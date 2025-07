Claudia exige devolver esculturas del "Che" y Fidel; denuncia "acto de autoritarismo"

La mandataria federal acusó a la Alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega de incurrir en un acto de intolerancia política y de abuso de poder al retirar sin aviso previo las estatuas.

Ciudad de México, 21 de julio (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó este lunes la remoción de las esculturas de Ernesto “Che” Guevara y Fidel Castro de un parque en la colonia Tabacalera, ubicada en la Alcaldía Cuauhtémoc, y calificó el acto como “ilegal”, “autoritario” e “hipócrita”.

Durante su conferencia de prensa matutina, cuestionó la actuación de la Alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, quien ordenó retirar ambas figuras del espacio público.

“Es absolutamente ilegal la manera en que actuó la Alcaldesa”, dijo Sheinbaum Pardo al ser cuestionada sobre el tema. “El espacio público no se gobierna con autoritarismo, se gobierna con tolerancia y con democracia”, agregó.

La Presidenta también acusó que Rojo de la Vega actuó con “una visión profundamente conservadora” y pidió que las esculturas sean devueltas a su lugar original.

“Yo fui Jefa de Gobierno. Me tocó decidir sobre muchas cosas, y siempre hay que respetar la diversidad de pensamiento, de opinión, de ideología. Nadie está obligado a estar de acuerdo con todo, pero sí hay que tener tolerancia, y eso fue un acto de intolerancia y de autoritarismo”, remarcó.

La mandataria federal también consideró una “hipocresía” que quienes critican a figuras como Fidel Castro y "Che" Guevara por supuestos abusos, al mismo tiempo “callan frente a los crímenes que se cometieron en Chile con [Augusto] Pinochet o en Argentina con [Jorge Rafael] Videla”.

“Eso es hipocresía y es un uso faccioso de la historia”, puntualizó Claudia Sheinbaum. Por ello, la Presidenta fue clara en su exigencia: “Las esculturas tienen que regresar a su lugar. El Gobierno de la ciudad tiene que actuar conforme a derecho y la Alcaldía Cuauhtémoc debe devolverlas. No puede ser que una autoridad actúe de manera ilegal y no pase nada”.

Las figuras del "Che" Guevara y Fidel Castro fueron inauguradas por la Secretaría de Cultura capitalina y la Embajada de Cuba, como parte de un acto de reconocimiento a la relación histórica entre ambas naciones. La ceremonia fue encabezada por el entonces Jefe de Gobierno Martí Batres y diplomáticos cubanos.

Sin embargo, la Alcaldesa prianista ordenó retirarlas sin previo aviso. Su equipo justificó la acción alegando que no contaban con los permisos necesarios y que su presencia “ofendía a víctimas del comunismo”.

No obstante, la titular del Poder Ejecutivo se pronunció sobre el tema: “Esto no es un debate sobre ideologías, es un debate sobre legalidad y democracia. No se puede gobernar con autoritarismo desde una Alcaldía”.