Unidos de América ha acordado seguir trabajando con México".

En respuesta, La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo esta mañana que Estados Unidos también tiene que hacer su parte en materia de seguridad, ya que México cumple con lo que le corresponde para evitar el tráfico de drogas, especialmente de fentanilo.

"Nosotros hacemos nuestra parte. Ellos también tienen que hacer su parte. Nosotros hemos insistido en lo que tiene que ver con el control del paso de armas de Estados Unidos a México, con la detención de personas que se dedican al tráfico de droga en Estados Unidos y con la parte que le corresponde a Estados Unidos", declaró.

Al respecto, Daniela Barragán aseguró que durante los cuatro años que durará el Gobierno de Trump es muy probable que mantenga esta política de amenaza contra México.

"Estamos a unos días de que se cumplan los primeros seis días de Donald Trump en la presidencia y ya hay las suficientes señales para concluir que este vaivén va a ser permanente y este señor se vaya".

Ante esta situación, la periodista recalcó la necesidad de que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum acelere nuevas políticas de comercio y de esta manera dejar de depender por completo de Estados Unidos.

"Hay que asimilar que esto es Donald Trump, empezar a reforzar las alternativas comerciales. Los siguiente tres años y medios van a ser esto. Esa es la política de Donald Trump, que si quiere va a publicar una carta que cambie todas las políticas del juego. Empezar a ver acciones que superen eso e impulsar políticas que aceleren nuevas políticas de comercio con otros países, que refuercen hacia lo interno, que impulsen el tema de la seguridad más allá de medidas que puedan complacer a Donald Trump".

Finalmente, Perla Velázquez indicó que en estos primeros seis meses de gobierno Donald Trump ha demostrado que no cuenta con una estrategia clara y solo se basa en las amenazas para lograr sus objetivos.

"Son seis meses en los que hemos estado al día tratando de negociar, tratando de llegar a acuerdo, tratando de ver si se van a imponer, si no se van a imponer, pero creo que son seis meses que si vemos el panorama nacional nos encontramos que no hay una estrategia de Estados Unidos, no es el gran estratega Donald Trump para llegar a acuerdos".

La comunicadora mencionó que, si Estados Unidos ya hubiera querido imponer aranceles en contra de México, esta medida ya estaría en vigor.

"¿En realidad si lo quiere? Si sí quisiera imponer aranceles ya lo hubiera hecho, ya hubiera dado un porcentaje en el cual las economías del país pudieran sostenerlo. Que ya diga de cuánto va a ser este porcentaje porque estar cada vez con una negociación es desgastante".

