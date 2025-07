El exgobernador vuelve feliz al estado que dejó sumido en desapariciones y violencia

Alfaro regresó en "felicidad plena" a Jalisco, estado que tras su gestión como Gobernador enfrenta altos índices de homicidios, el mayor número de personas desaparecidas registradas y en donde se han hallado un gran número de fosas clandestinas.

Ciudad de México, 16 de julio (SinEmbargo).- El exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reapareció este miércoles desayunando junto a su familia en un restaurante tradicional de la zona de Providencia, cerca de Casa Jalisco. Alfaro se retiró de la política en 2024 tras el final de su mandato y se dedicó a hacer una maestría en Dirección de Fútbol en la Universidad del Real Madrid en España.

"En mi tierra. Con quienes amo. Echándome un menudo de Chito. Felicidad plena", escribió el exmandatario estatal en Facebook, acompañado de una fotografía en la que se lo ve en una postura relajada y acompañado de su esposa e hija.

Por el momento no se conoce si su presencia en Guadalajara marca un regreso definitivo al estado que gobernó o sólo una visita temporal. Ante un comentario de un usuario, Alfaro escribió: "Acá estamos para visitar y saludar a la familia y amigos". Otro internauta preguntó, en tono de burla, si pensaba visitar Estados Unidos, haciendo ilusión a la restricción de visas que el Gobierno estadounidense ha implementado.

"No tengo planes de momento, pero tampoco nada que me lo impida. Supe de otros políticos de cierto partido que ya no pueden ir", escribió.

Alfaro en Europa

El pasado 12 de junio, Alfaro publicó una serie de fotografías en su perfil de la red social X, antes Twitter, mostrando que había concluido su “máster en Dirección de Fútbol”, al tiempo que detalló que desde hace tres años, cuando aún encabezaba el Gobierno de Jalisco, decidió que dejaría la política para dedicarse al futbol, deporte que, dijo, es su otra “pasión”. Hace tres años decidí que al final de mi Gobierno dejaría la política para dedicarme a mi otra pasión: el fútbol”, comentó en su tuit.

“Hoy he dado un paso muy importante para mí en este nuevo camino. He terminado el Máster en Dirección de Fútbol en la Universidad del Club más importante del mundo: el @realmadrid (después de @Chivas, claro)”, agregó el exmandatario emanado del partido Movimiento Ciudadano, quien expresó su satisfacción por el nuevo reto que enfrentó con más de 50 años de edad.

Sin embargo, el sueño que el exgobernador no fue bien recibido, especialmente por los jaliscienses, quienes le recordaron que su gestión ha sido una de las peores de Jalisco, entidad que hasta 2024, al término del sexenio de Alfaro, contaba con altos índices de homicidios, fue el estado que más personas desaparecidas registró y en donde se han hallado un gran número de fosas clandestinas.

Hace 3 años decidí que al final de mi gobierno dejaría la política para dedicarme a mi otra pasión: el fútbol. Hoy he dado un paso muy importante para mi en este nuevo camino. He terminado el Máster en Dirección de Fútbol en la Universidad del Club más importante del mundo: el… pic.twitter.com/LuDPdYN41T — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) June 12, 2025

Al estudiar en la Universidad del Club Real Madrid, cuyo costo para el periodo académico 2023/2024 —la única cifra disponible en línea— ascendía a 14 mil 300 euros, es decir unos 274 mil 417 pesos, conforme al tipo de cambio promedio de 2023, Alfaro ha tenido que establecerse en España. En ese tiempo se dio el tiempo para turistear por ese país, y por el continente europeo, en compañía de su familia y sin escatimar en gastos.

Hace tres años, en 2022, cuando Alfaro determinó que al terminar su mandato estatal se alejaría de la política, Jalisco registró dos mil 069 víctimas de homicidios dolosos, delito que durante su sexenio, de 2018 a 2024, mantuvo altas cifras, por lo que incluso fue considerado como uno de los seis estados clasificados objetivos prioritarios en la estrategia de seguridad que en octubre de 2024, se presentó para pacificar al país.