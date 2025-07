Noroña desmiente supuesta carta de renuncia de Adán Augusto; acusa ofensiva mediática

Adán Augusto López Hernández se convirtió en el centro de atención en los últimos días, luego de que se confirmara que Hernán Bermúdez Requena, quien fue Secretario de Seguridad durante su Gobierno en Tabasco, es buscado por ser el presunto fundador del grupo criminal conocido como “La Barredora”.

Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).- El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, desmintió este domingo la supuesta carta de renuncia del Senador Adán Augusto López Hernández como coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) tras la polémica generada por su exsecretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena.

“La verdad es que traen una ofensiva mediática terrible contra el compañero Senador”, dijo Noroña a su llegada al hotel Barceló, donde se realiza el Consejo Nacional de Morena. Y es que el legislador fue cuestionado sobre una carta que comenzó a circular ayer y que sugería la renuncia de López Hernández, la cual Fernández Noroña calificó como "falsa".

El Senador afirmó que no hay ningún indicio de que su compañero esté evadiendo a la opinión pública. “No me dijo que no fuera a venir. Toda esta semana ha estado en sus actividades. Estuve en dos reuniones con la compañera Presidenta. Es falso eso de que está escondido. Son puras invenciones”, aseguró.

Empezando por la firma, la carta es falsa. ¿Por qué inventar si alegan tener la verdad? Bueno, ya lo sabremos. Al tiempo. Descansen, buenas noches 🌙 @MorenaSenadores pic.twitter.com/YFGufAu545 — Vero Camino Farjat (@veronicacamino) July 20, 2025

Fernández Noroña sostuvo que, hasta el momento, no existe ninguna denuncia formal en contra de Adán Augusto y que el propio Senador ha manifestado estar a disposición de las autoridades. “Mientras no haya una denuncia, además ya dijo que está a disposición, así que es un golpeteo”, acusó.

Sobre los señalamientos que comparan este caso con el de Felipe Calderón Hinojosa y Genaro García Luna, el presidente del Senado consideró que se trata de una analogía sin fundamento. “Cualquier similitud del caso de Adán Augusto con la situación de Felipe Calderón y Genaro García Luna es una similitud absurda, ya que en el caso de García Luna sí está preso, culpado y sentenciado”, comentó.

Aseguró que el Grupo Parlamentario apoya a López Hernández: “No hay ninguna acusación. Lo respaldamos. Es nuestro compañero, es el presidente de la Jucopo. Claro que lo respaldamos, y tienen que salir evidencias en su contra”.

Una carta falsa , de principio a fin. pic.twitter.com/sOWplgYubL — Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) July 20, 2025

Respecto al perfil del Senador, Fernández Noroña destacó que es un hombre "recio" y que no le gusta exponerse en medios de comunicación. “Todo el mundo sabe que a él no le gusta salir en los medios. No es una situación de ahora, siempre ha sido así”, explicó. Añadió que por ello ha asumido una especie de vocería en su calidad de presidente del Senado.

Cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de “fuego amigo” dentro del movimiento, primero lo descartó, aunque después admitió que no podía negarlo del todo. “A mí me parece que se está juzgando y sentenciando sin evidencia alguna, y eso también es incorrecto”, indicó.

Finalmente, pidió solidaridad hacia Adán Augusto dentro del movimiento: “Hay que ser solidarios, al menos los del movimiento, con estos ataques, porque también son ataques contra el movimiento. Tenemos que ser solidarios con él hasta en tanto no se encuentren pruebas o elementos de prueba en su contra”.

“Si aparecen evidencias de responsabilidad legal contra algún compañero o compañera, pues no hay actos de complicidad con nadie”, concluyó.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara/ Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.