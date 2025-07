Entrevista ¬ El INE clonó sin permiso voz de José Lavat; urge legislar: actores

Los actores de doblaje explicaron que el reciente caso del INE, que usó una voz “sintetizada” del difunto actor de doblaje José Lavat, ejemplifica la urgencia de una legislación que controle el uso de la inteligencia artificial en su trabajo. “Hay que cambiar el marco legal para que ni el INE ni nadie pueda robarnos nuestra identidad, y la voz tiene que ser parte de ella”, denunciaron en entrevista con el programa A las Dos.

Ciudad de México, 14 de julio (SinEmbargo).— Actores y actrices de doblaje rechazaron y reprocharon la explicación del Instituto Nacional Electoral (INE) tras reconocer que usó una voz generada con inteligencia artificial (IA) en un video difundido en redes sociales sobre la elección judicial, pero que negó que esa voz fuera la del actor José Lavat, argumentado que se trató de una voz sintetizada, no de una voz registrada o perteneciente al fallecido actor.

En entrevista con el programa A las Dos, Marco Treviño, Secretario General de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) de México, y Alejandro Cuétara, actor de doblaje y Secretario de Exterior en la ANDA, destacaron que precisamente el INE, con ello, ejemplifica los problemas y el robo que se enfrentan los actores de doblaje con la Inteligencia Artificial. Y es que los actores destacaron que el INE “no sacó de la nada” la voz similar a la de Pepe Lavat para su spot, y que en realidad sí “robó” la voz del reconocido actor.

“Perdón. Es justamente de lo que se trata [nuestra protesta], porque la Inteligencia Artificial no trabaja, no sintetiza de la nada, sintetiza de otras voces, de voces humanas que plagian de plataformas de diversos medios, las utilizan, las procesan y entonces las venden y no retribuyen a quien de origen fue la voz”, señaló Marco Treviño.

Ayer domingo, artistas, productores, actores de doblaje y músicos se reunieron en el Monumento a la Revolución para protestar y exigir una regulación legal que controle el uso de la IA en su trabajo. Los actores han denunciado la clonación y el uso no autorizado de sus voces en productos comerciales o audiovisuales, tras el caso del INE que utilizó la voz del emblemático Pepe Lavat, fallecido en 2018, sin el permiso de su familia. Frente a casos como este, es que los actores demandaron una legislación que les dé garantías.

“Hay que cambiar el marco legal porque si las instituciones como el INE, pueden cometer un atropello de este tamaño, justificándose, que les bajaron el 40 por ciento de su presupuesto…. Hay que cambiar el marco legal para el que ni el INE ni nadie pueda robarnos nuestra identidad, y la voz tiene que ser parte de ella [identidad]”, detalló Alejandro Cuétara.

El INE hoy reconoció –mediante una nota para El Universal– que sí usó una voz generada por inteligencia artificial para un video sobre la elección judicial, pero negó que fuera la voz de José Lavat, pues justificó con que: “es una voz 100 por ciento sintetizada, es decir vía IA, en ningún momento se usó la voz del señor [José] Lavat, ni ninguna voz registrada”.

Aunque, el instituto se dijo comprender la molestia del gremio ante la falta de regulación, aun así se defendió señalando que su actuación estuvo conforme al marco legal vigente, y justificó el uso de esta tecnología debido a un recorte presupuestal del 40 por ciento. “Nos dieron un recorte presupuestal del 40 por ciento en el presupuesto, por ello echamos mano de la creatividad interna pero legal”, afirmó.

En entrevista, Marco Treviño explicó que precisamente la protesta surge porque la Inteligencia Artificial no crea voces desde cero, sino que las sintetiza a partir de grabaciones de voces humanas reales.

Treviño explicó que el uso de IA en este caso representa una apropiación indebida, pues los actores explicaron que el INE, al haber simulado la voz del fallecido actor José “Pepe” Lavat mediante inteligencia artificial (IA), sí es una forma de robo institucional de identidad y, destacaron que en este caso particular es grave, pues se trata de una institución.

“Hay enojo porque dicen que es una voz sintetizada, sin embargo, el prompt que le dieron a la IA es que imitara la voz de Goku, porque es el tema de sus anuncios. Entonces es una simulación, es una voz sintetizada imitando la voz del señor Lavat, y ¿adivina con qué se alimentó la IA? Pues con la voz de Lavat”, denunció.

Marco Treviño agregó: “Y yo agregaría que, para ser congruente, el INE debería pagar aunque sea el 40 por ciento de lo que le pagaba al compañero”.

Los trabajadores de la industria exigen una legislación que reconozca la voz como un dato biométrico sensible, establezca contratos claros para el uso y entrenamiento de sistemas de IA con voces humanas, garantice compensación económica justa y crédito para los artistas, proteja los derechos de familiares de actores fallecidos y establezca el sello “Doblaje Hecho en México” para identificar la participación de talento nacional en producciones audiovisuales.

Por su parte, hoy la Presidenta Claudia Sheinbaum respaldó este lunes a los trabajadores de la industria creativa en su demanda para que su voz y su imagen no desaparezcan ni se usen sin autorización debido a la IA. Durante su conferencia matutina, la mandataria dijo que los demandantes “tienen razón”, pues usar la voz de personas que incluso ya fallecieron “no es correcto”. En ese sentido, afirmó que atendería el exhorto de los manifestantes a través de las instancias correspondientes para encontrar un esquema de protección que garantice que podrán seguir ejerciendo su profesión sin incidentes.

Marco Treviño expresó que llevan años insistiendo en la urgencia de legislar el uso de la inteligencia artificial, pero han sido desestimados, no escuchados o ignorados. “Hasta ayer, ya por fin nos voltearon a ver desde la Presidencia”, afirmó.

Con respecto a que esperan de la Presidenta, Treviño dijo que lo más importante es que la Presidencia de la República tome como personal esta iniciativa y la impulse. Explicó que el gran problema ha sido que el gobierno federal tiene iniciativas que considera prioritarias, mientras que otras, como esta, quedan relegadas. “Necesitamos que esta se considere prioritaria”, enfatizó.

"Doblaje":

Por su parte, Alejandro Cuétara recordó que hace dos semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución en la que establece que los contenidos creados con IA no pueden ser sujetos de derechos y se consideran de dominio público. “Bajo este precepto necesitamos que se vuelva ley, no solo una solución de la SCJN, para no tener que llegar tan allá”, afirmó.

Sobre los avances logrados tras la manifestación, Cuétara destacó que no solo el tema fue tocado en la conferencia matutina con la doctora Claudia Sheinbaum, sino que también fueron contactados para una reunión con la Secretaría de Cultura. “Eso es un primer paso, pero lo que queremos es que la ley la meta la Presidencia como prioritaria, porque ahorita todas las leyes que están pasando son prioritarias”, comentó.

Finalmente, ambos actores coincidieron en que la idea con esta legislación es que tanto los artistas nacionales como extranjeros que trabajan en México tengan prioridad para doblar películas mexicanas o extranjeras, garantizando respeto y protección a su trabajo y derechos.

Blanca Juárez y Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/blanca-juarez-y-romina-gandara/