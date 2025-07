Luisa Alcalde advierte: "No protegeremos a nadie que incurra en prácticas corruptas"

Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).- Luisa María Alcalde Luján, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, aseguró este domingo que su partido no protegerá a militantes u otras personas que incurran en actos de corrupción.

Estas declaraciones se dan en medio del escándalo de corrupción que involucra al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, un militante morenista señalado como presunto líder del grupo criminal "La Barredora" y quien fue nombrado en el cargo por Adán Augusto López Hernández durante su Administración como Gobernador.

En el marco de dicha polémica, Alcalde Luján denunció que existe una campaña con falsas narrativas orquestada por la oposición. El tema salió a relucir en el discurso que pronunció en el Consejo Nacional de Morena, celebrado en el Hotel Barceló de la Ciudad de México (CdMx).

"No somos iguales, y lo decimos con firmeza: Morena es distinto porque se guía por los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo", aseveró frente a la militancia.